Чем торгуют звезды на своих онлайн-курсах

Чему в интернете только не учат — как стать красивой, счастливой, успешной, беременной… Блогеров, которые предлагают впечатлительным подписчикам (и прежде всего женщинам) разнообразные онлайн-курсы, прозвали инфоцыганами.

Эти люди часто не имеют нужного образования и опыта, но не стесняются за хорошие деньги делиться общедоступной информацией. Таких блогеров сотни, но есть среди них и звезды шоу-бизнеса, решившие влиться в этот прибыльный бизнес.

Выйти замуж

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня живет в Монако, откуда периодически и ведет свои онлайн-марафоны. Этой весной у нее стартует курс о том, как притягивать в свою жизнь «ресурсных мужчин, возможности, деньги и стать уверенной в себе». За месяц будет аж 30 видеоуроков от Бони и ее соратников-экспертов. В жизни Бони был богатый кавалер (отец ее дочери), однако он на ней так и не женился. Но это не мешает Вике выступать специалистом в вопросах удачного замужества.

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов после завершения карьеры в большом спорте тоже стал блогером. У Тарасова и его жены (тоже блогера) Анастасии Костенко трое детей. Их марафон «Вместе» обещает научить гармоничным отношениям, найти вторую половинку. Умных формулировок много, вот только словарный запас футболиста, который часто общается с подписчиками в Инстаграме, наводит на мысли, что книг Дмитрий прочел немного и верить его советам все же не стоит.

Цена: курс Бони «Женщина на миллион» — от 5000 руб. Марафон «Вместе» от четы Тарасовых — от 3900 до 16 900 руб.

Стать счастливой

«Марафон желаний» Елены Блиновской пропиарили два года назад в одноименном фильме с Аглаей Тарасовой в главной роли (Блиновская — сопродюсер проекта). Благодаря фильму все узнали, что на тренинге личностного роста Блиновской учат правильно формулировать желания и — о, чудо! — они исполняются.

«Марафон желаний» — это 4-недельный онлайн-тренинг с индивидуальной проверкой заданий. Аудиоуроки и домашние задания от Блиновской все получают одинаковые. Этапов в марафоне четыре: определиться с мечтами, правильно их сформулировать, убрать препятствия для их осуществления (избавиться от негатива, страхов), научиться работать с подсознанием, превратить деструктив в позитив. Отзывы на официальном сайте поражают: после «марафонов» люди якобы массово богатеют.

У Блиновской несколько марафонов личностного роста по востребованным темам — отношения, деньги, предназначение. Планирует Елена сделать тренинг для тех, кто хочет забеременеть. Специалисты оценивают марафоны Блиновской как тренинги, популяризирующие тему работы над собой. В этом бизнесе Елена уже шесть лет. Отсутствие профильного образования на старте ей не помешало.

В 2020-м Блиновская прошла программу профессиональной переподготовки «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса» в МГУ. По данным Forbes, годовая выручка за марафоны Блиновской может составлять около 200 миллионов рублей.

Почему люди клюют на это? Приятно осознавать: я что-то сделала для саморазвития. Ну не идти же учиться в университет — это большие деньги и усилия. А тут — заплатил пару тысяч и «обновился». Поэтому Блиновская и продолжает зарабатывать и расширяться.

Кстати, уже несколько месяцев артистка Анастасия Макеева обучается в «академии разборов» у еще одного сетевого психолога Инны Тлиашиновой. И сама уже пробует свои силы на этом поприще. Уже случился первый скандал, без которых Настя, видимо, жить не может. Актриса проконсультировала женщину, сын которой болен раком, дала ей совет — искать исцеления в отношениях мальчика с отцом. Писали, что за этот ценнейший совет актриса взяла 60 тысяч рублей — правда, позже оказалось, что Макеева денег пока не берет, но вскоре мы наверняка получим еще одного звездного эксперта с очень серьезным тарифом.

Цена: тарифы на «Марафон желаний»: 2000 (аудио-уроки Блиновской, задания и их проверка администратором, без обратной связи), 4000 (уроки, проверка заданий Блиновской и ее командой, рекомендации) и 200 000 руб. (уроки, проверка заданий и рекомендации в виде голосовых сообщений от Блиновской).

Разбогатеть

Скоро свой марафон, посвященный тому, как стать успешной, запустит Анна Седокова, но до нее на этой прибыльной поляне поработали и другие. Марафон телеведущей Регины Тодоренко назывался «Люби. Делай. Мечтай». Она же смогла стать знаменитой, вот и решила, что может научить других. Оценить «уникальные» знания можно по одному лишь примеру: по мнению Тодоренко, для исполнения мечты человеку нужно начать мыслить позитивно.

Согласитесь, свежо и оригинально. Тодоренко и своего мужа Влада Топалова привлекла к участию в марафоне — он дает советы по инвестициям. Ксения Собчак по этому поводу поерничала: «Я понимаю, когда твердый эксперт продает свою экспертность. Например, Илон Маск. Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать».

Жена рэпера Джигана бизнесвумен Оксана Самойлова провела марафон «Стратегия желаний». Самойлова обещала научить зарабатывать, привлекать подписчиков в соцсетях. Интересно, что у нее среди экспертов однажды были мама Илона Маска (того самого, чей марафон Собчак купила бы) и сестра Марка Цукерберга. Средняя цена курса — 19 тысяч рублей. Если его покупают хотя бы 50 тысяч человек, то доход — почти миллиард. У Самойловой 16 миллионов подписчиков, марафон прошли уж точно не меньше 50 тысяч.

Цена: курс от Тодоренко стоит от 5500 до 10 500 руб. У Самойловой стандартный тариф — от 7000 до 19 000 руб., VIP-тариф — 190 000 руб.

Сбросить вес

Балерина Анастасия Волочкова только собирается учить народ в режиме онлайн растяжке и прочим физическим упражнениям для стройной фигуры, а вот телеведущая Анфиса Чехова свой онлайн-марафон уже презентовала. «Путеводитель к легкости» от Чеховой — это обещания помочь женщинам похудеть.

Вместе с Анфисой сбросить вес вызвались помогать специалисты: паразитолог, косметолог, семья йогов, тренер по фитнесу. Также в команде звезды была заявлена регрессолог — это специалист-гипнолог, который обещает «путешествие в прошлые жизни». Весьма показательный факт — сей специалист участвовала в создании телепроектов про экстрасенсов.

Главный козырь Анфисы — то, что она сама резко похудела (с 90 до 59 кг). Мол, она перепробовала кучу диет, но они оказались бесполезны, и вот теперь Чехова якобы оказалась владелицей тайных знаний про секреты похудения, поэтому и надо покупать ее систему.

Анфиса обещает объяснить, как полюбить себя, улучшить здоровье, получать удовольствие от жизни, что и как готовить. Чехова почему-то считает, что народ не сможет почерпнуть информацию из умных книг по всем этим темам, то ли дело — из ее курса! Показательный момент: в одном из «прямых эфиров» Анфиса сообщила: «Девушка похудела на 3 кг после моего «Открытого разговора», потому что я смогла донести до нее механизм работы нашего подсознания».

Вот такие чудеса — покруче, чем у Алана Чумака! Просто слушаешь и худеешь,даже воду заряжать не надо. Отметим, что перед каждым марафоном заключается договор с тем, кто его покупает. В этих договорах звезды себя полностью обезопасили от будущих претензий. Вот и у Чеховой: договор с ИП совершенно иного человека; никаких гарантий на получение результата; уточнение — услуги не медицинские и не психологические, исполнитель не несет ответственности за физическое и эмоциональное здоровье заказчика.

Цена: тариф «лайт» (шесть онлайн-уроков от самой Чеховой) — 4900 руб. Также есть VIP-тарифы, куда включены уроки еще и от других специалистов, кураторы, ответы на вопросы, рецепты, медитации, чат поддержки и даже встреча с самой звездой. Тут разброс цен приличный — 18 000, 27 000, 190 000 руб.

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