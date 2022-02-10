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Юлия Волкова: как солистка «Тату» прославилась на весь мир, изменила себя до неузнаваемости и потеряла голос

Певица за время сольной карьеры сильно изменилась внешне.

Юлия Волкова: как солистка «Тату» прославилась на весь мир, изменила себя до неузнаваемости и потеряла голос
Юля Волкова. Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

Звезда Юлии Волковой на музыкальном Олимпе зажглась очень ярко и светила на весь мир, когда девушка была солисткой группы «Тату». Но долго обманывать публику в том, что у них отношения с коллегой по сцене Леной Катиной, «черненькая татушка» не смогла и первой выдала тайну, забеременев.

После распада группы Волкова так и не смогла стать яркой самостоятельной единицей. Как сложилась карьера и личная жизнь певицы, читайте в нашем материале.

Юлия Волкова: детство, родители, «Непоседы»

Юлия Волкова родилась в Москве 20 февраля 1985 года. Отец Олег Волков был бизнесменом, мать Лариса Викторовна – стилистом. С детства девочка погрузилась в музыкальную атмосферу – стала посещать профильную школу по классу фортепиано.

Юля Волкова в детстве с родителями. Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

В 9 лет мама с папой отвели девочку в детский ансамбль «Непоседы», в составе которого стала выступать на сцене.

Маленькая Юля Волкова в группе «Непоседы» (третья слева). Фото: архив Тeleprogramma.pro

К имеющимся занятиям добавилось актерское мастерство. Девочка смогла постичь навык игры на камеру и даже снялась в детстве в «Ералаше». Режиссеры хвалили ее за уверенность в себе, отсутствие робости перед камерой и харизму.

Юля Волкова в «Ералаше» в 1997 году

В «Непоседах» одновременно с Юлей Волковой занимались Лена Катина, Влад Топалов, Сергей Лазарев и Настя Задорожная, которые смогли стать звездами отечественного шоу-бизнеса.

Юлия Волкова: «Тату»

Знакомство с Леной Катиной переросло в большой творческий проекте. Разумеется, с подачи грамотного продюсера, коим стал Иван Шаповалов. Он в 1999 году объявил кастинг в девичий дуэт «Тату», и участницами стали черненькая Волкова и рыженькая Катина. Юле на тот момент едва исполнилось 14 лет.

Юлия Волкова в группе «Тату». Фото: Global Look Press

Начинающие певицы очень быстро обрели популярность. Первая их песня «Я сошла с ума» и клип на нее буквально взорвали танцполы, а держащиеся за руки школьницы стали кумирами миллионов подростков.

Закрепил и приумножил славу дуэта следующий хит – «Нас не догонят». И эти слова стали пророческими – девичью российскую группу по популярности в мире, действительно, не смог догнать еще ни один отечественный коллектив.

Юля Волкова в группе «Тату». Фото: Global Look Press

Проект «Тату» эксплуатировал идею однополой любви, и девочки старались отыгрывать ее по-настоящему. Но на самом деле представительницами секс-меньшинств не были.

«Тату», быстро заняв всевозможные награды в России, стала покорять Запад. Первый трек на английском All The Things She Said очень быстро возглавил мировые чарты, группу стали приглашать на концерты в Европе и США, Австралию и другие страны, о ней говорили по всему миру – ни один российский исполнитель так не смог.

А в 2003 году девушки представили Россию на «Евровидении» с песней «Не верь, не бойся, не проси». Их выступление на конкурсе было отмечено «бронзой».

Юля Волкова и Лена Катина. Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

Казалось, популярность группы только набирает обороты. «Тату» стала единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов — общий объем реализации альбома «200 km/h in the Wrong Lane» составил более 7 миллионов экземпляров. И это не считая пиратских копий.

Юля Волкова в группе «Тату». Фото: Global Look Press

Но к 2005-2006 году славу дуэта пошатнуло признание, что между девочками никогда не было настоящей любви, они ее все время играли на публику. К тому же, Иван Шаповалов ушел из проекта, а девушки начали менять имидж на более остросоциальный.

Это откровение нанесло удар и по доходам союза. Согласно рейтингу российского Forbes, в 2005 году группа заработала 3,3 млн долларов, а в 2006 году — уже 1,4 млн долларов. Падение популярности логично привело к падению дивидендов.

С годами тематика творчества группы все больше стала приобретать социальную направленность. Были выпущены такие альбомы, как «Люди-инвалиды», «Управление отбросами» (переименованный на «Веселые улыбки»). Сами девушки участвовали в митинге ЛГБТ-представителей, выступив против запрета гей-парада в Москве в 2007 году.

В 2009 году представители группы «Тату» объявили, что певицы начинают сольную карьеру. Таким образом, в истории одной из самых скандальных и популярных групп десятилетия была поставлена точка.

Юлия Волкова в группе «Тату». Фото: Global Look Press

Правда, впоследствии поклонники не раз высказывали просьбы о воссоединении дуэта, но череда конфликтов между Катиной и Волковой не позволяла им зарыть топор войны и выйти вместе на одну сцену, как раньше.

Однако, Волкова и Катина все-таки выступили как «Тату» несколько раз. В 2013 году они дали большой концерт, исполнив свои хиты. Последовала череда промо в виде рекламного ролика «Тату», передачи на НТВ о группе «Жизнь как песня».

Юлия Волкова начала сольную карьеру сразу же после выхода из группы «Тату». Фото: Global Look Press

Воссоединились певицы и на Олимпиаде-2014 в Сочи. Они вышли на сцену на церемонии закрытия Игр. Но вскоре последовала череда публичных обвинений, в ходе которых девушки заявили, что больше друг с другом не появятся вместе на одной сцене.

Юлия Волкова: сольная карьера

Сольную карьеру Юлия Волкова начала сразу же после выхода из группы «Тату», в 2010 году. Она приступила к работе над сольным альбомом и выпустила два сингла: All Because of You и Didn’t Wanna Do Itruen. Правда, они не смогли зацепить публику.

Юлия Волкова дает интервью. Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

В 2012 году Юлия Волкова приняла участие в отборочном этапе на «Евровидение» вместе с Димой Биланом. Их песня Back to Her Future в итоге стала второй, уступив пальму первенства хиту от «Бурановских бабушек».

В том же году Волкова представила два сингла — Didn’t Wanna Do It («Давай закрутим Землю») и «ELLO». Тогда же случилась операция на щитовидной железе, разделившая не только жизнь Волковой на до и после, но и все ее творчество – петь как раньше она уже не смогла.

Юлия Волкова и ее фанаты. Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

После потери голоса Волкова долго восстанавливалась. В 2013 году артистке за дуэт с Биланом была вручена победа в номинации «Дуэт года» на 10-й юбилейной церемонии вручения премии в области популярной музыки «Звуковая дорожка». А весной того же года звездный дуэт с синглом «Любовь-сука» одержал победу в OE Video Music Awards.

Юля Волкова и Дима Билан. Фото: Global Look Press

Осенью 2015 года Юля Волкова выпустила клип на песню «Держи рядом», ставшую первой за три года самостоятельной работой. Вскоре свет увидела песня «Спасите, люди, мир», и тоже не стала хитом. А в 2016 году артистка представила, наконец, свой дебютный сольный альбом с провокационным названием.

Юля Волкова. Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

Через год Волкова снова выпустила песню — «Просто забыть», которую презентовала на фестивале «Маевка Live».

Юлия Волкова: другие проекты

Поскольку Юлии Волковой после триумфа «Тату» не удалось стать отдельной творческой единицей, она решила воспользоваться трамплином в виде шоу. В 2013 году она приняла участие в проекте «Танцы со звездами», пару ей составил хореограф Андрей Карпов.

Юлия Волкова в шоу «Танцы со звездами». Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

В 2020 году она стала участницей проекта «Суперстар. Возвращение», в котором были собраны полузабытые звезды из 90-х и нулевых. На программе она исполнила хит «Нас не догонят» в дуэте с Ларисой Долиной.

Юлия Волкова: личная жизнь

В 2004 году Юлия Волкова забеременела. Это подорвало имидж группы «Тату», после чего популярность дуэта начала падать. Отцом ребенка 19-летней «татушки» стал охранник группы «Тату» Павел Сидоров. Связывать себя узами брака с мужчиной красотка не стала.

Юлия Волкова с дочкой Викторией. Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

В 2006 году стало известно о предстоящей свадьбе Юлии Волковой и ее давнего знакомого со времен «Непосед», солиста группы Smash! Владом Топаловым. Но шум в прессе не вышел за пределы полос – союз распался.

Влад Топалов. Фото: Global Look Press

В 2006 году Юлия Волкова закрутила роман с сыном генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова — 19-летним Парвизом Ясиновым, узбеком по национальности.

В 2007 году в прессе писали, что певица тайно вышла замуж за юношу в Арабских Эмиратах и приняла ислам. При этом представители группы «Тату» всячески отрицали эту информацию, а вот сама Волкова ее подтверждала.

Юлия Волкова и Парвиз Ясинов. Фото: Global Look Press

Через год после свадьбы с Ясиновым Волкова родила сына, которого назвали Самир. Брак с его отцом продлился до 2010 года. А в 2016 году и вовсе сменила вероисповедание, вернувшись к православию.

Юлия Волкова с сыном Самиром. Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

Через два года после развода с Ясиновым Волкова намекала на роман с Димой Биланом. Искра, по ее словам, пробежала между ними во время работы над синглом «Любовь-сука». Но, судя по всему, костер страсти из этой искры не разгорелся.

Юлия Волкова и Дима Билан. Фото: Global Look Press

В 2015 году Юлия Волкова вновь оказалась героиней желтой прессы из-за личной жизни. На этот раз в бойфренды себе она заполучила Георгия Зарандия, известного в определенных кругах как вор в законе Гия Гальский.

Позже появилась информация, что экс-солистка «Тату» тайно вышла за Гию Гальского замуж и даже ждет от него ребенка, но впоследствии Юля Волкова это не подтвердила. Совместные снимки она удалила из своего микроблога, когда стало известно о задержании мужчины полицией.

С того момента свою личную жизнь брюнетка тщательно скрывает. В 2018 году все узнали, что певица сыграла свадьбу на побережье Средиземного моря, но кто был женихом – неизвестно. Его зовут Вадим, и он бизнесмен, но чем именно занимается, никто из широкой публики не знает.

Юлия Волкова: внешность, тату, болезнь

Экс-«татушка» всегда любила экспериментировать над своей внешностью. Сначала прически и макияж, а затем тату. Добралась красотка и до более серьезных методов по изменению внешности привели к тому, что многие хирурги приводят опыт Волковой как результат неудачной пластики — она изменилась до неузнаваемости.

Юлия Волкова до пластики и после. Фото: Global Look Press

Татуировок на теле Юли Волковой несколько. Одна из них – на пояснице арабской вязью, символизирующей любовь. Между лопаток тоже арабский орнамент. На первых шейных позвонках – роза, а на животе – фраза «Быть сильной и бесстрашной!» на английском. Есть вечные рисунки у певицы также на запястье, плече, лобке и голени.

Юлия Волкова с татуировкой. Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

За свою карьеру звезда не раз ложилась под нож пластического хирурга. По мнению многих специалистов, изменениям подверглись нос, скулы, подбородок, губы. Татуажем бровей звезда артистка увлеклась уже давно и теперь щеголяет черными, как уголь, изгибами над глазами.

Грудь красотка тоже преобразила, достигнув уверенной «двойки». Ростом Юля Волкова 158 см. При этом весит звезда 47 кг.

В 2012 году певица узнала о серьезном диагнозе – у нее был обнаружен рак щитовидной железы. Последовала операция по удалению опухоли, в результате которой звезда столкнулась с новой проблемой. Во время вмешательства был задет нерв, и она потеряла голос.

Юлия Волкова сейчас. Фото: instagram.com/official_juliavolkova/

После этого певица долго восстанавливала работу голосовых связок. Выяснилось, что одна из них полностью атрофирована, на второй в разных странах было проведено несколько операций, и сейчас звезда поет на одной связке. Ее голос уже не будет прежним, некоторые ноты и вовсе она не берет вообще.

Юлия Волкова: откровенные фото

Сниматься для мужских журналов Юля Волкова начала после совершеннолетия. В 19 лет, когда она забеременела первенцем, то приняла участие в откровенной фотосессии для Maxim вместе с напарницей Леной Катиной.

В 2014 году ее обнаженные фото украсили обложку Playboy. Но в ответ на публикацию девушку раскритиковали в Сети за обилие силикона.

Юлия Волкова сегодня

В 2020 году экс-«татушка» Волкова в интервью под названием «Исповедь» на ТНТ рассказала, что один «нерусский мужчина» сломал ей челюсть в нескольких местах. При этом, девушка подчеркнула, что обидчик преследует ее до сих пор и не дает спокойной жизни. Как она считает, пока он жив, ей не будет просто и хорошо. Многие посчитали, что речь идет о Парвизе Ясинове.

В 2021 году черненькая из «Тату» заявила о своем желании баллотироваться в депутаты Госдумы от Ивановской области. Артистка записала предвыборный ролик, в котором отметила, что, если российские политические деятели не справляются со своими обязанностями, значит, она сама идет в политику. Певица рассказала, что намерена решать проблемы развития регионов, выплат пенсий, гендерные вопросы. Но пройти во власть не смогла.

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