Было — стало: как Ольга Дроздова выглядела на заре карьеры и какой стала годы спустя

Актриса театра и кино считалась одной из самых привлекательных женщин. К тому же, ей удалось завоевать любовь брутального Дмитрия Певцова.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов когда-то вместе снимались в сериале «Бандитский Петербург». С того времени утекло много воды. Сегодня 56-летняя актриса не так часто блистает на ТВ, но зато преподает будущим звездочкам театра и кино. О своей личной жизни эта пара распространяться не привыкла. Ольга подарила мужу сына Елисея, ему летом исполнится 15 лет. Мамой в первый раз актриса стала в вполне зрелом возрасте. Уже после сорока. Так что это решение было осмысленным.

На снимках из прошлого, где Ольга Дроздова предстает совсем юной красоткой в роковом амплуа сложно узнать ту актрису, которую многие поклонники знают сейчас. Возлюбленная Дмитрия Певцова довольно долго красовалась с медными густыми локонами. Этот оттенок придавал Дроздовой шарма, отличая ее от других красотой на ТВ. На этом фото из архива актриса и вовсе похожа на Монику Беллуччи. И все благодаря броскому макияжу: ярким губам, пушистым ресничкам и словно мраморной коже с легким персиковым румянцем на скулах.

Единственный сын Ольги Дроздовой уже догнал именитую маму по росту. Актриса, кстати, сменила имидж — ее густые волосы остались той же длины, зато оттенок… она перекрасилась в пепельный блонд. В нынешней статной и ухоженной даме сложно узнать ту роковую красотку из 90-х. Не расстается Дроздова и со своим любимым аксессуаром — имиджевыми очками.

«Все также завораживающе прекрасна! А сын-то какой, возмужал!», «Стройная, ухоженная! И одета элегантно», «Прическа необычная, словно львица», «Сын перетягивает все внимание!», «Елисей в отца пошел! Такой же красавец, брутален и хорош собой», «Любая мама гордилась бы таким сыном», — пишут фолловеры.

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