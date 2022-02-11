Сын Зинаиды Кириенко рассказал о реальном состоянии актрисы

Как сообщил Максим Тарасевский, весь спектр медицинских исследований еще не завершен.

10 февраля актрису Зинаиду Кириенко экстренно госпитализировали. Как сообщили СМИ, народную артистку РСФСР увезли в больницу с подозрением на инсульт. Кроме того, ряд изданий сообщил, что у Зинаиды Михайловны обнаружили рак поджелудочной железы. Также у нее диагностирован коронавирус. Сейчас актриса находится в реанимации.

Подробнее о состоянии Зинаиды Кириенко рассказал ее сын Максим Тарасевский.

«Пока никакой дополнительной информации у меня нет. Мне только сказали, что маму забрали с подозрением на инсульт. Но точно у нее диагностирован только ковид, поэтому сейчас попасть в больницу нельзя. Однако пока весь спектр исследований еще не окончен. Мне сказали, что как только он закончится, лечащий врач мне позвонит и обрисует всю картину происходящего. Поэтому пока жду звонка доктора».

— В каком состоянии Зинаида Михайловна уезжала в больницу?

— Вы знаете, ей было в этот момент трудно говорить, но мы решили не рисковать и вызвали «скорую помощь».

— А где ваша мама могла заразиться коронавирусом?

— Трудно сказать. Это могло случиться где угодно. Мы же все-таки не сидим круглосуточно дома, бываем где-то, поэтому никаких соображений на этот счет у меня нет.

Teleprogramma.pro желает Зинаиде Кириенко крепкого здоровья!

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