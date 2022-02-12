Как валять дурака в Америке: заокеанские приключения принца Гарри и Меган Маркл продолжаются

Два года назад, в начале 2020 года, герцог и герцогиня Сассекские заявили, что «после многих месяцев размышлений и внутрисемейных обсуждений» решили сложить с себя королевские полномочия. Отказались от охраны и прочих привилегий и обязательств и зажили свободной жизнью в США.

Рыжеволосый бунтарь и его жена-актриса поначалу волонтерили, разнося еду, в Лос-Анджелесе. Потом выторговывали долгосрочное сотрудничество с главной медиавумен США Опрой

Уинфри, после даже давали ей откровенное интервью в рамках «присяги на верность», но на этом все и застопорилось. Судя по последним новостям о Гарри и Меган, их карьера в Америке может и не стать по-настоящему успешной.

Гуманист, ветеран, директор

Как известно, множество блестящих технарей из Физтеха, МГУ и Бауманки работают в Силиконовой долине — самом крупном в мире кластере с офисами транскорпораций (Google, Apple и так далее), расположенном в Калифорнии. И вот теперь наши умные земляки могут встретить за ланчем члена королевской династии. Да, да, Гарри устроился на работу в компанию BetterUp.

Должность принца звучит весьма странно: «директор по влиянию» (chief impact officer), что можно трактовать и как «менеджер по продвижению». Но в случае с Гарри, скорее всего, речь идет о представительских функциях и «торговле имиджем». На сайте компании Гарри фигурирует в числе топ-менеджеров и охарактеризован как «гуманист, ветеран войны, защитник ментального здоровья и окружающей среды».

Компания занимается персональными тренингами: «прокачками личности» и психологической помощью. На новой должности принц должен участвовать в принятии решений по стратегии продвижения продукции и благотворительной деятельности компании, а также публично выступать по темам, связанным с психическим здоровьем. Зарплата августейшего сотрудника не разглашается.

— Я намерен помогать оказывать влияние на жизнь людей, — заявил Гарри, добавив, что коучинг предоставляет «безграничные возможности для личного развития и повышения осознанности».

Миллионы под подушкой

Несмотря на новую должность, в целом активность Гарри и его супруги Меган на американских просторах заметно поутихла. Вплоть до того, что им начали напоминать о контрактных обязательствах. Так, стриминговый сервис Netflix еще не забыл о том, что герцог и герцогиня поставили подписи под многолетним контрактом, предполагающим создание документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, шоу и детских программ.

— Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду, — обещали они тогда. Но дальше пафосного обещания дело не пошло.

Надо отметить, что Гарри и Меган есть на что жить — у пары имеется оставленное королевской семьей довольствие, а оно, к слову, весьма приличное. Гарри получает ежегодные выплаты от доходов отца, принца Чарльза, — это порядка 2,3 миллиона фунтов (236 миллионов рублей).

Кроме того, на счету отрекшегося принца лежит 20 миллионов фунтов (2,06 миллиарда рублей), доставшихся по наследству от мамы, принцессы Дианы, и около 7 миллионов фунтов (721 миллион рублей), подаренных бабушкой.

Не лишним оказался и крупный аванс от популярного шведского стримингового сервиса Spotify, с которым Гарри и Меган заключили контракт на производство подкастов (аудиоинтервью и блоги). Сумма —

25 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей).

И все же Netflix поторопил обленившуюся пару и разместил в Instagram объявление о поиске художника-постановщика для дебютного мультика Меган Маркл «Жемчужина». Анимационный сериал, который собиралась сделать герцогиня Сассекская, расскажет о молодой девушке, вдохновленной исторически значимыми женщинами. Среди исполнительных продюсеров значатся «муж»

Элтона Джона Дэвид Ферниш и известный режиссер-документалист Лиз Гарбус. Как бы то ни было, для Netflix герцог с герцогиней не сняли пока ничего, а для Spotify записали за год всего 35 минут контента.

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