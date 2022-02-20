Евгения Добровольская: «Зачем терпеть неприятное в мужчине?»

21 февраля мировой судья рассмотрит иск Евгении Добровольской о расторжении брака с третьим мужем Дмитрием Мананниковым. 57-летняя народная артистка и 44-летний кинооператор прожили вместе 16 лет, из них в браке — 13, они воспитывают 13-летнюю дочь Анастасию. «Телепрограмма» рассказывает историю любви Евгении Добровольской, закончившейся драматическим финалом.

Любовная лодка разбилась о быт

В январе артистка отнесла заявление на расторжение брака в суд. Этот развод пополнит список звездных расставаний в эпоху коронавируса. Добровольская — ведущая артистка МХТ им. Чехова, вдобавок она много снимается и всегда зарабатывала больше мужа, доходы которого в пандемию и вовсе упали. Но вряд ли у расставания только финансовая подоплека.

Еще осенью Добровольская рассказывала о жизни с Мананниковым: «Как в любой семье, у нас с ним бывает по-разному. Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше. Переосмыслить ситуацию, проанализировать, принять решение. Но все же это самый долгий мой брак».

Познакомились Евгения и Дмитрий на съемках телесериала «Счастье по рецепту» в 2006 году. Через три года Добровольская забеременела, и они официально оформили отношения.

Актриса ценила заботу мужа о ребенке, подчеркивала, что им всегда есть о чем поговорить. Но потом Евгения все чаще стала публично анализировать причины ссор с мужем: «Если я понимаю его, а он — меня, появляется опасность стать рабом отношений. Кто-то обязательно должен идти на уступки, потому что люди все разные. И со временем возникает вопрос терпения. Ведь одно дело — терпеть что-то неприятное в родных детях, потому что иначе может разгореться война. И другое — в мужчине. Зачем?»

Некоторые все же терпят ради финансовой стабильности. Но в этом браке семью обеспечивала Добровольская. Раздела имущества не будет — супруги жили в доме и квартире артистки. Поэтому развод в суде пройдет без дебатов. Опостылевшие друг другу супруги разъехались в начале года без взаимных претензий. Конечно, Мананников продолжит принимать участие в воспитании их дочери.

Три мужа и ни одной свадьбы

Трое старших детей Добровольской выросли с ней без отцов. С первым мужем Вячеславом Барановым артистка прожила три года. Их сыну Степану сейчас 35 лет, он женат на словацкой модели, живет и работает в Лондоне, он инвестор. Вячеслав Баранов умер десять лет назад. Незадолго до смерти он рассказывал, что участвовал в жизни сына, они были всегда на связи.

С экс-женой Баранов старался не спорить, даже когда Евгения уведомила, что их сын возьмет ее фамилию. Официальная причина — чтобы не дразнили в школе бараном.

Потом был семилетний брак с актером Михаилом Ефремовым. Добровольская не выдержала образа жизни Ефремова: «Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть: я уворачивалась, а могла и ответить. Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили, и никаких измен не было…» Их 30-летний сын Николай Ефремов уже сам отец и успешно строит актерскую карьеру.

19-летнего Яна Добровольского актриса родила от короткого романа на съемочной площадке с артистом Ярославом Бойко, который был женат. Об общении Бойко с внебрачным сыном Евгения говорит неохотно: «Они с Яном познакомились сами. Но я рада, все хорошо, так и должно быть».

«У меня есть теория: если вместе хуже, чем в одиночку, надо расходиться, — как-то рассуждала Добровольская. — Я ставила в отношениях точку, если ловила себя на том, что ликую, когда за мужем закрывается дверь. Признаюсь, я никогда не видела в мужчине опору, поэтому и не стремилась замуж — это мужчины настаивали на походе в загс».

Кстати, в загс народная артистка ходила три раза, а свадьбы так и не случилось. «У меня никогда не было белого платья. Мне даже не делали предложения: во всяком случае так, как это положено. Тогда мне это было и не нужно, а сейчас я вдруг пожалела, что у меня нет каких-то таких воспоминаний», — вдруг обмолвилась Евгения Добровольская недавно.

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