Из-за чего поссорились Анастасия Волочкова и Мария Голубкина: хронология конфликта

Судя по всему, после обмена колкостями участницы конфликта успокоились. Анастасия в объятиях бывшего возлюбленного, а актриса шутит на тему своей популярности.

Анастасия Волочкова – личность известная. Причем примечательна она не только своими потрясающими шпагатами, но и тотальным невезением в личной жизни.

Стоит балерине найти любовь, и заявить об этом на весь инстаграмный мир, как через несколько недель мужчина исчезает. Не везет — так не везет.

А еще все, кто хотят напомнить о себе, тут же отпускают едкое замечание в адрес Анастасии. Она за словом в карман не лезет, а потому и успела обменяться колкостями со многими представителями российского шоу-бизнеса.

Недавно балерина поссорилась с актрисой Марией Голубкиной. На этот раз перепалку начала актриса. Teleprogramma.pro напоминает хронологию и суть конфликта.

Как все начиналось

Началось все из-за нового возлюбленного Анастасии. После отдыха на Мальдивах и видимого спокойствия грянул гром. Сергей бросил балерину и этот разрыв Волочкова переживала очень тяжело.

Пока Анастасия сетовала на жизнь в соцсетях, Мария Голубкина вещала на своей странице про моральный облик нашего шоу-бизнеса. В частности, про Волочкову. Получилось не очень корректно:

«Насте надо перестать расслабляться. Она распущенная. Она должна взять себя в руки. Она балерина, и, значит, должна все мочь! Хватит быть доброй! Волочкова должна стать Сволочковой и в первую очередь начать думать о себе», — заявила звезда кино.

И хотя Голубкина отметила, что считает Анастасию «глубоко несчастным человеком» и сочувствует ей, ситуацию это не особо выправило.

Ответ Волочковой

Новости дошли до Анастасии Волочковой и понеслось. Анастасия молчать не стала и через Teleprogramma.pro передала ответ своей обидчице:

«Кто это такая? Голубкина? Меня вообще ничего с ней не связывает. Сейчас кто угодно готов пропиариться на моем имени. Даже те люди, которые меня не знают. Те люди, которых не знаю я. Написать могут что угодно. Даже поддержать пытаются те люди, которым не хватает пиара».

Балерина резонно заметила, что она куда популярнее актрисы и поэтому слышит в свой адрес нападки.

«Можно выйти на улицу и спросить, кто такая Мария Голубкина. Вряд ли кто-то ответит. А кто такая Волочкова, знают все. Пиарятся на моем имени бортпроводники в самолете. Какие-то марамойки и кошелки. За счет моего имени они могут вылезти. У меня был спектакль, и на фоне всех событий для меня сейчас все напряженно. Происходят расставания и встречи с мужчинами», — заметила Волочкова.

Сама балерина не считает, что ее романы – это что-то аморальное. И советует любопытствующим заняться личной жизнью, а не заглядывать в постель чужих людей.

«Происходят расставания и встречи с мужчинами. Вот что ко мне лезут недолюбленные тети? Вот почему не могут успокоиться? Простите мне мой успех, красоту и любовь ко мне мужчин», — заключила Волочкова.

К слову, Анастасия тут же доказала, что личная жизнь у нее очень насыщенная. И опубликовала в Instagram фото в объятьях своего бывшего возлюбленного Олега.

Очевидно, именно он подставил балерине свое плечо в сложный жизненный момент.

Ответ на ответ

Мария Голубкина ответ, конечно же видела и отнеслась к нему с юмором. Актриса шутит, что теперь ее точно будут узнавать на улицах, как балерину.

«Мой эфир разобрали на цитаты, где я упомянула Волочкову. Потом журналисты взяли комментарий у балерины. Волочкова сказала, что не знает, кто такая Голубкина. Типа сам дурак. Пусть все пиарятся на имени Волочковой. Это эффективно. Говоришь одно, а они думают совершенно другое. Мне один человек сказал, что зря все смеются над Волочковой. Она 15 балетных партий знала в молодости наизусть. Это непросто. Цискаридзе вот тоже говорит, что она прекрасная балерина. Была», — миролюбиво заключила актриса.

Что же, будем надеяться, что на этом конфликт двух знаменитостей будет исчерпан.

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