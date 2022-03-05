На дне рождения у Лещенко давали черную икру, а у Шепелева — яблоки с QR-кодом

Юбилеи ветеранов

С размахом отметил свое 80-летие Лев Лещенко. Звезд Лев Валерианович собрал в банкетном зале пятизвездочного отеля в центре Москвы. Чтобы попасть на праздник, гости юбиляра выстроились в очередь — в просторном кабинете медработники тестировали на коронавирус. А потом народ со спокойной душой шел чествовать юбиляра.

Гуляли все главные звезды шоу-бизнеса: Наташа Королева, Леонид Якубович, Александр Буйнов, Олег Газманов, Игорь Крутой, Лариса Долина, Александр Розенбаум и другие товарищи юбиляра. Вел праздник главный тамада шоу-бизнеса Николай Басков. На столах было богато: черная икра, оливье с крабами и другие деликатесы. Декор золотой, в фотозоне главенствовало изображение царя зверей — льва.

Юбиляр и гости много пели и плясали. В перерывах звучали тосты. Один из тостов от Владимира Винокура был с юмором: «Поздравляют старого еврея и говорят: «Абрам Моисеевич, живите до 120. Он говорит: «Ой, спасибо, мне сегодня 120». «А! Хорошего вам дня». Хороших тебе дней, Левочка, живи долго». Был у Винокура и серьезный тост: «Я хотел бы поднять бокал за тех людей, которым мы должны быть благодарны. Это родители Левы. Мне повезло: я застал папу. Давайте помянем людей, которым мы благодарны за появление великого Льва!»

Вера Алентова отпраздновала 80-летие на работе. Сначала она отыграла премьерный спектакль «Мадам Рубинштейн». А потом ее поздравляли коллеги по Театру им. Пушкина — подготовили капустник, заказали огромный торт с фото именинницы. На фуршете было много тостов с пожеланиями здоровья и новых ролей в театре.

Среди гостей была дочь Алентовой Юлия Меньшова с детьми и мужем, актером Игорем Гординым. Также пришли Елена Малышева, Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Неля Кобзон, Михаил Швыдкой и другие артисты. Пышного праздника вне стен театра не будет — ведь еще и года не прошло, как ушел из жизни муж Веры Валентиновны Владимир Меньшов.

Скромно-экономно

Среди звезд последнее время замечен новый тренд — экономить на праздниках. Блогер и рэпер Моргенштерн с недавних пор скитается по зарубежным курортам. Почти два месяца Алишер провел в ОАЭ, а праздновать 24-летие прилетел на частном самолете с женой Дилярой на Кипр. Супруги поселились на побережье на вилле с бассейном. Здесь они гостят у Элджея, который недавно поселился на Кипре и устроил тут звукозаписывающую студию. Вот два рэпера и записывают треки. Моргенштерн погулял скромно — пропустил пару бокалов с коллегами и устроил пикник у моря с женой. Никаких ресторанов и лишнего шума.

Актриса Любовь Толкалина на 44-й день рождения собрала полтора десятка друзей в индийском кафе в центре Москвы — играли музыканты, именинница читала стихи. Место бюджетное — интерьер в формате «общая кухня в коммунальной квартире», меню вегетарианское. Из звезд на празднике отметились актрисы Ирина Гринева и Екатерина Климова.

Радости для девочек

Звездные мужчины устроили праздники со вкусом для своих избранниц. Телеведущий Дмитрий Шепелев пригласил Екатерину Тулупову и ее подруг на праздничный ужин в экспериментальное вегетарианское кафе: «малый круг приглашенных гостей располагается вокруг кухни шефа, где он презентует дегустационное меню». 39-летнюю именинницу потчевали салом из мякоти кокоса и яблоком с QR-кодом. Пока родители гуляли, с их детьми сидела няня. У пары один общий ребенок, вдобавок у Дмитрия сын от предыдущих отношений, а у Екатерины дочь от первого брака.

У комика Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук пока нет общих детей, зато общие друзья имеются. 29-летие Ковальчук отмечали сначала в кафе, а потом в караоке. Харламов презентовал букет из ста роз, а более ценные подарки остались за кадром. Мама Харламова осыпала будущую невестку комплиментами: «Будь счастлива, наша нежная, красивая и талантливая девочка!»

Детский праздник в Лас-Вегасе

Певица Жасмин наняла агентство, которое организовало празднование 10-летия ее дочери Маргариты. Среди гостей звезды Юлия Барановская, Филипп Киркоров, Зара, Анастасия Овечкина с детьми.

«Хотелось уже не детской сказки, а чего-то более взрослого, но в то же время такого, что понравилось бы нашим друзьям любого возраста, — поделилась Жасмин. — Новая интересная тема, которой еще не было, родилась у меня внезапно: Вегас-пати! Дети остались в восторге от квеста по спасению банка игрушек и сладостей от гангстеров, классных мастер-классов и бьюти-бара, а сын Мирон съел почти все мармеладное казино и светящуюся сладкую вату». Для таких дорогих праздников и декорации делают серьезные, и шоу захватывающие.Детский праздник в Лас-Вегасе

Певица Жасмин наняла агентство, которое организовало празднование 10-летия ее дочери Маргариты. Среди гостей звезды Юлия Барановская, Филипп Киркоров, Зара, Анастасия Овечкина с детьми. «Хотелось уже не детской сказки, а чего-то более взрослого, но в то же время такого, что понравилось бы нашим друзьям любого возраста, — поделилась Жасмин. — Новая интересная тема, которой еще не было, родилась у меня внезапно: Вегас-пати!

Дети остались в восторге от квеста по спасению банка игрушек и сладостей от гангстеров, классных мастер-классов и бьюти-бара, а сын Мирон съел почти все мармеладное казино и светящуюся сладкую вату». Для таких дорогих праздников и декорации делают серьезные, и шоу захватывающие.

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