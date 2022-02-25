Стройная, с гривой вьющихся волос: как выглядит молодая нянечка, которой Пугачева доверила двойняшек Гарри и Лизу

В одном из своих интервью шоумен Максим Галкин признался: такой заботливой мамы, как его вторая половинка, нужно еще поискать. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале часто гастролирует, ездит в командировки и пропадает на съемках. А с детьми практически все время в подмосковном замке в деревне Грязь проводит Примадонна. Естественно, у Аллы Пугачевой есть помощницы по хозяйству.

Певице совсем не обязательно стоять у плиты. Правда, иногда артистка сама готовит ужины для своего мужа. Так, шоумен как-то похвастался, что Алла побаловала его овощным супом-пюре, спагетти и креветками с авокадо.

Ну а когда певице нужно отдохнуть, за восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой всегда присмотрит их нянечка Оксана. В своем микроблоге шоумен Максим Галкин иногда показывает домашние кадры с участием их Мэри Поппинс — так Алла любя называет свою помощницу.

Няня Оксана, которой певица доверила своих двойняшек Гарри и Лизу, может похвастаться миловидной внешностью, она стройная, эффектная, статная молодая женщина с густой копной вьющихся волос. И кажется, ей удалось подружиться с детьми Примадонны. Говоря о самом главном, дочка певицы подметила, как важно любить маму, папу и, конечно же, нянечку Оксану. К ней дети относятся как к члену семьи. Для них она стала родным человеком.

К примеру, с Гарри няня Оксана печет пирожки для Пугачевой.

«Оксан, помогала?» — спросил у нянечки шоумен, восторгаясь тем, какие пышки с изюмом на завтрак для Аллы испек сынишка.

А с Лизой танцует на кухне, прибирая со стола после обеда.

«Наша Мэри Поппинс — Оксана — внедрила творческий подход при уборке на кухне!! Лизе нравится», — подписала домашние кадры с дочкой Примадонны.

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