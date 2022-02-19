МакSим пробует петь, с Собчак требуют $2 млн, а Хлебникова собирается к Малахову

Тяжелый ковид

Что было: 38-летняя певица МакSим больше месяца провела в реанимации из-за тяжелых осложнений коронавирусной пневмонии. Легкие были поражены на 95%, за время болезни в них сформировались «дыры».

Что стало: Состояние здоровья МакSим не комментирует. По слухам, легкие до конца пока не восстановились, а в одном из них ткань осталась в минимальном количестве. Так что петь на сцене вживую в ближайшее время Марина Абросимова (настоящее имя артистки) не сможет. Но это не отменяет выпуск треков, так как работа в студии сильно отличается от выступления живьем. В студии трек можно писать кусками, потом обрабатывать звук, использовать записанный ранее материал.

Интерес публики надо поддерживать: в феврале вышел фит (совместный трек, дуэт. — Ред.) МакSим с Егором Кридом — они перепели старый хит певицы «Отпускаю». Музыкальную премию «Золотой граммофон» певица получила за выпущенный до болезни трек «Спасибо», посвятив его врачам 52-й больницы, которые вытащили ее с того света.

Проблем с деньгами у звезды нет, хотя она давно уже была не в «первом эшелоне». Запуск бизнеса (школы искусств), лечение и реабилитация, безбедное существование — все это благодаря помощи отца ее младшей дочери, преуспевающего бизнесмена. Так что у МакSим есть подушка финансовой безопасности, а значит, и время на восстановление.

Страшный пожар

Что было: 56-летнюю Марину Хлебникову госпитализировали три месяца назад после пожара, а выписали только после январских праздников. Певица оказалась в эпицентре пожара в своей квартире, после чего проходила лечение в реанимации и ожоговом отделении НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. У певицы были ожоги 20% тела.

Что стало: По слухам, в марте Марина Хлебникова даст первое видеоинтервью своему другу

Андрею Малахову. К счастью, лицо певицы не пострадало, но из-за ожогов дыхательных путей петь вживую на сцене она пока не может. Но Марина работает в студии и весной планирует выпустить два трека. Перед пожаром Хлебникова сняла клип на песню «Нева», а выпустила после выписки — трек попал в хит-парады радиостанций.

Пока официального заключения о причине пожара нет. По версии самой Марины, возгорание могло случиться из-за короткого замыкания в ее двухуровневой квартире. Сейчас она живет у друзей и собирает деньги на ремонт. У Марины нет спонсоров, зато есть пожилые родители и дочь-студентка, а квартира после пожара требует серьезных вложений.

Смертельное ДТП

Что было: Четыре месяца назад, за месяц до 40-летия, Ксения Собчак провела мероприятие в Сочи и с помощниками выехала в аэропорт на такси. Водитель Олег Цой выехал на встречку и спровоцировал лобовое столкновение с другим автомобилем. Пассажирка встречной машины Екатерина Тарасова погибла на месте, а вторая — Оксана Садовник вместе с водителем Робертом Гедяном была госпитализирована. Собчак серьезно не пострадала, ей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Что стало: 27 января должен был начаться судебный процесс по ДТП, на скамье подсудимых — таксист Олег Цой. Суд перенесли. Все из-за того, что к делу решил присоединиться еще один потерпевший — брат погибшей женщины нанял адвоката, тот еще знакомится с делом.

У Екатерины Тарасовой осталась 7-летняя дочь Маша. На опеку над девочкой претендовал ее отец — экс-муж Тарасовой. Собчак встречалась с ним — предлагала устроить ребенка в хороший сад, потом в школу, нанять психолога. Мужчина от всего отказался, а потом вдруг стал требовать с Собчак $2 млн. Похоже, не понимал, что помощь Собчак — ее добровольная инициатива.

Ксения объяснила свое желание помочь пострадавшим так: «Раз судьба нас свела в одной точке, я сказала всем родным: как смогу помочь — помогу. Несмотря на то что я тоже была жертвой». На днях стало известно, что отец девочки Антон отстранен и опекуном, скорее всего, станет ее бабушка, мать погибшей. Как только этот вопрос окончательно будет решен, Собчак планирует выйти с ними на связь.

Также Ксения оказывала помощь водителю пострадавшей машины.

А на прошлой неделе она приехала в подмосковный Звенигород ко второй пострадавшей — Оксане Садовник на открытие фотостудии. Садовник открыла свой бизнес благодаря помощи Собчак, которая пожертвовала чуть более 1 млн рублей да еще мощный пиар обеспечила — на мероприятии было много СМИ. Оксана продолжает лечиться: ей удалили селезенку, на шее у нее шрам от трахеостомы, она ходит, опираясь на костыль. После аварии врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом челюсти, многочисленные ушибы внутренних органов.

Собчак от материальных претензий к Цою отказалась. Сумма иска родни погибшей женщины неизвестна. По прогнозам адвокатов, Цой получит реальный срок.

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