Адвокат объяснила, как будет делиться наследство Евгении Брик

В начале 2022 года актриса делилась, что хотела бы оказаться в Санкт-Петербурге. Но этой мечте было не суждено сбыться.

Не стало Евгении Брик. Ей было 40 лет. Смерть актрисы стала настоящим шоком для всех, никто даже не догадывался, что она борется с серьезным заболеванием.

«10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. Светлая память», — написала в Facebook журналистка Катерина Гордеева.

Артистка стала известна зрителю благодаря ролям в проектах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Адаптация» и многих других. Ее образы неизменно врезались в память своей лаконичностью, глубиной и, конечно, красотой.

В последние годы актриса жила в США вместе с мужем Валерием Тодоровским и 13-летней дочкой Зоей.

«Я и моя семья проводим много времени в Лос-Анджелесе, где давно живет моя мама. Наша дочь Зоя там родилась и пошла в школу. Но все-таки больше времени мы в Москве и вот в прошлом году 1 сентября Зоя уже окунулась и в московскую школьную жизнь, что ей очень понравилось. Она абсолютно свободно говорит на двух языках, и мы это будем всячески развивать и совмещать», — рассказывала Евгения в интервью Teleprogramma.pro в 2020 году.

Актриса была полна планов и мечтала снять семейное кино. Зоя, вслед за мамой, тоже делала первые шаги в кино. Поэтому Евгения делилась:

«Я придумала историю, которую давно уже пытаюсь сама написать. Поделилась с Валерой своей идеей. Ему очень понравилось и он сказал мне: напишешь, я буду снимать. Но это все такие розовые мечты. Так что не буду делиться тем, что еще в очень эфемерных планах. Дай Бог, сложится. Конечно, я бы очень хотела».

К сожалению, этим планам оказалось не суждено сбыться. В интервью в 2018-м актриса мечтала оказаться в 2028-м году, чтобы посмотреть, как вырастет любимая дочка. А еще мечтала родить второго ребенка.

«В 2028-м Зое будет 19 лет. О боже! Я надеюсь, что она так же будет со мной делиться всем, что происходит в ее жизни. И мы будем лучшими подругами. Я вижу себя и Валеру в прекрасной форме — мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои. И у моей сестры Леры уже будут детки, мои племянники. Самое главное, что я вижу всю мою семью рядом — мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботиться друг о друге».

Дочка, муж и мама станут основными наследниками Евгении. Но сложно даже предположить, что начнется скандальный раздел имущества.

Адвокат Жанна Маргулис объяснила, как будет делиться имущество в данном случае:

«При отсутствии брачного договора в наследство уходит все имущество, принадлежащее Евгении Брик.

До распределения наследства нотариус рассматривает вопрос о выделе супружеской доли (50 процентов от всего имущества нажитого в браке, если нет брачного договора).

Остальное имущество в случае отсутствия завещания распределяется между наследниками первой очереди — это родители, дети и супруг», — прокомментировала адвокат Teleprogramma.pro.

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