Как сын Бориса Смолкина и дочь Этери Тутберидзе искали себя, а нашли друг друга

Не посвященная в тонкости фигурного катания российская публика узнала об этом внезапно во время спецэфира, посвященного открытию Олимпиады-2022 в Пекине, который вел Андрей

Малахов. На связь со студией вышел петербургский актер Борис Смолкин («Моя прекрасная няня») вместе с женой Светланой и объяснил, что да, их 22-летний сын Глеб защищает честь страны в Китае. «Телепрограмма» рассказывает удивительную историю этого парня и его напарницы Дианы Дэвис — как оказалось, родной дочери «железной леди» Этери Тутберидзе, одного из самых титулованных тренеров России.

Футбол и рапира вместо коньков

Глеб Смолкин выступает в танцах на льду, и он — дебютант Олимпийских игр в Пекине. Еще вчера был юниором, а теперь вместе с партнершей Дианой Дэвис всерьез претендует на олимпийскую медаль. Хотя начинал с фехтования. Отдать Глеба в фигурное катание была мамина идея.

Парень спокойно отнесся к смене направления и стойко переносил изнурительные тренировки, но в переходный период чуть не завязал с коньками — вдруг ушел в футбол. Начал тренироваться с питерским «Локомотивом» в 15 лет, когда с профессиональным спортом уже поздновато начинать. Начал играть и в пляжный футбол — словно хотел подальше убежать от холодного льда.

Нет, Глеб совсем не был безнадежен в фигурке. Тренировался с шести лет, в девять дебютировал на первенстве России, а в 12 стал кандидатом в мастера спорта. Не раз становился призером внутрироссийских стартов. Задатки и талант и определили в итоге выбор мечущегося подростка — из футбола он снова вернулся на лед.

Высоким, стройным и статным, примерно на две головы выше папы. Правда, продолжил в паре, а не в одиночном катании. Для прогресса пришлось в 16 лет одному переехать в Москву. На дворе был 2015 год. Папу Бориса Смолкина в Питере держали работа в театре, роли в кино и преподавательская деятельность.

— Папа всем жертвует ради того, чтобы мы могли себе позволить мой переезд в Москву тренироваться, чтобы я смог там жить и ни в чем не нуждаться, — говорил парень.

Слух Дианы, чутье Этери

С первыми партнершами Глеб Смолкин почти ни к чему не пришел. Прорыв начался, когда он встал в пару к Диане Дэвис — единственной родной дочке Этери Тутберидзе (тренер самых известных фигуристок: от Юлии Липницкой и Евгении Медведевой до Алины Загитовой и Камилы Валиевой) от неназванного гражданина США.

Есть еще версия, что отцом ребенка стал Сергей Буянов, муж другой знаменитой фигуристки, Елены Водорезовой. На это указывает отчество девушки — Сергеевна. Якобы он остался в семье, а «железная леди» поехала рожать дочь в Америку. Правда, сама Тутберидзе эту версию никогда не подтверждала.

В детстве Диану неправильно пролечили антибиотиками, после чего у ребенка сильно нарушились слух и координация. Дэвис почти не слышит. Для общения она периодически использует чтение по губам, но при этом отлично воспринимает музыку (болезнь на это не влияет), что помогает качественно и вдохновенно выступать на льду.

С Глебом Смолкиным они сошлись перед сезоном-2018/19. В первом же совместном сезоне пара поднялась на пьедестал этапа юниорского Гран-при и стала второй в финале Кубка России среди КМС. Затем по предложению мамы Диана вместе с Глебом переехали в США, чтобы тренироваться у авторитетного тренера Игоря Шпильбанда — большинство лидеров североамериканского фигурного катания взрастил он. Результат пошел. Победы начали настигать пару одна за другой.

— С самого начала я отметил у ребят огромное желание работать, — подчеркивал Шпильбанд. — Мне очень понравились их отношения друг с другом. Глеб очень заботливо относится к Диане.

В танцах взаимопонимание между партнерами играет ключевую роль. Я не тренирую тех, в кого не верю, но в них поверил с самого первого дня.

Глеб помогал Диане пережить тяжелый перелом ноги и вернуться на лед. Был нежен и предан настолько, что пошли слухи о романтических отношениях.

— Как и у всех пар, могут быть разногласия, но это нечасто происходит, — признавался Смолкин-младший. — Пытаемся понимать друг друга лучше.

В этом году в Пекине на Олимпийских играх Глеб Смолкин и Диана Дэвис по результатам двух программ оказались только на 14-м месте. «Отличный дебют», — поздравила Этери Тутберидзе дочь и ее партнера. И правда, эта история еще не закончена. А если там еще и любовь замешана? Чем не сюжет для кино?

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