Концерт Гергиева и Мацуева, финал Лиги чемпионов: какие события культуры и спорта отменили из-за событий на Украине

Teleprogramma.pro рассказывает о крупных мероприятиях, которые могут не состояться или уже отменены из-за начавшейся спецоперации.

На фоне событий на Украине Карнеги-Холл в Нью-Йорке и Венский филармонический оркестр отменили концерты дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Рассказываем, какие еще события культуры и спорта отменены или перенесены из-за санкций Запада.

больше по теме Валерию Гергиеву собираются запретить выступать в Ла Скала из-за ситуации на Донбассе Итальянские чиновники выдвинули дирижеру ультиматум.

Концерты Валерия Гергиева и Дениса Мацуева

Как сообщают СМИ, концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке объявил, что в концертах с 25 по 27 февраля не будут участвовать Валерий Гергиев и Денис Мацуев. Гергиева заменит канадский пианист и дирижер Янник Незе-Сеген.

Требования к Валерию Гергиеву выдвинул и Миланский театр Ла Скала. Руководство знаменитого культурного учреждения посоветовало именитому дирижеру призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, в противном случае грозя отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая должна пройти на сцене Ла Скала с 5 по 13 марта.

Отмена спектакля «Борис» Дмитрия Крымова в Польше

Об отмене гастролей спектакля «Борис» режиссера Дмитрия Крымова в Польше объявил и театральный продюсер Леонид Роберман.

«Дорогой Леонид, с сожалением, информируем вас, что в связи с текущей политической ситуацией нам пришлось отменить наше приглашение, так же, как и дальнейшее сотрудничество в рамках фестиваля «Контакт», — процитировал продюсер слова организаторов театрального форума у себя на странице в Фейсбуке.

Как написал Леонид Роберман, переговоры об участии «Бориса» на фестивале в польском городе Торунь велись два года.

Россия может не принять участие в «Евровидении»

Бойкот российским артистам может объявить и международный конкурс «Евровидение». Как сообщают СМИ, власти Швеции попросили Европейский вещательный союз пересмотреть участие нашей страны в вокальном конкурсе, который в этом году пройдет в итальянском Турине.

Организаторы «Евровидения» пока заявили, что конкурс представляет собой неполитическое культурное событие и они ждут для участия представителей и России, и Украины.

«Я разделяю основную идею Евровидения как аполитичного мероприятия. Но ситуация в Европе крайне серьезная. Мы призываем Европейский вещательной союз изменить свое мнение и будем внимательно следить за развитием событий», —сказала гендиректор Шведской национальной общественной телекомпании Ханна Стьярне.

Меж тем некоторые наши музыканты, например, Оксимирон и Элджей, решили отменить концерты в ряде российских городов. Элджей – в Екатеринбурге и Челябинске, а Оксимирон – в Москве и Санкт-Петербурге.

Реакция спортивного мира

25 февраля стало известно, что финал Лиги чемпионов 2022 года перенесен из Санкт-Петербурга во Францию, на стадион «Стад де Франс».

Ранее уже сообщалось, что против проведения матчей в России в рамках отбора чемпионата мира-2022 выступили футбольные власти Польши, Чехии и Швеции.

Кроме того, финский хоккейный клуб «Йокерит» также принял решение приостановить свое участие в Континентальной хоккейной лиге. (КХЛ – международная хоккейная лига, образованная в 2008 году для клубов из России и других стран Европы и Азии. Лига является организатором регулярного чемпионата КХЛ, в котором разыгрывается Кубок Континента им. Виктора Васильевича Тихонова, и плей-офф, в котором 16 команд лиги соревнуются за кубок Гагарина).

Также отменен Гран-при России «Формулы-1», который должен был пройти на автодроме в Сочи.

Из-за текущей ситуации от участия в Киевском этапе Гран-при отказалась и сборная Россия по художественной гимнастике. Соревнования должны пройти в столице Украины с 14 по 15 марта. Об отказе ранее сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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