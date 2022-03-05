Валерий Николаев сбежал от жены, но попал в психушку

Валерий Николаев в этом году вернулся на телеэкраны в шоу «Танцы со звездами». Протанцевал месяц и в феврале… угодил в психиатрическую клинику. Перед госпитализацией актер взял кредит и сбежал от жены. «Телепрограмма» рассказывает, что случилось со звездой сериала «День рождения Буржуя» Валерием Николаевым и когда он вернется домой.

Терпеливая супруга

56-летний Валерий Николаев с начала пандемии мечтает о загородном доме, но денег на такую покупку у него нет. Актер с женой и сыном живет в обычной московской многоэтажке. Валерию повезло — последняя жена принимала его со всеми недостатками: вытаскивала из запоев, мирилась с непростым характером и небольшими заработками. Воздушная гимнастка Эльмира Земскова влюбилась так, что вот уже восемь лет живет с Николаевым. Сейчас 39-летняя женщина с 8-месячным сыном Никитой ждет главу семейства из больницы.

Госпитализировали туда артиста из спецприемника, где Валерий Николаев отбывал административный арест на 15 суток. Николаева поймали за рулем автомобиля, а водить ему нельзя из-за лишения прав. В анализах мочи звезды нулевых якобы обнаружили следы наркотических веществ, хотя сам Николаев заявил, что это из-за таблеток, которые он принимает.

Однако за решеткой Валерий на вторые сутки пребывания стал вести себя странно: громко смеялся и лаял, раздевался. Предполагают, что срыв у артиста случился из-за неожиданной смены обстановки, стресса, перерыва в приеме таблеток или каких-то других веществ. Сотрудники спецприемника вызвали скорую, которая увезла Валерия Николаева в клинику с предварительным диагнозом «биполярное расстройство». Это серьезное психическое заболевание, поэтому и доставили его в клиническую психиатрическую больницу

№ 1. И уже на следующий день, в праздник всех влюбленных, суд принял решение, что вместо административного ареста Николаев нуждается в лечении. Тут уже актер не стал возражать. В больнице его навестил правозащитник Георгий Иванов — убедился, что права Николаева никто не нарушает. Теперь Валерий проходит лечение, а в вечерние часы даже может пообщаться с женой по видеосвязи. Ориентировочно Николаева выпишут в марте, и он отправится отбывать оставшиеся две недели административного ареста.

Тем временем супруга уже договорилась с одним из федеральных каналов о совместном интервью с Валерием Николаевым после его освобождения. За такие эксклюзивы хорошо платят, а деньги семье нужны. В закрытой группе социальной сети актриса Анна Большова и продюсер Анастасия Леонова опубликовали просьбу помочь финансово семье их коллеги и друга — дали номер банковской карты Земсковой. «Эльмира осталась одна. У Валеры нервное заболевание. Столько слухов кругом. Лучше просто помочь женщине, которая пока не работает и сидит дома с малышом. Сбережений у них нет», — рассказала «Телепрограмме» коллега Николаева из его группы поддержки.

Дочь собирается замуж

Как так вышло, что семья звезды осталась без денег? Крутых ролей у Николаева после давнего вояжа в Голливуд («Поворот», «Святой», «Терминал») и съемок в сериале «День рождения Буржуя» (1999) не было. А когда у Валерия Николаева умерли родители, то хандра усилилась, и он стал выпивать.

В 2015-м он решил взять себя в руки: продал родительскую квартиру, оформил кредит — мечтал создать свою кинокомпанию. Но новой жизни не вышло. В феврале 2016 года Валерий Николаев попал в криминальные сводки: устроил в пьяном виде ДТП, сбил пешехода — к счастью, не причинив серьезного ущерба здоровью. Николаева лишили прав. Все планы на киностудию прогорели — остался кредит.

Когда актера ловили после ДТП, то он закрылся в машине, не выходил даже по требованию сотрудников полиции. Это сочли за эпатажную выходку. Теперь уже становится понятно, что это мания преследования — один из признаков психического расстройства. Журналисты пересказывают друг другу истории о том, как еще 15 лет назад Валерий Николаев приходил на интервью в пустые рестораны, но все равно «шифровался». Он не снимал кепку, темные очки, озирался по сторонам и говорил шепотом — опасался, что «вычислят, узнают, подслушают». Актер считал, что кругом недоброжелатели.

После ЧП в 2016-м Николаев пережил еще пару встрясок: перитонит и сложную операцию, лечение от зависимостей в специализированной клинике. Держался пять лет — не пил. Говорят, что консультировался у именитого психиатра. Казалось, что жизнь постепенно налаживается. Валерий начал сниматься в сериалах, играл в антрепризе и получил приглашение в «Танцы со звездами».

Но, оказавшись в эпицентре внимания, опять начал вести себя неадекватно. Валерий всех вокруг считал врагами — выдумал, что на шоу ему завидуют, все настроены против него. Хотя актера поддерживали, старались помочь.

Николаев успел получить гонорары: закрыл старый кредит и взял новый, чтобы купить за 1,2 млн рублей автомобиль Infiniti — уже не новый, но в хорошем состоянии. «За рулем этой машины Николаева и поймали. Срок лишения прав у него заканчивается через полгода — в сентябре, тогда и хотел сесть за руль. Но не выдержал, видимо», — рассказала «Телепрограмме» коллега звезды.

С начала февраля Валерий Николаев стал пропускать репетиции в шоу, перестал отвечать на звонки, съехал от жены в гостиницу. Земскова мужа в беде не бросает — опять подставит крепкое женское плечо. Месяц назад Валерий признавался: «Эльмира, любовь моя! Она мне жизнь спасла».

Непонятно, успеет ли Валерий Николаев отвести дочь под венец. Дарья Авратинская (дочь Валерия Николаева и Ирины Апексимовой) в конце марта выходит замуж за актера Егора Корешкова. Даша отца очень любит и поддерживает во все моменты его непростой и насыщенной жизни. Вот и теперь любимые женщины Валерия Николаева готовы ему все простить. Лишь бы пришел в себя…

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