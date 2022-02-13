Было – стало: какими были Пынзарь, Рапунцель, Блюменкранц, Водонаева во времена участия в «Доме-2» и как выглядят сейчас

Девушки из «Дома-2», как хорошее вино, — с годами становятся только прекраснее. Разумеется, экс-участницы реалити-шоу работали и работают над тем, чтобы с возрастом выглядеть еще более привлекательно. Щечки становятся меньше, губы пухлее, а скулы выразительнее.

Алена Водонаева

Алена Водонаева – одна из самых первых участниц «Дома-2», она пришла на проект в июле 2004 года. В архивах сохранились кадры с кастинга Алены Водонаевой на телестройку.

Ну что сказать? В 22 года Алена Водонаева выглядела гораздо хуже, чем сейчас, когда ей вот-вот стукнет сорок лет. Это прекрасное событие произойдет летом 2022 года. Ну а пока 39-летняя Алена Водонаева находится в Африке, где принимает участие во втором сезоне проекта ТНТ «Звезды в Африке». С жаркого континента Алена Водонаева постит селфи, доказывающие, что за почти двадцать лет она стала выглядеть только лучше, приобрела лоск и хорошие манеры.

Дарья Пынзарь

Дарья Пынзарь пришла на «Дом-2» в декабре 2007 года. Тогда ей было без малого 22 года. Миловидной круглое, оплывшее личико, пухлые щеки, вздернутая верхняя губка, тонкие брови и белые пергидрольные волосы.

Со временем Даша Пынзарь стала выглядеть куда как более утонченно и изящно. В январе этого года она отметила свой 36-й день рождения. К этому дню она подошла настоящей красавицей – от пухлых щек не осталось и следа, стал более аккуратным носик. Овал лица обрел более четкие контуры, а волосы — благородный оттенок.

Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель появилась на «Доме-2» на два с половиной года раньше своей младшей сестры Алены. Ее приход состоялся в июне 2015 года.

Ольге Рапунцель, скажем прямо, с внешними данными повезло гораздо больше, чем Алене. Так что, апгрейдила она свое личико минимально. В апреле Ольге Рапунцель исполнится 35 лет. К этому возрасту она стала выглядеть чуть более миловидно, чем в 28 лет. Ольга Рапунцель изменила форму бровей и стала по-другому наносить макияж.

Тата Блюменкранц

Тата Блюменкранц, а точнее, Абрамсон, пришла на «Дом-2» в марте 2016 года. Тогда ей было 23 года.

Абрамсон – девичья фамилия Таты, которую она сменила, выйдя на проекте замуж за Валерия Блюменкранца. Собственно, под фамилией бывшего мужа Тата живет и сейчас.

И между внешностью Таты Абрамсон и Таты Блюменкранц – колоссальная разница. Нет пергидрольных волос, овал лица стал более правильным, а с носа исчезла пикантная горбинка.

Алена Рапунцель

Алене Рапунцель в декабре прошлого года исполнилось 25 лет. На «Доме-2» она появилась в феврале 2018 года, придя туда вслед за старшей сестрой Ольгой Рапунцель.

Между Аленой Рапунцель образца 2018 года и 2022 – колоссальная разница. В 21 год Алена Рапунцель была дурнушкой с огромным носом и прыщавым личиком.

Скоротечный роман с плейбоем «Дома-2» Ильей Яббаровым и рождение сына Богдана в феврале 2019 года вывели Алену Рапунцель в топ. Она обошла по популярности свою сестру Ольгу Рапунцель, долгожительницу телестройки.

А топовая девушка должна и выглядеть соответственно. Сегодня Алена Рапунцель – вполне себе женщина-мечта. У нее новый носик, выраженные скулы, пухлые губки и идеальные брови.

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