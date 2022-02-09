Прохор Шаляпин и Елена Перелыгина о Светлане Светличной: «Она не переживет никаких домов престарелых»

Прохор Шаляпин и Елена Перелыгина рассказали о том, как чувствует себя актриса, и может ли ей грозить пребывание в пансионате для пожилых людей

За 81-летней актрисой Светланой Светличной сейчас присматривает сиделка. Она помогает ей по хозяйству, готовит еду и следит за приемом лекарств вовремя. Однако родственники артистки не исключают, что из-за сложного, вспыльчивого характера актрисы ей может понадобиться более квалифицированная помощь.

Речь, в частности, идет о пребывании в частном пансионате для пожилых людей, в котором находился Леонид Куравлев. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» рассказала внучка Светланы Светличной Мария Ивашова.

«Пока справляемся своими силами, но против домов престарелых не имею ничего», — отметила Мария.

Также, по словам Марии Ивашовой, сейчас Светлана Афанасьевна наладила отношения с сыном Алексеем. «Топор войны» зарыт, и сын приезжает к актрисе два раза в неделю.

Но действительно ли общественности не о чем беспокоиться? Как на самом деле чувствует себя Светлана Светличная? И существует ли реальная перспектива, что ее отправят в пансионат для пожилых людей? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с певцом Прохором Шаляпиным и психологом Еленой Перелыгиной, которые хорошо знакомы со Светланой Светличной.

Елена Перелыгина: «Сноха не испытывает к Светлане Светличной теплых чувств»

«Недавно мы созванивались со Светланой Афанасьевной. Чувствует себя она сейчас нормально, хотя, конечно, есть и возрастные недомогания. Немного жаловалась на своих родственников, но в принципе, как и всегда. Но я не думаю, что ее жалобы уж совсем не обоснованы. Сноха у нее не фонтан, женщина достаточно грубая. На программах я общалась и с ее внучкой, — поясняет Елена Перелыгина. Воспитание, конечно, тоже накладывает отпечаток. Наверное, в свое время Светлане было не до детей, поскольку карьера шла в гору. Она такая звезда, секс-символ своего времени, поэтому и внучка такая. Какой у ее сына выбор, такое и воспитание…

— Пока речи не идет о пребывании Светланы Светличной в пансионате для пожилых людей, но ее внучка отметила, что семья допускает такой вариант. Что вы об этом думаете?

— Когда-то Светлана Светличная говорила, что: «В конце-концов, меня определят куда-то, избавятся от меня, захватят квартиру, отравят, отправят на тот свет». Я думала, что это она так шутит, что это преувеличение, и Светлана Афанасьевна хочет дополнительного внимания к себе. Все-таки дают о себе знать возрастные особенности и проблемы со здоровьем.

Но сейчас, внимательно наблюдая за этой ситуацией, я пришла к выводу, что все не так просто и связано не только с возрастом Светланы Светличной. Однако Светлана Афанасьевна – человек достаточно прозорливый, и у нее не такая большая степень возрастных изменений, чтобы совсем не ощущать окружающую реальность… Насколько я знаю, родственники оформили квартиру на себя. И кто знает, может, в словах Светланы и есть доля истины…

И для чего эти разговоры о том, что Светлана Афанасьевна такая вспыльчивая? Что они хотят от непростого человека восьмидесяти с хвостиком лет. Но рядом с ними – звезда. Это же счастье – общаться с таким родственником. Конечно, люди заботятся о родных любого возраста, в этом и смысл нашей близости.

Поэтому я задумываюсь даже о ее версии с отравлением. Кто их знает, это весьма странные люди. Сноха явно не испытывает к Светлане Афанасьевне добрых чувств. Но родственники понимают, что находятся под пристальным вниманием СМИ, и любой инцидент сразу же предастся огласке.

И никто не знает, как они извернутся. В общем, такие дела. Я только хочу, чтобы Светлана Афанасьевна была в безопасности. Хорошо, что ее окружает столько внимания, о ней пишут СМИ. Это действительно добавляет долю безопасности в ее жизнь.

Прохор Шаляпин: «Светлана Светличная не собирается встречать старость»

Певец Прохор Шаляпин одно время дружил со Светланой Светличной. Но постепенно общения стало гораздо меньше. Однако Прохор продолжает следить за судьбой прославленной актрисы.

— Прохор, в эфире программы «Пусть говорят» Мария Ивашова отметила, что не исключает вариант с отправкой Светланы Светличной в дом престарелых. Как вы думаете, она может встретить старость в государственном учреждении?

— Светлана Афанасьевна никогда не была старой. Да и сейчас не является таковой. И старость она не собиралась встречать никогда. Знаете, у меня много таких подруг. И не только Светлана Афанасьевна. Например, одной моей подруге 92 года. Нам кажется: «Ох, ах», а она еще ремонт намерена делать и, мягко говоря, не собирается к гробу. Молодость действительно в душе…

Мы со Светланой Афанасьевной были хорошими друзьями, но, видимо, ей кто-то что-то нашептал… Я к ней очень тепло отношусь и с улыбкой вспоминаю и по сей день.

Я думаю, что Светлана Афанасьевна не переживет никаких домов престарелых. Хотя у нас в Москве хорошие Дома пожилого человека, как они официально называются. Когда я однажды приехал туда, то был приятно удивлен. Такие дома похожи на санатории, где у каждого человека собственная комната.

Там готовят еду, оказывают медицинскую поддержку, благодаря чему человек не чувствует себя одиноким. Но сама Светлана Афанасьевна будет против такого учреждения, она чувствует себя хорошо дома. И единственный минус – это то, что она очень одинокий человек, ей нужна какая-то помощь. При всем уважении к домам пожилого человека, большинство из нас хотели бы встретить закат жизни дома.

Кстати, я нашел много совместных фотографий со Светланой Светличной. Хочу сделать ролик, посвященный ей. Думаю, Светлана Афанасьевна еще долго должна прожить. Дай Бог ей здоровья!

Teleprogramma.pro присоединяется к пожеланиям Прохора Шаляпина!

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