Галкин признался, что Пугачева запрещает ему в воспитании двойняшек Гарри и Лизы

Еще в беседе для YouTube-проекта «А поговорить?» шоумен Максим Галкин рассказал о том, что Примадонна запрещает ему в воспитании их общих детей. Кстати, именно певица выступила инициатором появления малышей в их доме. В какой-то момент Алла Пугачева поняла, что ее муж захочет почувствовать себя отцом. Двойняшки Гарри и Лиза появились от суррогатной матери, также как и дети поп-короля сцены Филиппа Киркорова: дочка Алла-Виктория и сын Мартин.

По словам шоумена, о том, что они с Аллой вот-вот станут родителями знала только ее дочь. От Кристины Орбакайте утаить пополнение в семье Примадонна не смогла. А вот близкие друзья пары до последнего оставались в неведении. Едва ли не до того момента, как супруги решись показать малышей.

Максим Галкин уточнил, что воспитанием детей в их семье занимается именно Алла. Сам он много гастролирует, пропадает на съемках. Так что уроки, занятия и кружки — все это легло на маму двойняшек Гарри и Лизы. Шоумен считает, что никто бы так не справился с их малышами, как Пугачева. При этом есть то, что певица запрещает Максиму в воспитании детей.

Так, Галкин уточнил, что иной раз, когда двойняшки озорничают, он готов повысить на них голос — отчитать и отругать. Шоумен восхищается сдержанностью и спокойствием жены. Примадонна не позволяет Максиму повышать голос на двойняшек. В их семье это табу. При детях, как говорит шоумен, никто и никогда не выяснял отношений. Поэтому они и растут такими счастливыми. Все дело в спокойной обстановке, которая царит в их замке в подмосковной деревне Грязь.

«Они растут в абсолютной любви, не знают, что такое повышенный голос, ссоры, поэтому они такие счастливые», — уточнил Максим.

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