«Проходит реабилитацию»: появились новые подробности о состоянии Вячеслава Зайцева

Одна из авторов роликов о кутюрье Лючана Гарафутдинова рассказала о том, как он чувствует себя сегодня, и как изменилась жизнь семьи после истории с видео в ТикТоке.

Модельер Вячеслав Зайцев намерен отметить свой день рождения и уже обдумывает список гостей. Сейчас он чувствует себя хорошо. Об этом рассказала подруга кутюрье Лючана Гарафутдинова.

Почти год назад все СМИ запестрели новостями, что тяжелобольной модельер стал героем многочисленных видео в ТикТоке. Многие пользователи Сети осуждали авторов роликов — Галину Гарафутдинову и ее старших детей Лючану и Тимура- за то, что они используют кутюрье в собственных корыстных целях, снимая его в своих роликах.

Семья подверглась нападкам со стороны общественности. Общаются ли они с Вячеславом Михайловичем сегодня? И как вообще сейчас складывается жизнь Гарафутдиновых?

«Прошло уже столько времени, у Вячеслава Михайловича, слава Богу, все наладилось. После нашей истории с ТикТок на него наконец обратили внимание. Сейчас Вячеслав Михайлович проходит реабилитацию. К нему уже приезжают гости, друзья. Наконец разрешилась ситуация с Домом моды, и все под контролем», — отметила Лючана Гарафутдинова.

— А на вас-то нападки прекратились?

— Очень многие запомнили нас после резонансной истории в Интернете, и этот фактор сказался не в нашу пользу. Например, недавно я хотела отправить на одну из знаменитых программ, которая занимается созданием образа и стиля человека, мамину сестру, ей 50 с лишним лет.

Она работает в «Ашане», женщину нужно привести в порядок, подарить ей новую жизнь. Мы прислали все данные, фотографии, записали в Зуме интервью, а редакторы передачи мне говорят: «Мы не верим, что вы ее родственники. И вся эта история с Вячеславом Михайловичем нам не подходит».

Стало очень обидно. Получается, после того инцидента у многих до сих пор осталось странное впечатление. Но это же нечестно. Мама очень расстроилась, когда нам так ответили.

Кстати, что касается мамы, то сейчас она уехала отдыхать в Ессентуки. Все-таки история с Вячеславом Михайловичем сказалась на ее здоровье. В какой-то степени мы принесли себя в жертву, благодаря которой Вячеслав Михайлович живет спокойной сытой жизнью.

— А какие у вас отношения с Вячеславом Зайцевым?

— А у нас с Вячеславом Михайловичем как были хорошие отношения, так и продолжаются. Именно мы в свое время организовали его первую выставку картин в Беларуси. Кстати, организация выставки картин Сергея Глушко (Тарзана) в арт-баре «Зеленая собака» — это тоже наша инициатива.

Скоро у него день рождения, и мы приглашены, что радует. В общем, все будем там. Мы постоянно навещаем Вячеслава Михайловича в его усадьбе. Привозим вкусные и полезные подарки. Просто поддерживаем его – энергетически, психологически. Мы очень любим общаться и по-прежнему снимаем хорошие, добрые, замечательные видео.

Возвращаясь к теме ТикТока, если у Вячеслава Михайловича какие-то болезни, недуги, это же не значит, что он не имеет права себя показать аудитории. Радует, что отчасти и мы поспособствовали его яркому появлению.

— Общается ли Вячеслав Зайцев с сыном?

— Я думаю, что они, наверное, общались. Знаю, что его посещала внучка Маруся. Они восстановили общение, вместе занимались спортом.

Сейчас у него готовятся новые проекты, шикарные картины. Вообще, Вячеслав Михайлович постоянно творит, он не останавливается.

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