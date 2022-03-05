Как жены и дети Грачевского перессорились из-за наследства

Борис Грачевский умер 14 января 2021-го от осложнений коронавирусной пневмонии. Ему был 71 год. Создателя детского киножурнала «Ералаш» знала вся страна. Казалось, что такой человек должен быть богачом. Но после смерти Бориса Юрьевича оказалось, что сбережений и крупных сумм на его личных счетах не было.

Вдова устала

Грачевский все вкладывал в «Ералаш». Поэтому 37-летняя вдова Екатерина Белоцерковская едва сводит концы с концами. Ее единственному ребенку от Бориса Грачевского в апреле исполнится два года — скоро Филипп пойдет в садик, а его мама будет искать работу. Третья жена мэтра Катя надеялась трудиться в компании «Ералаш», однако все оказалось не совсем так, как полагала вдова. Она думала, что бизнес-империя целиком принадлежит ее мужу.

Но после смерти Грачевского узнала, что половина акций у его компаньона Артура Григоряна. Более того, у Григоряна контрольная доля в бизнесе (с незначительным перевесом) и по закону он может управлять компанией. Белоцерковская через суд пыталась это оспорить, но ничего не вышло, недавно она отказалась от иска. Правда, объявила об этом не как о поражении, а иначе: мол, нет больше сил и средств на адвокатов.

Как же будут делить «Ералаш»? В этой компании занимаются не только съемкой и продажей выпусков детского киножурнала. «Ералаш» — это и бизнес-проекты: школа актерского мастерства, лагерь, кинопроизводство, права на товарный знак, франшизы. Большая империя с многомиллионными доходами и узнаваемым брендом.

Половину компании Бориса Юрьевича по закону должны разделить между всеми наследниками. Их пятеро: вдова и ее сын Филипп Грачевский; 9-летняя Василиса — дочь худрука детского киножурнала от второго брака; 49-летний Максим и 42-летняя Ксения — дети от первого брака. По закону вдова получает 50% всех активов умершего мужа, а вторая половина делится между всеми детьми покойного. В списке наследства — трехкомнатная квартира в Москве, дом в Подмосковье (300 кв. м) и доля в ООО «Продюсерский центр Ералаш».

На днях вдова сообщила, что дети Бориса Юрьевича от первого брака предложили ей отказаться от претензий на «Ералаш». Взамен Ксения и Максим Грачевские пообещали не претендовать на недвижимость — в этом случае дом и квартиру разделят между собой Белоцерковская и вторая жена мэтра Анна, которая представляет интересы дочери-наследницы Василисы.

«Я не могу этого сделать: как я детскую долю в «Ералаше» отдам Ксении? Мне органы опеки не подпишут это…» — недоумевает Белоцерковская.

Такое предложение она получила не случайно. Старшая дочь Грачевского Ксения много лет назад работала с отцом в «Ералаше». Но когда Грачевский после 35 лет брака ушел от первой жены, Ксения обиделась за маму и перестала общаться с отцом. Теперь она хотела бы вернуться в «Ералаш». И у нее это может получиться.

Кто кому должен?

Старшие дети Бориса Грачевского в отличных отношениях с компаньоном отца. «Григорян слушает Максима, сам решений не принимает, все время на него ссылается», — сетует адвокат вдовы Евгений Бранецкий. Так кто же инициирует суды? Как раз совладелец ООО «Ералаш» — Григорян подал иск к вдове и остальным наследникам: хочет взыскать долг Бориса Грачевского в 18 млн рублей перед компанией. Суд будет в марте. И если иск будет удовлетворен, то Белоцерковской придется платить и за себя, и за сына. А таких денег у нее нет.

Значит, ей будут предлагать новые варианты сделки? А ведь недавно был еще один суд: первая жена звезды Галина Грачевская просила выделить ей долю в ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш» из части бизнеса, принадлежавшей Борису Грачевскому. Галина считает, что, раз ее бывший муж создал империю в годы брака с ней и не без ее участия, то она имеет на это право. Но срок исковой давности давно прошел — суд иск отклонил. Грачевская подала апелляцию.

Вдова мечтает поделить наследство и закрыть все споры. Но никто из наследников на уступки не идет. Да и сама Белоцерковская подчеркивает: «Ералаш» — это моя самая большая боль. Я очень хочу, чтобы он развивался, чтобы продолжал жить, чтобы ни в коем случае дело, которое создал Боря, не развалилось». Вторая жена Анна Грачевская ранее также подчеркивала, что для ее дочери важна доля в «Ералаше».

Борис Грачевский обеспечил детей от первых двух браков жильем. И только малыш Филипп вместе с мамой сейчас живет в пока еще не своей квартире в Москве. Екатерина Белоцерковская надеется, что после того, как она отозвала свой иск, так же поступят и ее оппоненты. И наследство наконец поделят мирным путем.

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