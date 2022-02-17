Жизнь как в кино: четыре брака и актерская карьера Евгении Добровольской

В этом году актриса отметит свое 58-летие.

В копилке Евгении Добровольской множество наград, но мало кто знает, что актрисой она смогла стать только со второй попытки. Между тем целый год до поступления в ГИТИС работала уборщицей в Театре им. Моссовета, несмотря на статусных родителей, которые занимали руководящие должности в Москве.

Личная жизнь звезды не менее яркая и насыщенная — четыре мужа, четверо детей. О том, как складывалась карьера артистки — в материале Teleprogramma.pro.

Евгения Добровольская: детство и начало карьеры

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. Ее родители — Владимир Ильич и Галина Витальевна — занимали руководящие должности, поэтому мало внимания уделяли воспитанию дочери. К тому же она была поздним ребенком.

Будущая звезда с юных лет была предоставлена сама себе, поэтому и занятия выбирала по душе и в секции ходила сама. Спорт, танцы, но больше всего Евгении нравился балет. Она занималась в студии известной балерины Татьяны Постниковой.

Когда будущей актрисе было 6 лет, она впервые вышла на сцену. Евгения сыграла в «Бременских музыкантах». Уже с тех лет Добровольская твердо знала, что хочет стать актрисой, поэтому в школьные годы посещала театр-студию на Красной Пресне, руководил которой Вячеслав Спесивцев.

После окончания средней школы Евгения Добровольская, твердо следовавшая своей цели стать актрисой, подала документы в ГИТИС. Но приемная комиссия не увидела в ней актерского таланта. Конечно, Евгения расстроилась, но руки не опустила. Она устроилась работать уборщицей в Театр им. Моссовета.

Спустя год Добровольской все же удалось убедить приемную комиссию ГИТИСа в своем таланте. Она стала студенткой. Училась на курсе Сергея Колосова и Людмилы Касаткиной. ГИТИС Евгения Добровольская окончила в 1987 году и устроилась во МХАТ им. Горького, но там она задержалась ненадолго, выбрав Театр-студию Табакова.

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Евгения Добровольская: театр, кино, другие проекты и доход

В кино Евгения Добровольская дебютировала в 1983-м. Это была драма Павла Чухрая «Клетка для канареек». Примечательно, что на кастинг, который проходил на «Мосфильме», Добровольскую уговорила пойти подруга. Чухрай, увидев Евгению в работе, сразу же утвердил ее на главную роль.

К слову, именно за нее Добровольская получила свою первую в актерской карьере награду. На международном кинофестивале молодых кинематографистов соцстран, который проходил в 1985 году в Польше, Евгении вручили приз за лучшую женскую роль.

Пока актриса училась в ГИТИСе, ей удалось сыграть еще в четырех картинах — «Пока не выпал снег…», «Контракт века», «В одну-единственную жизнь», и в 1987 началась работа над фильмов по мотивам пьесы Валентина Пикуля «Моонзунд», который вышел на экраны годом позже.

В целом, с начала карьеры Евгения Добровольская снялась в 60 фильмах. Также на ее счету более 30 ролей в сериалах: «Участок», «Желтый глаз тигра», «Белая гвардия», «Досье детектива Дубровского» , «Двойная сплошная» и другие.

В 1989 году Евгения Добровольская решила уйти из театра Табакова и стала актрисой «Современника-2», которым на тот момент руководил Михаил Ефремов. Спустя еще два года Добровольская вошла в труппу МХТ им. Чехова. Там-то ее и настигла популярность. Она выходила на сцену в таких знаковых постановках, как «Горе от ума», «Чайка», «Мещане», «Женитьба».

Кроме того, Евгения Добровольская зарекомендовала себя как актриса дубляжа. Например, в 2004-м она читала текст в докфильме «Марина Цветаева. Страсти по Марине».

В 1998-м Евгения Добровольская получила звание заслуженной артистки РФ, а в 2005-м — народной. Также в копилке наград актрисы есть статуэтки — «Золотой орел», «Ника» и «Золотой овен».

Открытой информации о доходах Евгении Добровольской на просторах Сети нет.

Евгения Добровольская: личная жизнь

Первым мужем Евгении Добровольской стал Вячеслав Баранов, с которым она познакомилась еще в ГИТИСе. Причем, инициатором того, чтобы в паспорте появился штамп, стала сама актриса. Это случилось в 1983 году.

Романтика быстро исчезла из рутины семейной жизни, через три года после свадьбы молодые люди развелись, но за тот период успели стать родителями. Евгения родила сына Степана 1 ноября 1986 года. Сейчас он живет в Лондоне, занимается бизнесом в сфере инвестирования. Женат на словацкой модели Барбаре Бедиове.

В январе 1990-го Евгения Добровольская вышла замуж за Михаила Ефремова.

«Мы влюбились друг в друга на сцене», — рассказывала актриса в передаче «Судьба человека».

Когда Ефремов получил заветное «Да», начал готовиться к свадьбе.

«Он придумал свадьбу в духе 60-х. Отказался от марша Мендельсона, одел всех в кожаные куртки по моде тех времен: ватники какие-то с попугаями. Был грандиозный стол, покрытый газетами. На нем — вареная молодая картошка, соленые огурцы, капуста, водка», — вспоминала Добровольская.

Но семейная жизнь не задалась. Актриса забеременела, часто лежала в больнице, Ефремову этот ребенок был не нужен. Сына Николая Добровольская родила 16 августа 1991 года.

Он тоже стал актером, а в 2019-м женился на Владе Киселевой, которая работает в сфере рекламы. С Михаилом Ефремовым артистка развелась в 1997-м.

В 2002-м Евгения Добровольская закрутила роман с Ярославом Бойко. Актер был женат, но это не помешало звезде родить сына Яна. Их отношения быстро закончились, так как Евгения не хотела разрушать брак Бойко. О том, кто является отцом малыша, она призналась лишь через несколько лет.

И только спустя шесть лет Добровольская вновь обрела женское счастье. В 2008-м она встретила кинооператора Дмитрия Мананникова.

В феврале 2009 года у них родилась Анастасия. Дмитрий младше Евгении на 13 лет, но это не помешало им прожить в браке столько же. Фактически они были вместе 16 лет. Недавно стало известно, что Добровольская подала на развод.

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Евгения Добровольская: диеты и пластика

После рождения дочери Добровольская набрала лишний вес, в результате чего появились проблемы с позвоночником. От лишних килограммов актриса решила избавляться радикальными и проверенными методами: диетологи, корректировка питания и образа жизни, физические нагрузки и массажи. В результате звезда быстро пришла в форму. При росте 164 см ее вес составляет 59 кг.

Евгения Добровольская: последние новости

В прошлом году Евгения Добровольская появилась на экранах в сериалах «Полет» и «Хеппи-энд». Также в производстве находится фильм «Аиссе», где актриса сыграет мадам де Ферриоль.

Ну а начало этого года стало для Добровольской новым этапом в жизни. Она разводится с четвертым мужем, кинооператором Дмитрием Мананниковым.

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