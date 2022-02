Юлия Волкова: как солистка «Тату» прославилась на весь мир, изменила себя до неузнаваемости и потеряла голос

Звезда Юлии Волковой на музыкальном Олимпе зажглась очень ярко и светила на весь мир, когда девушка была солисткой группы «Тату». Но долго обманывать публику в том, что у них отношения с коллегой по сцене Леной Катиной, «черненькая татушка» не смогла и первой выдала тайну, забеременев.

После распада группы Волкова так и не смогла стать яркой самостоятельной единицей. Как сложилась карьера и личная жизнь певицы, читайте в нашем материале.

Юлия Волкова: детство, родители, «Непоседы»

Юлия Волкова родилась в Москве 20 февраля 1985 года. Отец Олег Волков был бизнесменом, мать Лариса Викторовна – стилистом. С детства девочка погрузилась в музыкальную атмосферу – стала посещать профильную школу по классу фортепиано.

В 9 лет мама с папой отвели девочку в детский ансамбль «Непоседы», в составе которого стала выступать на сцене.

К имеющимся занятиям добавилось актерское мастерство. Девочка смогла постичь навык игры на камеру и даже снялась в детстве в «Ералаше». Режиссеры хвалили ее за уверенность в себе, отсутствие робости перед камерой и харизму.

В «Непоседах» одновременно с Юлей Волковой занимались Лена Катина, Влад Топалов, Сергей Лазарев и Настя Задорожная, которые смогли стать звездами отечественного шоу-бизнеса.

Юлия Волкова: «Тату»

Знакомство с Леной Катиной переросло в большой творческий проекте. Разумеется, с подачи грамотного продюсера, коим стал Иван Шаповалов. Он в 1999 году объявил кастинг в девичий дуэт «Тату», и участницами стали черненькая Волкова и рыженькая Катина. Юле на тот момент едва исполнилось 14 лет.

Начинающие певицы очень быстро обрели популярность. Первая их песня «Я сошла с ума» и клип на нее буквально взорвали танцполы, а держащиеся за руки школьницы стали кумирами миллионов подростков.

Закрепил и приумножил славу дуэта следующий хит – «Нас не догонят». И эти слова стали пророческими – девичью российскую группу по популярности в мире, действительно, не смог догнать еще ни один отечественный коллектив.

Проект «Тату» эксплуатировал идею однополой любви, и девочки старались отыгрывать ее по-настоящему. Но на самом деле представительницами секс-меньшинств не были.

«Тату», быстро заняв всевозможные награды в России, стала покорять Запад. Первый трек на английском All The Things She Said очень быстро возглавил мировые чарты, группу стали приглашать на концерты в Европе и США, Австралию и другие страны, о ней говорили по всему миру – ни один российский исполнитель так не смог.

А в 2003 году девушки представили Россию на «Евровидении» с песней «Не верь, не бойся, не проси». Их выступление на конкурсе было отмечено «бронзой».

Казалось, популярность группы только набирает обороты. «Тату» стала единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов — общий объем реализации альбома «200 km/h in the Wrong Lane» составил более 7 миллионов экземпляров. И это не считая пиратских копий.

Но к 2005-2006 году славу дуэта пошатнуло признание, что между девочками никогда не было настоящей любви, они ее все время играли на публику. К тому же, Иван Шаповалов ушел из проекта, а девушки начали менять имидж на более остросоциальный.

Это откровение нанесло удар и по доходам союза. Согласно рейтингу российского Forbes, в 2005 году группа заработала 3,3 млн долларов, а в 2006 году — уже 1,4 млн долларов. Падение популярности логично привело к падению дивидендов.

С годами тематика творчества группы все больше стала приобретать социальную направленность. Были выпущены такие альбомы, как «Люди-инвалиды», «Управление отбросами» (переименованный на «Веселые улыбки»). Сами девушки участвовали в митинге ЛГБТ-представителей, выступив против запрета гей-парада в Москве в 2007 году.

В 2009 году представители группы «Тату» объявили, что певицы начинают сольную карьеру. Таким образом, в истории одной из самых скандальных и популярных групп десятилетия была поставлена точка.

Правда, впоследствии поклонники не раз высказывали просьбы о воссоединении дуэта, но череда конфликтов между Катиной и Волковой не позволяла им зарыть топор войны и выйти вместе на одну сцену, как раньше.

Однако, Волкова и Катина все-таки выступили как «Тату» несколько раз. В 2013 году они дали большой концерт, исполнив свои хиты. Последовала череда промо в виде рекламного ролика «Тату», передачи на НТВ о группе «Жизнь как песня».

Воссоединились певицы и на Олимпиаде-2014 в Сочи. Они вышли на сцену на церемонии закрытия Игр. Но вскоре последовала череда публичных обвинений, в ходе которых девушки заявили, что больше друг с другом не появятся вместе на одной сцене.

Юлия Волкова: сольная карьера

Сольную карьеру Юлия Волкова начала сразу же после выхода из группы «Тату», в 2010 году. Она приступила к работе над сольным альбомом и выпустила два сингла: All Because of You и Didn’t Wanna Do Itruen. Правда, они не смогли зацепить публику.

В 2012 году Юлия Волкова приняла участие в отборочном этапе на «Евровидение» вместе с Димой Биланом. Их песня Back to Her Future в итоге стала второй, уступив пальму первенства хиту от «Бурановских бабушек».

В том же году Волкова представила два сингла — Didn’t Wanna Do It («Давай закрутим Землю») и «ELLO». Тогда же случилась операция на щитовидной железе, разделившая не только жизнь Волковой на до и после, но и все ее творчество – петь как раньше она уже не смогла.

После потери голоса Волкова долго восстанавливалась. В 2013 году артистке за дуэт с Биланом была вручена победа в номинации «Дуэт года» на 10-й юбилейной церемонии вручения премии в области популярной музыки «Звуковая дорожка». А весной того же года звездный дуэт с синглом «Любовь-сука» одержал победу в OE Video Music Awards.

Осенью 2015 года Юля Волкова выпустила клип на песню «Держи рядом», ставшую первой за три года самостоятельной работой. Вскоре свет увидела песня «Спасите, люди, мир», и тоже не стала хитом. А в 2016 году артистка представила, наконец, свой дебютный сольный альбом с провокационным названием.

Через год Волкова снова выпустила песню — «Просто забыть», которую презентовала на фестивале «Маевка Live».

Юлия Волкова: другие проекты

Поскольку Юлии Волковой после триумфа «Тату» не удалось стать отдельной творческой единицей, она решила воспользоваться трамплином в виде шоу. В 2013 году она приняла участие в проекте «Танцы со звездами», пару ей составил хореограф Андрей Карпов.

В 2020 году она стала участницей проекта «Суперстар. Возвращение», в котором были собраны полузабытые звезды из 90-х и нулевых. На программе она исполнила хит «Нас не догонят» в дуэте с Ларисой Долиной.

Юлия Волкова: личная жизнь

В 2004 году Юлия Волкова забеременела. Это подорвало имидж группы «Тату», после чего популярность дуэта начала падать. Отцом ребенка 19-летней «татушки» стал охранник группы «Тату» Павел Сидоров. Связывать себя узами брака с мужчиной красотка не стала.

В 2006 году стало известно о предстоящей свадьбе Юлии Волковой и ее давнего знакомого со времен «Непосед», солиста группы Smash! Владом Топаловым. Но шум в прессе не вышел за пределы полос – союз распался.

В 2006 году Юлия Волкова закрутила роман с сыном генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова — 19-летним Парвизом Ясиновым, узбеком по национальности.

В 2007 году в прессе писали, что певица тайно вышла замуж за юношу в Арабских Эмиратах и приняла ислам. При этом представители группы «Тату» всячески отрицали эту информацию, а вот сама Волкова ее подтверждала.

Через год после свадьбы с Ясиновым Волкова родила сына, которого назвали Самир. Брак с его отцом продлился до 2010 года. А в 2016 году и вовсе сменила вероисповедание, вернувшись к православию.

Через два года после развода с Ясиновым Волкова намекала на роман с Димой Биланом. Искра, по ее словам, пробежала между ними во время работы над синглом «Любовь-сука». Но, судя по всему, костер страсти из этой искры не разгорелся.

В 2015 году Юлия Волкова вновь оказалась героиней желтой прессы из-за личной жизни. На этот раз в бойфренды себе она заполучила Георгия Зарандия, известного в определенных кругах как вор в законе Гия Гальский.

Позже появилась информация, что экс-солистка «Тату» тайно вышла за Гию Гальского замуж и даже ждет от него ребенка, но впоследствии Юля Волкова это не подтвердила. Совместные снимки она удалила из своего микроблога, когда стало известно о задержании мужчины полицией.

С того момента свою личную жизнь брюнетка тщательно скрывает. В 2018 году все узнали, что певица сыграла свадьбу на побережье Средиземного моря, но кто был женихом – неизвестно. Его зовут Вадим, и он бизнесмен, но чем именно занимается, никто из широкой публики не знает.

Юлия Волкова: внешность, тату, болезнь

Экс-«татушка» всегда любила экспериментировать над своей внешностью. Сначала прически и макияж, а затем тату. Добралась красотка и до более серьезных методов по изменению внешности привели к тому, что многие хирурги приводят опыт Волковой как результат неудачной пластики — она изменилась до неузнаваемости.

Татуировок на теле Юли Волковой несколько. Одна из них – на пояснице арабской вязью, символизирующей любовь. Между лопаток тоже арабский орнамент. На первых шейных позвонках – роза, а на животе – фраза «Быть сильной и бесстрашной!» на английском. Есть вечные рисунки у певицы также на запястье, плече, лобке и голени.

За свою карьеру звезда не раз ложилась под нож пластического хирурга. По мнению многих специалистов, изменениям подверглись нос, скулы, подбородок, губы. Татуажем бровей звезда артистка увлеклась уже давно и теперь щеголяет черными, как уголь, изгибами над глазами.

Грудь красотка тоже преобразила, достигнув уверенной «двойки». Ростом Юля Волкова 158 см. При этом весит звезда 47 кг.

В 2012 году певица узнала о серьезном диагнозе – у нее был обнаружен рак щитовидной железы. Последовала операция по удалению опухоли, в результате которой звезда столкнулась с новой проблемой. Во время вмешательства был задет нерв, и она потеряла голос.

После этого певица долго восстанавливала работу голосовых связок. Выяснилось, что одна из них полностью атрофирована, на второй в разных странах было проведено несколько операций, и сейчас звезда поет на одной связке. Ее голос уже не будет прежним, некоторые ноты и вовсе она не берет вообще.

Юлия Волкова: откровенные фото

Сниматься для мужских журналов Юля Волкова начала после совершеннолетия. В 19 лет, когда она забеременела первенцем, то приняла участие в откровенной фотосессии для Maxim вместе с напарницей Леной Катиной.

В 2014 году ее обнаженные фото украсили обложку Playboy. Но в ответ на публикацию девушку раскритиковали в Сети за обилие силикона.

Юлия Волкова сегодня

В 2020 году экс-«татушка» Волкова в интервью под названием «Исповедь» на ТНТ рассказала, что один «нерусский мужчина» сломал ей челюсть в нескольких местах. При этом, девушка подчеркнула, что обидчик преследует ее до сих пор и не дает спокойной жизни. Как она считает, пока он жив, ей не будет просто и хорошо. Многие посчитали, что речь идет о Парвизе Ясинове.

В 2021 году черненькая из «Тату» заявила о своем желании баллотироваться в депутаты Госдумы от Ивановской области. Артистка записала предвыборный ролик, в котором отметила, что, если российские политические деятели не справляются со своими обязанностями, значит, она сама идет в политику. Певица рассказала, что намерена решать проблемы развития регионов, выплат пенсий, гендерные вопросы. Но пройти во власть не смогла.

