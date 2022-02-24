Лера Кудрявцева раскрыла секрет своих отношений с Игорем Макаровым

Телеведущая пояснила, почему уже 10 лет она счастлива с молодым мужем.

Лера Кудрявцева не скрывает, что много работает. С подросткового возраста она привыкла зарабатывать деньги сама. В Москву ее перевез первый муж Сергей Ленюк. Барабанщик из «Ласкового мая» хорошо к ней относился, но они развелись.

От этих отношений у нее есть сын Жан. Она также воспоминала, как в 90-х годах у нее был богатый любовник, который мог поднять на нее руку. В итоге звезда обрела счастье с хоккеистом Игорем Макаровым.

Влюбленные вместе почти 10 лет. У них подрастает дочка Мария. В новом интервью Кудрявцева вспомнила, как никто не верил в прочность их союза, но время показало, что у них большая любовь. При этом она не стала утаивать, что интимная жизнь у них уже не такая бурная. В беседе с Ириной Безруковой телеведущая раскрыла секрет своих отношений.

«У нас в отношениях свобода. Это не относится никак к изменам. Он единичка и я единичка. Никто друг другу ничего не запрещает. Когда никто не давит, ничего не ограничивает. Нет никаких ограничений. Какая-то подростковая история: туда не ходи, эту юбку не надевай, так не надо краситься. У нас этого нет», — поделилась Лера. «Он помоложе меня, но он такой молодой старичок. Я еще в своем возрасте как-то борюсь. А он в своем возрасте немножечко занудный, домашний. Иногда я чувствую, что ему не хватает опыта. Хочется по лбу так стукнуть и сказать, что это не так! Если брать глобально, то я не чувствую этой разницы в возрасте», — призналась она.

Более того, телеведущая публично сама себя похвалила. Она не только успевает работать, но и заниматься домашними делами.

«Да, у мужа моего очень хорошая жена! Хозяйственная, готовит, стирает, работает! Все! Если говорить по-серьезному, то я правда хорошая жена. Я выполняю все обязанности», — похвасталась звезда в передаче на YouTube-канале «Начало».

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