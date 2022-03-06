Как российские знаменитости поздравляют с 8 Марта своих близких

Еще с советских времен повелось, что в Международный женский день все особым вниманием окружают своих мам и бабушек, и наши звезды тут не исключение. В преддверии праздника листаем их семейные фотоальбомы.

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина с дочками на днях приехала к бабушке и поздравила Галину Ивановну с 85-летием. Детство Ксюша провела с бабушкой, так как мама жила за границей. Бородина часто привозит бабу Галю к себе на выходные, приглашает в кафе:

«Одна из главных женщин в моей жизни, сколько же в ней добра и ласки! Ты самая моя теплая, нежная, добрая. Ты не спала ночами и переживала, ты всегда в меня верила и никогда в жизни не ругала. Спасибо за воспитание, пусть счастье тебя обнимает всегда».

Валерия

Певица Валерия озадачена поиском просторного дома в Подмосковье — хочет переехать из московской квартиры за город и перевезти к себе маму Галину Николаевну. А пока Валерия с мужем часто заезжает к маме на завтрак или ужин.

«Для меня с детства 8 Марта был маминым праздником гораздо больше, чем просто женским. Мама — главная святыня для человека. Пусть нашим мамочкам живется легко и радостно, пусть будут всегда здоровы и остаются с нами долго-долго. С праздником вас, все мамы страны!»

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев на этом фото с сыном Никитой, дочерью Анной, племянницей Алиной, мамой Валентиной Викторовной и ее братом. Мама — главный помощник Лазарева с детьми, любит радовать сына его любимыми блюдами.

«Мама меня поддерживала во всех начинаниях, она очень мудрая женщина, — говорит артист. — Благодарен, что делала это грамотно, не влезая в профессиональные и личные моменты. Она была и будет примером сильной женщины, растила меня и брата одна. Мы тоже старались служить опорой».

Сергей Безруков

Актер Сергей Безруков — многодетный отец, поэтому в гости к маме Наталье Михайловне ездит с дочкой и двумя сыновьями. Бабушка тоже навещает внуков — на этом фото она с сыном, а на заднем фоне играют Маша и Степа.

Безруков хвалился, что жена Анна Матисон такая же хозяйственная, как его мама: готовит хорошо, а на даче у нее рассада активно растет, цветы благоухают.

Борис Корчевников

Телеведущий Борис Корчевников на этом фото помогает маме Ирине Леонидовне унести букеты с празднования ее дня рождения. Борис до сих пор живет с мамой, ведь он холостяк. Поэтому мама для него — все еще главный друг и советчик.

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