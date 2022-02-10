«Случившееся указывает на незаслуженную провокацию»: Татьяна Навка и Елена Бережная – о допинг-пробах Камилы Валиевой

Олимпийские чемпионки высказались о том, почему запрещенный препарат был предположительно обнаружен в анализах юной спортсменки в декабре, а его результаты обнародованы только сейчас.

В четверг, 10 февраля, стало известно, что с российской фигуристки Камилы Валиевой сняты все обвинения в употреблении допинга. А это значит, что наша сборная сохранит золотую медаль в командном зачете Олимпиады в Пекине. Однако 15-летняя Камила уже получила большой стресс, который может повлиять на результаты ее сольного выступления.

Как в допинг-пробе юной спортсменки мог появиться запрещенный препарат? Не является ли это провокацией со стороны допингового комитета? И как пережитое волнение может сказаться на ее предстоящем одиночном прокате? С этими вопросами мы обратились к двум знаменитым фигуристкам, олимпийским чемпионкам – Елене Бережной и Татьяне Навке.

Елена Бережная: «Здесь есть какой-то подвох»

«Вокруг Камилы много специалистов, и они вряд ли бы допустили такое развитие событий, — говорит Елена Бережная. — Ладно, еще 20 лет назад за этим никто не следил. Сейчас любой специалист должен пройти обучение РУСАДА. Поэтому они не могли не знать, что это запрещенный препарат. Я думаю, что в этом есть какой-то подвох. Хотели потормошить наши чувства… Такие высказывания шокируют, конечно, не только спокойных людей, но и бешеных тоже. Ими можно мертвого убить. Когда я прочитала, что Камила будет выступать, то успокоилась. Но, конечно, ее чувства потрепаны. Но Камила — сильная девочка, переступит все и пойдет своей дорогой. Будем ждать от нее хороших прокатов! Пожелаем ей удачи и спокойствия!»

Татьяна Навка: «Случившееся указывает на провокацию, но я не берусь судить об этой ситуации»

«Они (представители антидопингового комитета – прим. ред.) знали результат проб до Олимпийских игр. Об этом нужно было сказать заранее, чтобы не подвести оставшихся ребят в команде. Случившееся указывает на незаслуженную, планомерную, можно сказать, провокацию. Но я не берусь судить об этой ситуации и высказываю только свое мнение. С утра пришла радостная новость, что Камиле разрешили приступить к тренировкам и соревноваться дальше. Но я знаю, что это решение еще не окончательное, будут разбираться. ВАДА еще может опротестовать его в суде. Это все очень неприятно».

— Что бы вы могли сейчас пожелать Камиле Валиевой?

— Я хочу пожелать прекрасной девочке, милому ангелу, чтобы она все это выплеснула и постаралась забыть, как страшный сон, пожелать сконцентрироваться и сосредоточиться на себе, на том, что она делает прекрасно. Я верю, что Камила соберется и выполнит свой невероятнейший набор прыжков и исполнит свою программу так же, как и на командном этапе. Камила, милый ангел, держись, иди вперед с высоко поднятой головой, не обращая ни на что внимания.

Напомним, 7 февраля стало известно, что церемонию награждения фигуристов, выступавших в командном зачете пекинской Олимпиады, отложили. Появились слухи о положительном допинг-тесте у одного из российских спортсменов. А затем прозвучала и версия о наркотиках…

Вечером 9 февраля общественность облетела новость, что в допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружен препарат «Триметазидин», который врачи называют витамином для сердца и поясняют, что он не влияет на спортивные результаты. Но, тем не менее, «Триметазидин», напоминающий по своим характеристикам печально известный «Мельдоний», находится в списке запрещенных веществ ВАДА с 2014 года

Также известно, что эту допинг-пробу Камила сдала еще в декабре, но ее результаты были обнародованы только сейчас. В анализах спортсменки обнаружили минимальное количество препарата.

Сейчас Камила Валиева уже вышла на тренировку и готовится к соревнованиям 15 и 17 февраля. Teleprogramma.pro желает ей удачного проката!

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