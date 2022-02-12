Самые эффектные участницы Олимпиады-2022, следить за которыми даже зимой жарко

4 февраля в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры, на которых, конечно, нет ничего важнее медалей и рекордов.

Но с не меньшим интересом будем мы наблюдать за бесподобными спортсменками, решившими посвятить жизнь достижению высоких целей. И пусть на зимних Играх разглядеть все достоинства девушек чуть сложнее, чем на летних, наши героини от этого не становятся менее привлекательными.

Виктория Синицына, фигурное катание (26 лет, Россия)

В танцы Виктория пришла после тяжелой травмы в одиночке (упала лицом на лед). И вынужденная смена дисциплин оказалась удачной: в паре с Никитой Кацалаповым Вика стала чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, серебряной призеркой финала Гран-при, победительницей командного чемпионата мира, двукратной чемпионкой России. Слухи о личных отношениях с партнером Виктория не комментирует.

Доротея Вирер, биатлон (31 год, Италия)

Думаете, в солнечной Италии нет снега? На севере страны его полно, а значит, тут вполне можно вырастить классных лыжниц и биатлонисток. Вирер как раз из их числа: выиграла три «золота» чемпионата мира, несколько Кубков мира. Стартовавший сезон Доротея, правда, начала не на самом высоком уровне. Но зато в какой форме!

Келли Сильдару, фристайл (19 лет, Эстония)

Юная Келли — одна из главных надежд эстонской сборной на «золото» Олимпиады: пару лет назад она стала чемпионкой мира в хафпайпе (спуск на горных лыжах). А еще она пятикратная победительница Всемирных экстремальных игр.

Ютта Лердам, конькобежный спорт (23 года, Нидерланды)

Звезда этой конькобежки взошла почти сразу после прошлой Олимпиады — в Пекин Ютта приехала, имея в активе три «золота» чемпионата мира. Пришло время завоевывать и олимпийские медали!

Юлия Канакина, скелетон (26 лет, Россия)

Юля занималась балетом и художественной гимнастикой, но выбрала в итоге скелетон. В 2017 году она завоевала «золото» на чемпионате мира среди юниоров, год спустя на тех же соревнованиях стала второй. Несмотря на хрупкость, Канакина на тренировках вкалывает не по-детски: наматывает десятки километров на трассе и тягает штангу весом до 120 кг.

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