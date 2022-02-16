«Джем», «Девочки», «Фабрика звезд»: главные проекты в жизни Ирины Дубцовой и поиск мужчины мечты

В День всех влюбленных Ирина Дубцова отметила свое 40-летие. В честь юбилея она выпустила долгожданный многими третий сольный альбом. Как складывалась карьера певицы и композитора – в материале Teleprogramma.pro.

Ирина Дубцова: детство и начало карьеры

Ирина Дубцова родилась в Волгограде 14 февраля 1982 года. Ее отец Виктор Дубцов – джазовый музыкант и основатель группы Dubcoff band, а мама – Наталья Дубцова – архитектор.

В возрасте трех лет Ирина сочинила свое первое трехстишие, а в школе и вовсе читала всем стихи собственного сочинения. Когда будущей звезде исполнилось шесть лет, она впервые переступила порог музыкальной школы, а в десять написала и исполнила свой первый романс. Сначала творчество девочки оценили родители, а затем и одноклассники.

Безусловно, отец очень гордился музыкальным талантом подрастающей дочки, поэтому уже в 11 лет Ирина стала выходить на сцену и ездила с группой папы по гастролям. Тогда же, в 1993-м, родители создали, ставший популярным в Волгограде, детский коллектив «Джем». Свою карьеру там начинали Прохор Шаляпин, экс-солистка «Лицея» София Тайх и солистка «Монокини» Татьяна Заикина.

Репертуар группы состоял из более чем 40 песен, большую часть которых написала Ирина. Будущая звезда окончила музыкальное училище, а в 1999-м Виктор Дубцов передал диск с песней дочери Hijo De La Luna в Москву, самому Игорю Матвиенко. Тогда продюсер набирал солисток для коллектива «Девочки».

Ирина Дубцова: «Девочки», «Фабрика звезд», сольная карьера

По приезде в Москву Ирина Дубцова без труда прошла кастинг и стала солисткой группы «Девочки». Ее напарницами по музыкальному коллективу были Валя Рубцова, Таня Герасимова и Олимпиада Тетерич.

Группа не получила большой популярности, а после того, как 2000-м вышел их трек «Говорила мама», коллектив и вовсе обвинили в плагиате. Музыкальные критики посчитали, что трек был один в один с песней No scrubs американского женского трио TLC.

Спустя два года с начала создания группы «Девочки» перестали существовать. Тогда Ирина решила заняться сольной карьерой.

Ирина Дубцова устроилась в студию SBS – Entertainment, с которой в то время сотрудничал Антон Макарский. Дубцова заняла кресло исполнительного директора, а Макарский, послушав несколько ее треков, предложил сотрудничество. Позже она написала для Антона много песен.

В тот же период Дубцова получила диплом Института искусств в Волгограде по специальности «академическое пение».

Настоящий успех к певице пришел позже, когда она решила принять участие в «Фабрике звезд – 4», продюсировал которую Игорь Крутой. Проект стартовал на Первом канале 12 марта 2004 года. Ирина выходила на сцену с такими популярными коллективами, как «Мумий Тролль» и «БИ-2», а также с Игорем Николаевым, Владимиром Пресняковым и Александром Розенбаумом. А в одном из выпусков спела свою песню «О нем», которая принесла ей небывалый успех и популярность.

Финал четвертой «Фабрики» прошел 8 июня в «Олимпийском». Ирина Дубцова стала победительницей проекта, за что в качестве приза получила новенький кабриолет, съемку трех видеоклипов и запись сольного альбома. Кроме того, ей дали право представлять Россию на конкурсе «Новая волна», где в итоге она заняла второе место.

Ирина Дубцова: популярные песни, телевидение, проекты

Зимой 2005-го вышел первый альбом Ирины Дубцовой «О нем», а спустя два года еще один — «Ветра», куда вошли 12 композиций. Клипы на две из них — «Медали» и «Ветра» — появилась в ротации музыкальных каналов.

В 2008-м Ирина Дубцова создала творческий дуэт с другой выпускницей «Фабрики звезд», Полиной Гагариной. Они представили фанатам композицию «Кому? Зачем?», которая вмиг стала мегапопулярной и получила премию «Муз-ТВ» в номинации «Дуэт года».

Весной 2012-го Ирина Дубцова представила песню «Ешь. Молись. Люби», а спустя еще два года вышла композиция «Я тоже его люблю», которую артистка исполнила дуэтом с Любовью Успенской. В том же года в рамках конкурса «Новая волна» Дубцова и DJ Леонид Руденко презентовали песню «Вспоминать».

Особенным для артистки стал 2016-й. Тогда Ирина Дубцова получила свой первый «Золотой граммофон» за песню «Люба-Любовь», а также диплом фестиваля «Песня года» за песню «Бойфренд». Кроме того, она победила в номинации «Певица года» по версии телеканала RU.TV.

В этом году, в день своего рождения, 14 февраля, Ирина Дубцова выпустила пластинку Sorry, в которую вошли девять треков. Этот альбом стал третьим в карьере певицы.

Отметилась Ирина Дубцова и в ряде телевизионных проектов. Еще осенью 2012-го она села в кресло жюри украинской версии шоу «X-Фактор», где возглавила категорию «Коллективы».

В начале 2014 года Дубцова стала участницей шоу «Точь-в-точь». На сцену она выходила в образах Ирины Аллегровой, Аллы Пугачевой, Елены Ваенги и других звезд. В итоге разделала первое место с Никитой Пресняковым.

Также звезда отметилась в проекте Первого канала «Три аккорда», а в 2016-м участвовала в новом сезоне шоу «Точь-в-точь. Битва сезонов», по итогам которого заняла четвертое место.

Кроме того, в том же году Дубцова появилась и в кино. Она сыграла певицу Нелли в 16-й серии сериала «Куба».

В 2021-м году Ирина Дубцова примерила на себя костюм Единорога в шоу «Маска», по итогам которого заняла восьмое место.

Ирина Дубцова: доход

Известно, что в собственности артистки есть трехэтажный особняк на Рублевке, а также личный водитель и домработница. С момента переезда в Москву из Волгограда певица долгое время жила в съемных квартирах, а вот на дом мечты в итоге заработала сама.

С началом пандемии Ирина Дубцова повысила расценки на свои частные концерты на 20 процентов. Окончательная сумма закрепилась на отметке в миллион рублей. Известно, что Дубцова зарабатывает и на том, что пишет песни для коллег. Такую услугу она расценивает в 10 тысяч долларов. Дубцова написала песни для Филиппа Киркорова, Тимати, Валерии и многих других звезд российской эстрады.

Ирина Дубцова: личная жизнь

Примером идеального брака для Ирины Дубцовой был союз ее родителей. Виктор и Наталья Дубцовы прожили вместе 35 лет. В 2011-м отца артистки не стало. Найти мужчину, похожего на папу, Ирине пока не удалось. За спиной у нее брак и несколько громких романов, но по сей день официально она находится в статусе незамужней дамы.

Со своим первым мужем Ирина Дубцова познакомилась еще в 1998-м в Волгограде. Это был солист группы Plazma Роман Черницын. Правда, тогда он не обращал внимание на Ирину, а потом она уехала в Москву, где закрутила роман с участником «Иванушек» Олегом Яковлевым.

Позже, с началом «Фабрики звезд», Дубцова полностью погрузилась в проект и отношения себя исчерпали. Тут-то и появился Черницын. Он сделал Дубцовой предложение в прямом эфире. В 2004-м они стали мужем и женой, а спустя два года у них родился сын Артем. Их брак распался в 2008-м.

По словам Ирины, она не смогла жить в воздушном замке. С бывшим мужем Дубцова сохранила теплые отношения ради сына.

После развода Дубцова закрутила роман с владельцем сети стоматологических клиник Тиграном Мальянцем. Однако певица не смогла жить вместе с 12-летней дочерью избранника, кроме того, по ее словам, на отношения давила бывшая жена Тиграна. Этот союз тоже распался, хотя бывшие возлюбленные сохранили теплые отношения.

Бизнесмен Константин Сваревский, с которым Ирина Дубцова начала встречаться после расставания с Тиграном Мальянцем, просил ее бросить сцену. Но к такому шагу певица не была готова, поэтому и этот роман прекратился свое существование.

В 2014-м буквально вся страна заговорила о романе Ирины Дубцовой и DJ Леонида Руденко. Пара выпустила совместную песню, отдохнула на Мальдивах. Хотя многие считали этот союз обычным пиар-романом.

Кстати, и с Руденко Дубцова сохранила теплые отношения. А в 2017-м они представили свой второй трек «Москва-Нева». Совместные фотографии с диджеем в инстаграме Дубцовой не редкость.

Ирина Дубцова: пластика, диеты

Ирина Дубцова не скрывает, что всю свою жизнь борется с лишним весом. Ситуация обострилась после родов. Тогда она проделала над собой большую работу, в том числе наладила гормональный фон, а также решилась на липосакцию. Была в жизни артистки также операция по увеличению груди.

В 2018-м поклонники удивились новому преображению своей любимицы: Дубцова сбросила 25 кг. Все тут же заговорили о какой-то чудо-диете, но Ирина лишь разводила руками и отметила, что изменить цифры на весах ей помог поход к неврологу и занятия спортом. Теперь, при росте 172 см, ее вес держится в пределах 70 кг.

Ирина Дубцова: последние новости

14 февраля 2022 года Ирина Дубцова отметила свое 40-летие. В этот день вышел новый, третий альбом певицы Sorry. А буквально за две недели до своего дня рождения певица оказалась в больнице. Выяснилось, что она решила удалить грудные импланты, с которыми ходила более десяти лет.

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