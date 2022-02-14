Как не стать жертвой афериста на сайте знакомств: советы от ведущего реалити «Решала»

14 февраля на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера нового сезона реалити-шоу «Решала» с Владом Чижовым. В свежих выпусках бессменный ведущий справится не только с классическими мошенниками, но и с инфоцыганами и другими интернет-аферистами. В том числе и с «разводилами» с сайтов и приложений для знакомств.

Вот уже несколько лет «Решала» знакомит зрителей с историями жертв обманщиков, но у всех этих рассказов всегда счастливый конец, потому что на помощь героям приходит эксперт по борьбе с мошенниками Влад Чижов. Он распутывает даже самые сложные схемы и возвращает людям деньги, восстанавливая справедливость. «Решала» учит зрителей распознавать аферистов и не вестись на их удочку.

И сегодня он расскажет, как понять, не стали ли вы жертвой очередного обманщика, который беззастенчиво пользуется искренней женской любовью.

«Сегодня многие пары находят друг друга в онлайне. Лично я старомоден и предпочитаю знакомиться в настоящей жизни, но понимаю, что не у всех есть такая возможность. Естественно, мошенники не могли не воспользоваться шансом наживиться на чужой уязвимости, — говорит Влад Чижов. — Поэтому приложения по поиску пар сейчас пестрят аферистами разного калибра. И зачастую легче их преступления предотвратить, чем потом распутать. Поэтому я собрал пять признаков того, что вы познакомились с «разводилой», а не с приличным человеком. Запомните их и будьте всегда настороже».

Он не показывает свое лицо

— Я говорю сейчас не о профилях, по которым вы принимаете решение, начать с человеком диалог или нет. В них можно разместить фотографии интернет-модели или другого незнакомца, и выдать их за свои. Я говорю о звонках по видеосвязи. Не важно, когда вы решите впервые созвониться по видеосвязи (в самом начале общения или через пару недель переписки), если вы видите перед собой черный экран, скорее всего, перед вами – мошенник, — комментирует Влад Чижов.

Может, он просто разместил не свои изображения в приложении, а, может, не хочет, чтобы у вас была возможность его запечатлеть. Это не важно. Главное — не вестись ни на какие оправдания. Поверьте, их будет много: в ход пойдут технические сложности, попытки изобразить стеснение или даже «Я не могу включить свет, у меня тут бабушка спит».

Не верьте. Это тревожный звонок: этот человек что-то скрывает. Он не заслуживает доверия и уж тем более не надо отправлять ему деньги, свои откровенные фото или раздеваться на камеру. Лучше всего сразу прекратить общение с таким ухажером. Или если вы все-таки хотите дать ему шанс, подождать реальной встречи до того, как начнете более-менее доверять.

Ваши отношения развиваются слишком быстро

— Поймите, основная цель мошенника — развести вас как можно быстрее и сразу же переключиться на следующую жертву. Поэтому аферист, скорее всего, будет педалировать развитие отношений. Он будет заваливать вас вниманием, сообщениями, может, даже какими-то подарками, чтобы усыпить бдительность, — говорит ведущий «Решалы».

Многие находят лестным, когда-то мужчина (или женщина) от них настолько без ума, что признается в любви на первом свидании и предлагает жить вместе через пару дней знакомства. Но зачастую такое поведение типично для обманщиков, поэтому я очень рекомендую не вестись на романтику и обещания в вечной любви, а проверять партнера временем и действиями.

А еще антиплагиатом: аферисты не выдумывают новые письма каждый раз, а часто пересылают уже существующие сообщения. Поэтому не рассказывайте малознакомым ухажерам личную информацию, не доверяйте им тайны и на свиданиях следите за своим кошельком.

У него неожиданно появились проблемы

— Заболела собака, друг попал в ДТП, рухнул бизнес, мама не может купить билет домой, дочь осталась без стипендии — вариантов «неожиданных сложностей» существует масса, — поясняет Влад Чижов. Скажу больше, мошенники бывают очень оригинальны в выборе и могут обернуть все так, что вы и не заметите, как расстались с деньгами. И здесь существует только один способ борьбы: никогда никому не переводите деньги.

Да, это может казаться абсолютно логичным, ведь он всегда говорил, что его друг гоняет на мотоцикле, или что его собака буквально недавно пережила операцию. Но задайте себе вопрос, если бы вы у вас неожиданно случился кризис, к кому бы вы обратились: к семье и друзьям или к малознакомому романтическому интересу в интернете?

Только не задавайте этот вопрос ему, наверняка там уже заготовлены абсолютно логичные ответы. Поэтому не пытайтесь докопаться до истины, просто заведите себе правило, что романтический герой с кучей проблем — скорее всего, аферист, который отнимет у вас кучу денег.

Он — идеальный незнакомец

— Если анкета вашего поклонника выглядит слишком хорошо, чтобы быть настоящей, скорее всего, — перед вами аферист. В профиле красивые фотографии, он не курит, не пьет, любит животных, может, даже обеспечен и увлекается спортом? Я не говорю, что таких людей не существует, но, согласитесь, мошеннику гораздо легче очаровать жертву идеальной, а не реалистичной картинкой, — говорит Влад Чижов.

— Огорошьте такого человека вопросом: какие у тебя недостатки? И если он ответит что-то в духе: «Я слишком романтичен/добр/наивен», настоятельно рекомендую насторожиться и проверить по поиску картинок в Интернете его фотографии. Такая возможность есть у крупных поисковиков: загружаете фотографию, и алгоритм выдает вам список ресурсов, где она размещена. Так и узнаете, кто на самом деле на этих прекрасных изображениях.

Чаще всего такие вот принцы разводят своих жертв так: обещают прислать подарок за прекрасные глаза, просят лишь сущую мелочь — оплатить его пересылку. Или, если обманщик опытен, после отправки «подарка» пройдет какое-то время, с вами свяжется курьер или представитель логистической компании и попросит уплатить пошлину или доставку.

Естественно, никакого подарка никогда не существовало. И, к сожалению, это лишь один из способов, которым «идеальный» поклонник может вытянуть из вас деньги. Поэтому помните: людей без недостатков не существует. Особенно на сайтах знакомств.

Он хочет знать о вас все

— Если поклонник давит на вас, выпрашивая личную информацию, заговаривает зубы уверениями в любви или просит фотографию паспорта, потому что такой сногсшибательной девушки никак не может быть больше восемнадцати, — отказывайте. Не соглашайтесь. А лучше — блокируйте этот назойливый аккаунт. То же самое касается и ухажеров, выпрашивающих интимные фотографии, — продолжает эксперт.

— Я много раз говорил о том, как опасно делиться личной информацией в Интернете. Но люди почему-то продолжают верить обманщикам. Так вот, вашему новому возлюбленному абсолютно не стоит знать о вас все. Особенно, вещи, которыми вас впоследствии можно будет шантажировать. Не рассказывайте тайны близких родственников, не делитесь банковскими реквизитами, не диктуйте ему точный адрес места, где вы живете или работаете. Не беритесь оплатить за него какую-либо покупку и не давайте ссылки на аккаунты ваших близких друзей и родственников в социальных сетях.

И следите за тем, чтобы обмен информацией был равносторонним: если человек хочет знать о вас все, но о себе говорит мало, он явно что-то скрывает.

И последний совет: смотрите «Решалу» на телеканале «ЧЕ!» по будням в 22:00. Я там не только с мошенниками с сайтов знакомств учу бороться, но и другими очковтирателями. В жизни точно пригодится. И помните: не стоит вестись на всякую ерунду, переходить по сомнительным ссылкам и переводить интернет-знакомым деньги, заключил Влад Чижов.

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