Большие детки — большие беды: шесть знаменитых родителей, которые не могут совладать со своими дочерьми

Глядя на звездных родителей, порой сложно представить, что у них могут быть проблемы с детьми. Но это так. Проблемы отцов и детей не чужды знаменитостям во всем мире.

Teleprogramma.pro вспомнила, кто из звездных родителей жаловался на своих наследников.

Дана Борисова и Полина Аксенова

У Даны Борисовой взрослая дочь. Полине Аксеновой уже четырнадцать и отношения матери и дочери далеки от идеала. Дана не скрывает, что дочка растет своеобразной и не упускает возможности потрепать матери нервы.

В 2021 году Борисова жаловалась на странное увлечение наследницы – Полина специально причиняла себе травмы. Эти наклонности заставили знаменитую маму задуматься о взаимоотношениях с дочкой, кстати, испорченных достаточно давно.

При этом проблемы в этой семье начались вовсе не из-за подростка, а из-за самой телеведущей. У нее был непростой период в жизни, и Борисова употребляла запрещенные вещества. Телеведущую спасли от зависимости, но, судя по всему, дочка не смогла простить матери непростые времена.

С тех пор пользователи становились свидетелями семейных драк, взаимных упреков и попыток Полины сбежать от матери к отцу.

Анастасия и Ариадна Волочковы

Про то, что у балерины есть сложности во взаимоотношениях с дочерью, говорят с завидным постоянством. Вот и последний кавалер Анастасии — управляющий сауны Сергей, которого она свозила на Мальдивы, твердит о том же.

«Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло. Я не представляю, как можно — без ребенка, и несколько лет. Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей», — доказывает общественности Сергей после скандала с балериной.

Насколько мужчина честен – судить сложно. Пара рассталась не самым лучшим образом. Но то, что Анастасия не так часто появляется на фото в компании дочери – факт.

Ариадна родилась в браке балерины с бизнесменом Игорем Вдовиным. Девочка носит фамилию матери. Но в последние годы подросток живет с отцом, она смогла найти общий язык с мачехой и покинула материнский особняк.

Когда Ариадна только перебралась к отцу, активно обсуждали, из-за чего девочка решилась на такой шаг. В одном из интервью Анастасия уверяла, что отец буквально держит дочь в заложниках.

«Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну», — заявила балерина.

Вячеслав и Ксения Малафеевы

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева тоже не из самых покладистых и беспроблемных. В 2011 году после трагической гибели матери Ксения очень болезненно переживала данное событие. Едва дождавшись своего 16-летия, девушка поспешила съехать от отца.

Устав от постоянных скандалов и истерик, спортсмен решил снять наследнице отдельную квартиру, и тут начался новый виток проблем. Лишившись контроля, Ксения стала курить, нецензурно выражаться, на что регулярно обращали внимание ее подписчики. А потом и вовсе начались проблемы с полицией.

Девушка попробовала торговать запрещенными веществами и при первой же попытке сбыта была задержана полицией. Теперь находится под подпиской о невыезде в родительском доме. А еще посещает курсе реабилитации.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина

Известной артистке тоже пришлось хлебнуть горя с наследницей. Татьяне Плаксиной не хватало внимания в детстве, так как мама вечно пропадала на гастролях. Когда девушка выросла, она обвиняла мать в испорченном детстве, не стесняясь проматывала материнское состояние. А в свободное время ходила по ток-шоу и уверяла, что певица — настоящий деспот в быту. А еще по вине матери Татьяна так и не нашла свое счастье, так как Успенская браковала всех ее женихов.

А потом Плаксина попала в страшную аварию, от которой не восстановилась до сих пор. Певица безропотно принимает все упреки дочери в свой адрес. С этого момента психологические проблемы усугубились и сейчас девушка с трудом находит общий язык с артисткой. Но 2022 году между матерью и дочерью наконец-то наметилось потепление отношениях.

Лариса Гузеева и Ольга Бухарова

Телеведущая Лариса Гузеева — дважды мама. Ее старший сын совсем взрослый и самостоятельный. И теперь все внимание свахи переключено на дочку Ольгу Бухарову. 20-летняя девушка родилась у телеведущей в 41 год.

Сложный характер она проявляла с самого детства: с 5 класса перевелась на домашнее обучение, увлекалась живописью и временами впадала в депрессию. Повзрослев, стала добавлять матери проблем. Уже будучи совершеннолетней, Ольга могла ободрать в комнате обои в знак протеста или выплюнуть матери еду на ладонь, так как ей было невкусно.

Но актриса к дочери не в претензии. И жалеет только об одном: что за свою жизнь родила только двоих детей.

Маша Распутина и Мария Захарова

Маше Распутиной пришлось непросто и с первой и со второй дочерью. В свое время старшая Лидия была частым гостем ток-шоу и выносила на всеобщее обозрение самые нелицеприятные стороны жизни семьи, обвиняя мать во всех грехах. Но со временем певица поняла, что у дочери психологические проблемы. Она смогла принять и простить наследницу, сейчас занимается ее лечением, а еще купила Лидии отдельную квартиру.

Но если с Лидией ей удалось сладить, то с младшей Марией ой как непросто. Девушка намерена стать звездой и идет по пути, проторенным старшей сестрой. Мария Захарова — частый гость на ток-шоу. Причем обвиняет она не только мать, но и сводных братьев по линии отца. По ее словам, один из них даже изнасиловал ее.

В эти откровения певица не поверила, так как знает кровинушку как облупленную. Еще в детстве она не могла заставить ходить дочку в школу. Та с горем пополам получила школьный аттестат, потом мать оплатила ее обучение в вузе. Теперь же грозит выгнать дочку из дома и не давать ей ни копейки, если та продолжит пиариться на ее имени.

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