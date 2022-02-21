Шахерезада с пронзительным взглядом: как выглядела жена Гарика Мартиросяна, когда ей было 15 лет

Жанна Левина-Мартиросян стала близкой подругой певицы Алсу. Несмотря на то, что жена бизнесмена Яна Абрамова большую часть времени проводит в Штатах со своими тремя детьми: дочерьми Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем, — она не забывает и своих приятелей. Наведываясь в Москву, артистка обязательно появляется на публике в компании красавицы-жены экс-резидента «Камеди Клаб» Гарика Мартиросяна. Ну а сама Левина-Мартиросян не прочь потанцевать на вечеринках, особенно если среди гостей ее близкие подруги.

Жанна время от времени публикует в микроблоге памятные снимки из прошлого. На одном из таких снимков возлюбленная юмориста показала, как она выглядела тридцать лет назад, когда ей было всего 15.

Будучи девушкой-подростком, Левина-Мартиросян могла похвастаться густой шевелюрой блестящих волос, пронзительным взглядом и тонкими скулами. Ни дать, ни взять — восточная красавица и Шахерезада из сказки. Да и сейчас жена Гарика Мартиросяна по-прежнему хороша собой. Вот только от образа жгучей брюнетки она отказалась, перекрасив волосы в более светлый оттенок. Жанна стала блондинкой.

Кстати, возлюбленная комика показала, как выглядел Гарик, когда ему было 24 года. Юморист в молодости мог похвастаться кудрявым чубчиком и статной фигурой с широкими плечами при всей своей худощавости.

«Однажды, в прошлом веке, мне было 15 лет», — пошутила Мартиросян, показав себя девшучкой-подростком.

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