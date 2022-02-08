Мечты о славе и музыке стали реальностью: как Лев Лещенко вытянул свой счастливый билет

Лев Лещенко полон сил, счастлив в личной жизни и занимается любимым делом. Мало кто знает, что в юности он несколько раз проваливал экзамены в солидные учебные заведения, поэтому работал слесарем. Как сложилась жизнь мэтра российской эстрады, популярного баритона — в материале Teleprogramma.pro.

Лев Лещенко: детство и начало карьеры

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Его отец Валерьян Андреевич Лещенко после переезда в Москву из Курска был бухгалтером витаминного завода на Красной Пресне. Прошел советско-финскую и Великую Отечественную войну. После ее окончания и до самой пенсии служил в Главном управлении пограничных войск КГБ, был полковником пограничных войск. Умер в возрасте 99 лет.

Мама Клавдия Петровна Федосеева – уроженка Рязани из купеческого рода. Родители Льва Лещенко познакомились в Москве. У артиста есть старшая сестра Юлия, которая родилась в 1940 году. Когда Льву Валерьяновичу был год и восемь месяцев, его мама умерла от тяжелой болезни.

Воспитанием детей занялась бабушка, которая приехала из Рязани. После будущий артист был отправлен к дедушке Андрею Лещенко в украинское село Низы, который первым заговорил о вокальных способностях внука.

В 1948 году Лещенко пошел в школу в Сокольниках и почти сразу стал петь в школьном хоре. Будучи учеником третьего класса маленький Лев начал посещать детский хор Сокольнического Дома пионеров, который записывал песни на радио.

Позже Валериан Лещенко женился во второй раз. Его избранницей стала Мария Сизова и в 1949 году у Льва появилась сестра Валентина.

В 1954 году отцу Льва Лещенко, который к тому времени был уже подполковником, дали две комнаты в коммуналке у станции метро «Войковская». Ездить в Дом пионеров стало труднее, а в школе имени Зои Космодемьянской, где он учился с шестого класса, не было хора. К тому же по мере взросления голос будущей звезды стал меняться. поэтому он решил заняться спортом. Играл в баскетбол за московское «Динамо», а также увлекался настольным теннисом, футболом, волейболом и гандболом.

Но в возрасте 17 лет Лещенко получил травму позвоночника, в результате чего целых десять дней у него были парализованы руки. После этого Лев решил вернуться к пению.

В 1959 году Лев Лещенко окончил школу и решил поступать в ГИТИС на вокальное отделение. Параллельно подал документы в Щукинское и Щепкинское училища. Но все экзамены во все три учебных заведения провалил.

В итоге устроился рабочим сцены в Государственный академический Большой театр СССР. Отработав год, Лещенко вновь решил попытать счастья на вступительных экзаменах и опять не смог пробиться в число студентов. После этого будущий артист устроился слесарем-сборщиком на завод точных измерительных приборов, а в 1961 году ушел в армию.

Служил в танковых войсках на территории Германии. Тогда Лев Лещенко и не предполагал, что служба в армии станет поворотной в его жизни.

Все дело в том, что командир части, в которой служил Лещенко, заметил его вокальные способности и направил в Ансамбль песни и пляски, в Фюрстенберг. Там как раз готовили новую программу ко Дню Советской армии, и хотели включить в нее песню Вано Мурадели на стихи Исаака Соболева «Бухенвальдский набат», но не было подходящего голоса. С большим энтузиазмом Лещенко принялся разучивать песню и искать свою манеру исполнения.

Спустя некоторое время Лещенко вместе с другими военнослужащими-«срочниками» создал вокально-инструментальный ансамбль и два лета подряд ездил на гастроли по городам ГДР.

После завершения службы, Лещенко вновь решил попытать счастья на вступительных экзаменах в ГИТИС. И на этот раз, а на дворе был 1964 год, у него все получилось.

Будучи студентом второго курса Льва Лещенко пригласили в Театр оперетты. Инициатором выступил главный режиссер Георгий Ансимов. Свою первую роль Лев Лещенко сыграл в спектакле «Орфей в аду». Она состояла всего из двух слов — «Пустите погреться».

Во время летних каникул Лещенко гастролировал во всему СССР с концертными бригадами Москонцерта.

В 1966 году Лев Лещенко стал артистом Московского театра оперетты, а через пять лет — солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Там он оказался по совету Иосифа Кобзона. Именно он решил, что с поставленным академическим вокалом Лещенко можно петь любые эстрадные песни.

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Лев Лещенко: эстрада, театр, успех, награды и премии

В марте 1970 года Лещенко стал лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады за исполнение цикла песен-баллад Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского. А спустя два года стал лауреатом конкурса «Золотой Орфей» в Болгарии.

В том же году получил первую премию на Международном фестивале песни в Польша. Популярность Льва Лещенко росла стремительно. Уже в 1973-м она стал лауреатом премии Московского комсомола, а 1977 году ему присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

В 1975-м, к 30-летию победы в Великой Отечественной войне Лев Лещенко исполнил песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова, которая стала его настоящей визитной карточкой.

А в 1980-м, когда в Москве проходила Олимпиада, Лев Лещенко вместе Татьяной Анцифировой исполнил трогательную песню Александры Пахмутовой «До свиданья, Москва!», которая растрогала до слез тысячи зрителей «Лужников», смотрящих вслед улетающему Олимпийскому Мишке.

В 1980 году Лещенко награжден орденом Дружбы народов, в 1983 году ему было присвоено почетное звание народного артиста РСФСР. В 1989-м артист получил орден Почета.

1 февраля 2002 года Лещенко вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Лев Лещенко: юбилейные концерты и популярные песни

После этого для Льва Лещенко начали писать настоящие звезды. Музыку писала Александра Пахмутова, Никита Богословский, Давид Тухманов и многие другие. Так, в 1978 году впервые прозвучала песня «Любовь, комсомол и весна» на стихи Николая Добронравова.

Позже зрители оценили композицию, ставшую шлягером — «Спасибо вам за тишину» на стихи Евгения Евтушенко, а также «Я вас люблю, столица» на стихи Юрия Визбора.

Популярность Льва Лещенко в 70-е была просто невероятно. Казалось, вся страна пела «Притяженье земли», «Соловьиная роща», «Нам не жить друг без друга», «Не плачь, девчонка», «Родительский дом», «Родная земля», «Были юными и счастливыми». В 1977-м в репертуаре певца появился еще один шлягер — «Прощай».

В феврале 2017 года Лев Лещенко отметил свой 75-летний юбилей большим концертом в Кремлевском дворце. Добавим, что за долгие годы творчества Лещенко дал около десяти тысяч концертов и записал более 700 песен.

Альбомы Льва Лещенко

«Лев Лещенко» (1977)

«Притяжение Земли» (1980)

«Лев Лещенко и группа «Спектр» (1981)

«В кругу друзей» (1983)

«Что-нибудь для души» (1987)

«Белый цвет черемухи» (1993)

«Лучшие песни Льва Лещенко» (1994)

«Ни минуты покоя» (1995)

«Аромат любви» (1996)

«Воспоминания» (1996)

«Мир грез» (1999)

«Простой мотив» (2001)

Лев Лещенко: проекты, кино, общественная деятельность

Первым телевизионным опытом Льва Лещенко стала программа «Споемте, друзья», которая выходила на центральном телевидении с 1978 года в течение нескольких лет.

В 1981 году Лещенко организовал и возглавлял вокально-инструментальную группу «Спектр» под управлением Игоря Дорохова. В 1990-х годах в дуэте с Владимиром Винокуром представил шоу-программу двойников. В 1990-м Лещенко основал театр «Музыкальное агентство», который уже через два года стал государственным театром. Именно на его базе проводится ежегодный фестиваль военных песен «Крекшино».

В череде бесконечных концертов, проектов, выступлений, Лев Лещенко находил время и для преподавания. В 90-х он работал в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Среди его учеников были Марина Хлебникова, Катя Лель, Ольга Арефьева, Варвара и многие другие.

В 2008 году Лев Лещенко был членом жюри музыкальной программы «Две звезды». А спустя десять лет занял кресло наставника первого сезона шоу «Голос 60+» на Первом канале. В целом, в проекте артист был три сезона.

Кроме всего этого, Лев Лещенко курирует несколько интернатов, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Под его патронажем находится юношеская баскетбольная команда.

Кстати, Лев Валерьянович и сам любил поиграть в баскетбол, что неудивительно при его росте – 180 см и весе 75 кг. Также певец входит в состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации. А летом 2018 года выступил за одобрение повышение пенсионного возраста.

Отметился Лев Лещенко и в кино. В его фильмографии более десяти работ на съемочных площадках. Так, дебютной работой стал эпизод в фильме «Путь в «Сатурн» в 1967 году. А в 1975-м он сыграл главную роль в картине «Ищу зарю». Затем были несколько музыкальных фильмов «Старые песни о главном», а также несколько появлений в сериалах в образе самого себя.

Лев Лещенко: доход

Ежегодный доход Льва Лещенко, по данным РБК, в 2013-м году составлял 2,4 млн руб.

У Льва Лещенко есть две квартиры (237 кв. м), дом (670 кв. м) и земельный участок (57 соток) в России, три автомобиля — Lexus LS 600, Audi Q7, Cadillac Escalade и катер Сhaparral 290.

Артист является учредителем мебельной фабрики во Владимирской области и компании, производящей технические новинки. В 2005 году компании удалось выиграть тендер на поставки снарядных и патронных ящиков для армии. Ежегодная выручка мебельной фирмы – два миллиона рублей.

Помимо этого, Лев Лещенко получает пенсию. Со всеми надбавками за госнаграды, она составляет 30 700 рублей.

Лев Лещенко: личная жизнь

Первый брак Льва Лещенко был зарегистрирован в 1966 году. Его женой стала Алла Абдалова, которая училась в ГИТИСЕ на два курса старше. Но когда карьера Лещенко пошла на взлет, Абдалова осталась в тени популярного мужа.

Когда артисту было 34, когда он встретил любовь всей жизни. На гастролях в Сочи он увидел Ирину Багудину, которая была младше его на 12 лет. Она училась в Будапеште и не знала, что перед ней популярный певец. Их роман закрутился в Москве, кстати, Ирина, как выяснилось позже, жила неподалеку от Льва Лещенко.

Через год после первой встречи, Лев и Ирина стали законными супругами. Детей у пары нет.

Лев Лещенко: последние новости

В самом начале пандемии Лев Лещенко переболел коронавирусом в тяжелой форме. После этого у него было четыре сердечных приступа. К счастью фанатов, все обошлось и 1 февраля Лев Лещенко отметил свой юбилей. Ему исполнилось 80 лет. По подсчетам СМИ, на юбилей Лев Валерьянович потратил порядка 5 млн рублей.

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