В 40 лет стиль только начинается: семейный альбом Натальи Водяновой

1999 год

Этот снимок сделан, когда Наталья ждала визу для первой заграничной поездки — в Париж. Через пару недель 17-летняя Водянова пришла в парижское модельное агентство. К ней приставили психолога, который напоминал: «Тебе надо научиться улыбаться!» А у Водяновой поводов для улыбок в жизни раньше было немного.

Наташа с мамой и двумя младшими сестрами, Оксаной и Кристиной, жила в однушке на окраине Нижнего Новгорода. С 11 лет Наташа помогала маме, торговавшей фруктами, ухаживала за Оксаной, которая с детства испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

В 17 лет у Водяновой появился бойфренд, который ходил в модельную школу, он и позвал с собой Наташу. Вскоре в город приехал международный модельный продюсер и сразу разглядел в девушке будущую звезду.

2001 год

Немецкий модельер Карл Лагерфельд и Наталья на показе Chanel. За пару лет Водянова стала одной из самых высокооплачиваемых и влиятельных мировых моделей, с которой мечтали работать самые именитые модельеры.

2010 год

Водянова познакомилась с первым мужем в Париже в 2001-м — ее подруга пришла в кафе с приятелем, британским аристократом Джастином Портманом, тот влюбился в русскую красавицу и увез к себе в Англию. Правда, Портман не был уж очень богат, и содержала семью Наталья.

В 2010 году Водянова, которая зарабатывала по $5 миллионов в год, решила развестись с мужем, привыкшим красиво жить за счет супруги. За 10 лет брака у пары родилось трое детей. На момент развода Лукасу было 10 лет, Неве — 5, а Виктору — 4.

2017 год

Наталья с мамой Ларисой, сестрами Оксаной и Кристиной в Нижнем Новгороде. Кристина живет за границей, а вот Лариса с Оксаной решила остаться в Нижнем.

Разумеется, Наталья помогает родным, но не только им. 17 лет назад Водянова создала благотворительный фонд «Обнаженные сердца», поддерживающий семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития.

2020 год

В сентябре 2020-го топ-модель стала женой французского бизнесмена Антуана Арно, отец которого, Бернар Арно, по данным Forbes, является самым богатым человеком планеты ($186,3 млрд). Антуан и Наталья вместе уже больше 10 лет.

Арно быстро подружился с детьми Водяновой от первого брака; впрочем, у них есть и общие дети, Максим, родившийся в 2014-м, и Роман (2016), которые, как мы видим на этом фото, сразу нашли общий язык со старшими братьями и сестрой.

2022 год

На этом снимке Наталья со стопкой блинов, которые она сама печет для семьи по выходным. Топ-модель обожает готовить, а в этом году Масленица начинается как раз 28 февраля — в день рождения Водяновой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.