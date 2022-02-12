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Самые эффектные участницы Олимпиады-2022, следить за которыми даже зимой жарко

4 февраля в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры, на которых, конечно, нет ничего важнее медалей и рекордов.

Самые эффектные участницы Олимпиады-2022, следить за которыми даже зимой жарко
Фото: Инстаграм

Но с не меньшим интересом будем мы наблюдать за бесподобными спортсменками, решившими посвятить жизнь достижению высоких целей. И пусть на зимних Играх разглядеть все достоинства девушек чуть сложнее, чем на летних, наши героини от этого не становятся менее привлекательными.

Виктория Синицына, фигурное катание (26 лет, Россия)

Виктория Синицына, фигурное катание (26 лет, Россия). Фото: Инстаграм
Виктория Синицына, фигурное катание (26 лет, Россия). Фото: Инстаграм

В танцы Виктория пришла после тяжелой травмы в одиночке (упала лицом на лед). И вынужденная смена дисциплин оказалась удачной: в паре с Никитой Кацалаповым Вика стала чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, серебряной призеркой финала Гран-при, победительницей командного чемпионата мира, двукратной чемпионкой России. Слухи о личных отношениях с партнером Виктория не комментирует.

Доротея Вирер, биатлон (31 год, Италия)

Доротея Вирер, биатлон (31 год, Италия). Фото: Инстаграм
Доротея Вирер, биатлон (31 год, Италия). Фото: Инстаграм

Думаете, в солнечной Италии нет снега? На севере страны его полно, а значит, тут вполне можно вырастить классных лыжниц и биатлонисток. Вирер как раз из их числа: выиграла три «золота» чемпионата мира, несколько Кубков мира. Стартовавший сезон Доротея, правда, начала не на самом высоком уровне. Но зато в какой форме!

Келли Сильдару, фристайл (19 лет, Эстония)

Келли Сильдару, фристайл (19 лет, Эстония). Фото: Инстаграм
Келли Сильдару, фристайл (19 лет, Эстония). Фото: Инстаграм

Юная Келли — одна из главных надежд эстонской сборной на «золото» Олимпиады: пару лет назад она стала чемпионкой мира в хафпайпе (спуск на горных лыжах). А еще она пятикратная победительница Всемирных экстремальных игр.

Ютта Лердам, конькобежный спорт (23 года, Нидерланды)

Ютта Лердам, конькобежный спорт (23 года, Нидерланды). Фото: Инстаграм
Ютта Лердам, конькобежный спорт (23 года, Нидерланды). Фото: Инстаграм

Звезда этой конькобежки взошла почти сразу после прошлой Олимпиады — в Пекин Ютта приехала, имея в активе три «золота» чемпионата мира. Пришло время завоевывать и олимпийские медали!

Юлия Канакина, скелетон (26 лет, Россия)

Юлия Канакина, скелетон (26 лет, Россия). Фото: Инстаграм
Юлия Канакина, скелетон (26 лет, Россия). Фото: Инстаграм

Юля занималась балетом и художественной гимнастикой, но выбрала в итоге скелетон. В 2017 году она завоевала «золото» на чемпионате мира среди юниоров, год спустя на тех же соревнованиях стала второй. Несмотря на хрупкость, Канакина на тренировках вкалывает не по-детски: наматывает десятки километров на трассе и тягает штангу весом до 120 кг.

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