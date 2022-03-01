«Гордыню надо усмирять»: что Юлия Михалкова усвоила за десять лет в «Уральских пельменях»

Юлия Михалкова покинула «Уральские пельмени», но выученные с коллективом «уроки» помнит до сих пор. Так, к примеру, комедиантка раскрыла свой секрет успеха. Она призналась, что никогда не давала себе поблажек, всегда работала на полную катушку, выкладываясь на максимуме своих возможностей.

Эти простые истины Михалкова усвоила за десять лет проведенных с «Уральскими пельменями». Также комедиантка поделилась своим отношением к популярности и звездности. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

«Гордыню надо усмирять, даже если у тебя из кармана торчит миллиард долларов. Так меня воспитали. Я не кичусь своей популярностью. Ну да: звезда. Ну да: яркая звезда. Но, вообще-то, я обычная молодая женщина: милая, скромная, с девятью охранниками. Не буду отрицать, что популярность — это хорошо и полезно. Вместе с тем большая популярность — это и большая ответственность. Меня в Instagram читают и дети, и молодые девушки, которые ищут какой-то жизненный ориентир. Они внимательно смотрят на меня, в чем-то копируют. Есть ложная иллюзия, что к звездам шоу-бизнеса популярность прилипает навсегда. Если ты ищешь поблажек, то скоро твоя звезда угаснет. Надо много работать, чтобы она горела долго и ярко. Это я твердо усвоила за десять лет работы в «Уральских пельменях», — приводит 7days слова Юлии Михалковой.

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