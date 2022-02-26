Проклятье замка Иф — угроза или миф?

В конце января на 77-м году жизни скончался советский и латвийский актер Арнис Лицитис. Двумя месяцами раньше, 28 ноября, ушел Александр Градский — ему было 72.

Казалось бы, как связаны эти события? Все просто: Лицитис одну из самых известных своих ролей сыграл в телефильме «Узник замка Иф» (он исполнил роль прокурора де Вильфора), а Градский стал автором музыки к этой же картине. Зрители, вспомнив о трагической судьбе многих других создателей фильма, заговорили о проклятии «Узника замка Иф»…

До семидесяти дожили немногие

Надо отметить, что проклятие того или иного фильма — понятие как минимум спорное. Взять хотя бы широко обсуждаемое несколько лет назад проклятие «Глухаря»: да, с одной стороны, с актерами, мелькнувшими в популярном сериале, регулярно случалось что-то нехорошее, но с другой, исполнителей главных ролей эти проблемы не затронули.

Ну а если посмотреть, сколько людей засветилось в продержавшемся в телеэфире три года и три сезона «Глухаре» (сотни, если не тысячи), можно признать, что придуманное прессой «проклятие» мало кого коснулось.

Но нельзя также не признать, что в случае с советской экранизацией знаменитого романа Дюма ситуация несколько иная. На съемках трехсерийного фильма было задействовано существенно меньше людей, при этом потери среди тех, кто внес весомый вклад в создание картины, просто катастрофические.

Кто-то скажет: ну что ж вы хотите? «Узник…» вышел в 1988-м, прошло столько лет, неудивительно, что многие из его создателей ушли по естественным причинам. Но давайте посмотрим, многие ли из ушедших перешагнули хотя бы 70-летнюю отметку, после которой более или менее уместны разговоры о том, что человек прожил достаточно?

Помимо Лицитиса и Градского, это режиссер фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сыгравший также небольшую роль помощника Монте-Кристо Артаньяка (он умер 81-летним), исполнитель роли аббата Фариа Алексей Петренко (78), соавтор сценария картины Марк Захаров (85), а также сыгравший Пьера Морреля Игорь Богодух (82), изобразивший одного из служащих барона Данглара Виктор Павловский (72) и Александр Вигдоров (79), исполнивший роль тюремщика.

Авилов, Дворжецкий, Самохина, Жарков…

А теперь вспомним тех, кто умер молодым или как минимум нестарым — увы, здесь имен побольше, и среди них исполнители ключевых ролей.

В 1999-м в автокатастрофе разбился 39-летний Евгений Дворжецкий, воплотивший в фильме сразу два образа — молодого Эдмона Дантеса и Альбера де Морсера.

В 2004 году рак унес жизнь сыгравшего графа Монте-Кристо Виктора Авилова, — незадолго до смерти ему исполнился 51 год.

В 2010-м все тот же рак стал причиной смерти исполнительницы роли Мерседес Анны Самохиной — красавице актрисе было 47.

В 2016-м после повторного инсульта умер 68-летний Алексей Жарков, сыгравший барона Данглара.

Печальный список продолжает Вячеслав Цой (он сыграл Ли, телохранителя графа Монте-Кристо) — актер и мастер боевых искусств скончался в возрасте 47 лет. Евгений Платохин (Луиджи Вампа) умер 51-летним, Николай Кочегаров (газетчик Бошан) совсем немного не дожил до 50-летия.

Грузинскому актеру Гии Лежава (комендант Бертье) на момент смерти было 67, Алексею Булдакову, озвучившему кавказского коллегу, — 68, мастеру дубляжа Алексею Инжеватову, чьим голосом говорит на экране де Вильфор, — 64, главному оператору фильма Феликсу Гилевичу — 56…

Ушли из жизни сыгравшие в «Узнике замка Иф» эпизодические роли Елена Чекан, Александр Марьясин, Александр Сотников, Геннадий Четвериков и Аркадий Шалолашвили, а также каскадеры Вячеслав Дубинин и Константин Кищук.

ЗЛОЙ РОК

Верить в «проклятие замка Иф» или относиться ко всему этому скептически — личный выбор каждого. Поэтому «Телепрограмма» лишь излагает факты, ну а читатели уже пусть сами решают, насколько они убедительны для того, чтобы говорить о присутствии здесь мистической составляющей. Ясно одно: «Узник замка Иф» стал одним из лучших фильмов позднесоветского периода и, как это ни печально, с нами остается все меньше людей, причастных к созданию этой замечательной картины.

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