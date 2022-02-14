Как в «Орле и решке»: шесть пар влюбленных, которых объединила страсть к путешествиям

Счастье — в путешествиях. А еще в путешествиях — любовь, скажут вам эти ребята. Ведь именно поездки по миру и страсть к приключениям объединили их и помогли сохранить отношения. Тот случай, когда целого мира мало!

В нашей подборке — шесть пар путешественников, которым и целого мира мало, чтобы выразить любовь друг к другу. Смотрите и вдохновляйтесь.

Семья Османн

Наталья и Мурад Османн, пожалуй, главные звездные путешественники России. Она — журналист и блогер, он — фотограф. В 2011 году ребята основали проект #FollowMeTo («Следуй за мной») — это серия снимков, сделанных в разных точках планеты.

Главной героиней всегда была Наташа в стильных платьях и костюмах. А фотографом, который держал ее за руку, — Мурад.

Ребята объездили весь мир и всю Россию, а недавно у них родился сын Соломон. Малыш с первых месяцев жизни начал путешествовать с родителями. По-другому быть и не могло!

Екатерина Варнава и Александр Молочников

Актриса Екатерина Варнава и актер, режиссер Александр Молочников вместе уже третий год. Звезда Comedy Woman старше своего избранника на 8 лет, но разница в возрасте не мешает счастливым отношениям.

Пара выглядит гармоничной, да и сами ребята говорят, что почти не ругаются. Вместо этого находят компромиссы и точки соприкосновения, например, творчество и любовь к путешествиям. И снимаются в одном фильме — про путешествия!

14 февраля на Кинопоиске выйдет романтическая комедия «Орел и решка. Кино». Екатерина Варнава играет продюсера Валерию Репину, которая узнает о закрытии программы из-за низких рейтингов. В съемочной группе тоже кризис: ведущие (Александра Бортич и Александр Молочников) со скандалом разводятся, а эго режиссера (Александр Гудков) уже не помещается в смету проекта.

Чтобы вернуть популярность, команда отправляется в Абд-Эль-Акри — еще недавно закрытую для туристов страну. Героям нужно снять эксклюзив, вернуться домой живыми — и все это без помощи золотой карты.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

У этой пары внушительная разница в возрасте. Венсану Касселю 55 лет, Тине Кунаки — 24 года. Вместе они с 2018 года и уже воспитывают общую дочь. А еще много путешествуют.

Венсан и Тина даже познакомились во время отдыха на Ибице. Поженились во Франции. Свободное от работы время проводят в Рио-де-Жанейро и исследуют побережье Бразилии. Они вместе были в России, Индонезии, США, Европе, Африке. По словам Касселя, даже их дочь уже объездила весь мир.

Антон Лаврентьев и Алина Астровская

Антон и Алина вместе уже около пяти лет. В прошлом году они поженились, а сейчас пара ждет ребенка. Ребята познакомились благодаря путешествиям — они были ведущими на телепроекте «Орел и решка». Снимали программы в Мексике, Бразилии, Китае, Иордании, Англии, Швейцарии, Китае, Франции…

Объединили Антона и Алину не только поездки, но и музыка. Девушка состояла в украинской группе Real O, а ее возлюбленный выступал в шоу «Голос» на Первом канале. Сейчас они записывают совместные песни и снимаются в клипах.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Наталья Подольская и Владимир Пресняков — одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Они познакомились в 2005 году, а поженились спустя пять лет. У супругов есть двое сыновей.

Судя по Instagram-аккаунтам артистов, они много путешествуют вдвоем и с детьми. В конце января, например, улетели на Мальдивы. Были в Египте, Турции, Европе, США, объездили Россию.

Наталья говорит, что путешествовать с маленькими сыновьями не трудно, главное продумать все детали заранее и правильно настроиться. Ведь малыши подстраиваются под состояние мамы.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл

Лили Коллинз — актриса, звезда «Эмили в Париже». Ее избранник Чарли Макдауэлл — американский кинорежиссер и писатель. Они познакомились в 2019 году, а поженились в сентябре 2021 года. Медовый месяц Лили и Чарли провели не у моря, а в лесах Норвегии и Швеции. Вот он — выбор опытных туристов!

— Наш скандинавский медовый месяц, может быть, и закончился, но приключения продолжаются, — написала Коллинз в конце путешествия. — Я не могу представить себе более запоминающуюся, волшебную первую поездку молодоженов и способ официально начать нашу совместную жизнь. Нет никого, с кем бы я предпочла полет на самолете и поездку. Впереди еще много эпических впечатлений…

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