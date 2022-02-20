Словно ровесница 25-летней дочери: как выглядит красавица-брюнетка мама Клавы Коки

Мама Клавы Коки — женщина спортивная. Она даже на коньках катается со своими взрослыми детьми и любимым мужем. В модном пуховике-дутике красавица-брюнетка выглядит едва ли не ровесницей своей 25-летней дочери. В беседе с поклонниками Клава призналась, что очень благодарна своей маме за то, что та всегда ее поддерживала. Кока она же Клавдия Высокова с детства мечтала петь на сцене. Девушка участвовала во многих музыкальных конкурсах и часто слышала «нет» от жюри. Но это только закалило юную поп-диву, она верила, что сможет пробиться на Олимп шоу-бизнеса и это ей удалось.

Вместе с мамой Клава Кока проводит и зимний досуг, и летний. Певица любит теплые края. Теперь она может позволить себе делать близким дорогие подарки и оплачивать семейные путешествия и фешенебельные отели. К примеру, с мамой юная звездочка «ТикТока» отдыхала на Мальдивах. С дочкой мама Клавы выглядит как минимум на пятнадцать лет моложе. Они словно сверстницы.

Моложавая и стройная мама Клавы Коки выглядит скорее как ее старшая сестра. Сложно поверить, что у женщины есть взрослая 25-летняя дочка. Ну а поп-дива делает все для того, чтобы порадовать своих близких.

«Вот это да! А мамуля-то лучше дочки выглядит», «Вот в кого Клава пошла своим очарованием», «Милая! Дочь один-в-один похожа на маму», «Миловидная, вот бы еще цвет волос осветлить», «Дочка блондинка, а мама? Зачем такой темный оттенок», — пишут фолловеры.

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