Омлет для Никиты, хрустящие огурчики, салатик: Орбакайте накрыла стол для завтрака, собрав в доме всех внуков Пугачевой

Певица призналась, что такое счастливое утро для нее большая редкость.

Кристина Орбакайте в Instagram показала, как понимает счастливое утро. По словам певицы, такие дни для нее большая редкость. Дело в том, что артистка испытывает неподдельное счастье только тогда, когда ей удается собрать всех своих детей вместе. А случается это крайне редко. Старший внук Примадонны — Никита Пресняков — с женой-моделью Аленой Красновой обосновался в Москве, получив в подарок на свадьбу от именитой бабушки элитную квартиру в самом центре.

Дени Байсаров часто гостит у Аллы Пугачевой. В подмосковном замке в деревне Грязь у сына Кристина Орбакайте есть собственная комната. Так что в дом своей бабушки Дени приезжает как в свое родовое гнездо. Хотя раньше вся семья отдыхала на Истре, в Малых Бережках. За бывшей дачей Примадонны теперь присматривает ее старший внук Никита.

Собрав всех детей вместе, Кристина Орбакайте показала, какой стол она накрыла для них на завтрак. Дени и Клава, видимо, успели перекусить, а вот Никита только-только проснулся. Внук Примадонны полакомился омлетом с помидорами и брокколи. Также Кристина Орбакайте достала свежие хрустящие огурчики, сделала целую миску салата. Ну и, конечно же, не обошлось без кофе со сливками.

В одном из своих интервью певица призналась, что они с семьей привыкли к самой просто еде: никаких излишеств и деликатесов без повода. Кристина Орбакайте может сварить суп, приговорить салат, а вот ее муж, бизнесмен Михаил Земцов, запекает курочку с картофелем в духовке на обед.

«Мы достаточно просто питаемся. Готовила на завтрак сырники, каши, салаты и супы на обед — рыбные, куриные, овощные. А муж делал ужин: запекал рыбу, курицу, мясо», — поделилась Кристина Орбакайте в беседе с Wday.ru.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!