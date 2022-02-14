«Вопреки слухам он жив»: солисты группы «На-На» осудили хейтеров Жириновского

Участники группы «На-На» записали видеобращение в поддержку Владимира Жириновского. В нем музыканты пожелали харизматичному политику скорейшего выздоровления и хорошего настроения.

Артисты признались, что с лидером ЛДПР их связывает многолетняя дружба. Также солист коллектива Владимир Политов добавил, что коронавирусом сейчас переболела почти половина страны.

«Мы уверены, что вы справитесь с этим недугом и вернетесь в строй», — отметил, обращаясь к политику, другой артист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин.

Teleprogramma.pro выяснила у музыкантов, почему они решили записать видеобращение в поддержку Владимира Жириновского, и что им известно о его нынешнем состоянии.

«Сейчас в Интернет поступает много грязной информации, вплоть до того, что Владимир Вольфович ушел из жизни. Не хотелось бы, чтобы появлялись разные спекуляции. Вообще, спекулировать на теме здоровья, любви, как мне кажется, уже стало нормой в нашем обществе, — говорит Вячеслав Жеребкин. — Поэтому не хотелось бы, чтобы люди хайповали, зарабатывали очки, голоса, лайки — что угодно».

— А как вы познакомились с Владимиром Жириновским?

— Мы с Владимиром Вольфовичем — давние друзья на протяжении почти 20 лет. Скорее всего, первым познакомился Бари (продюсер группы Бари Алибасов. — Прим. ред.). Мы приходили в его кабинет в Думе, пели песни. У Владимира Вольфовича есть караоке. Бывали на многих его мероприятиях.

Он очень веселый, интересный, харизматичный, умный человек. Я бы не назвал это большой дружбой. Но когда у Владимира Жириновского день рождения, он всегда нас приглашает, и мы с удовольствием приходим. Мы тоже зовем его на наши премьеры, то есть, не теряем из виду.

В прошлом году Владимир Вольвофич отмечал свой юбилей, на который мы также приезжали. Ну, что тут говорить?! Жириновский — очень яркий политик и человек. Мне всегда интересно его слушать.

— Как узнаете новости о состоянии Владимира Вольфовича?

— Благодаря его представителям. Мы точно знаем, что он жив и по крайней мере, не умирает вопреки разным слухам. Я только вчера прочитал, что кто-то писал, будто Владимир Жириновский умер.

Но вот как такое можно писать? Обалдели, что ли? Поэтому его представители попросили нас записать этот ролик, что мы с удовольствием и сделали. Желаем Владимиру Вольфовичу только скорейшего выздоровления!

«Мы с Владимиром Вольфовичем дружим не один десяток лет, поэтому и решили поддержать его. Никакой политической составляющей тут точно нет, — продолжает Владимир Политов. — Владимир Жириновский же — земляк Бари Алибасова, они оба родом из Казахстана, на этой почве они и сошлись. Мы были у Владимира Вольфовича дома за городом не раз, частенько просто приходили в Госдуму. У него в кабинете всегда стоит караоке, песни пели вместе».

Напомним, Владимира Жириновского госпитализировали с «омикроном» в Центральную клиническую больницу еще 2 февраля. При этом сам политик признавался, что вакцинировался целых восемь раз. (Хотя специалисты говорят, что подобная частота прививок могла дать обратный эффект).

В СМИ сообщалось, что Жириновский находится на ИВЛ, у него 50-75% поражение легких. Состояние руководителя ЛДПР оценивалось как тяжелое.

По последним данным Минздрава, сейчас состояние Владимира Жириновского стабилизировалось, но ему продолжают оказывать помощь. А представители ЛДПР сообщают, что он уже идет на поправку, общается с помощниками и получает свежую прессу.

Кстати, в этой же больнице находится лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По словам его пресс-секретаря Александра Ющенко, политик находится там в целях профилактики.

Teleprogramma.pro желает и Владимиру Жириновскому, и Геннадию Зюганову крепкого здоровья!

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