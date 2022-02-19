Слезы и радости Олимпиады-2022

В Китае продолжаются XXIV зимние Олимпийские игры-2022. В нашей фотоподборке - одни из самых ярких и драматичных моментов соревнований.

Самая драматичная история приключилась с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой, в допинг-пробе которой обнаружили запрещенное вещество — сердечный препарат триметазидин. Как оказалось, тест брали в декабре на чемпионате России, а результат стал известен 8 февраля, когда Камила уже выступила в Пекине в командном турнире и завоевала «золото» вместе со сборной.

Еще одна громкая и волевая победа — в лыжных гонках. Александр Большунов совершил немыслимое, выиграв скиатлон после досадного падения на самом старте. Более 30 соперников угнали вперед, что не помешало русскому духу лыжника вернуться и взять свое.

Казусный матч выдался в женском хоккее. Прозвучит неправдоподобно, но это факт: у российских хоккеисток перед важной и принципиальной игрой с Канадой не оказалось… ПЦР-тестов на коронавирус. Как такое возможно?! Оказывается, у части наших спортсменок были положительные пробы, у части были спорные результаты.

Именно это и послужило причиной саботажа. Канадки битый час отказывались выходить на лед, требуя предъявить отрицательные тесты соперниц, и уговорить играть их удалось только после того, как наши девушки… надели медицинские маски под защитные шлемы. Так и играли, задыхаясь. Результат очевидный — 1:6. Не в нашу пользу.

18-летний дебютант Олимпиады фигурист Марк Кондратюк выдал героический прокат в короткой программе — четверной тулуп, тройной аксель и так далее — и принес в копилку командного зачета драгоценные восемь баллов (судьи выставили спортсмену 95,81 балла), приблизив сборную России к заветному «золоту».

Именно эти скромные труженики тыла со второго плана так и норовят выйти на авансцену. Зашифрованные медики собирают допинг-пробы и берут ковид-тесты, что может впоследствии стать мощным инструментом влияния в непростом современном мире, где геополитику иногда не отличить от спорта.

Некоторые спортсмены, как вот швейцарский лыжник-фристайлист Андре Рагетти, вдохновенно парят выше труб ТЭЦ и даже гор. За что нередко бывают вознаграждены. Этот парень — бронзовой медалью ОИ-2022.

Прямой эфир

20 февраля/15.00

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