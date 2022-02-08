Вместо расщелины — белоснежные зубки, вместо медных волос — стрижка пикси: метаморфозы во внешности Анжелики Варум

В свои 52 года Анжелика Варум может дать фору многим юным звездочкам отечественной эстрады. При этом в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» поп-дива призналась, что она не видит смысла соперничать с молодыми красотками в силу своего возраста и статуса. К тому же Варум считает, что ей едва ли пошло бы щеголять на сцене в откровенных нарядах и исполнять «песни-жвачки». Все-таки звезда давно уже перешла в другой ранг. Ей хочется, чтобы творчество было осознанным и песни имели смысл, а не просто звучали из «всех утюгов».

Ну а сайт Teleprogramma.pro нашел редкие личные снимки Анжелики Варум, на которых она запечатлена еще в пору своей юности. Сейчас артистка выглядит совершенно иначе. Однако время для нее словно остановилось. Кто-кто, а возлюбленная Леонида Агутина точно знает секрет вечной молодости. С возрастом Анжелика стала еще краше и все благодаря правильно подобранному имиджу.

Вот так Анжелика Варум выглядела на взлете своей певческой карьеры. У певицы были медные волосы под каре с объемными локонами, изюминкой образа стала симпатичная расщелина между зубками, которая придавала Анжелике очарования и кокетства. Модные в ту пору бровки-ниточки и яркий макияж.

В свои 52 года Анжелика Варум выглядит также молодо и эффектно. Вот только вместо расщелины — голливудская улыбка с белоснежными зубками, вместо медных волос — блонд с ультрамодной стрижкой пикси, да и макияж стал более спокойным.

Неизменно то, что Анжелика Варум все так же счастлива в браке с Леонидом Агутиным. Певица призналась, что им удалось пережить семейный кризис. В какой-то момент артистка даже думала двигаться дальше одной, но потом все-таки поняла, что до физической боли зависима от любимого человека. Себя без Леонида Агутина певица уже не представляет. Да и музыкант предан своей возлюбленной и просто боготворит Анжелику.

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