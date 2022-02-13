Как складывались отношения в семье народного артиста РСФСР Леонида Куравлева

Звезда фильмов «Живет такой парень», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию» и десятков других Леонид Куравлев не любил выставлять личную жизнь напоказ, однако вышло так, что последний месяц жизни актера активнее всего обсуждали именно его семью. Как же жили Куравлевы и почему оказались в эпицентре скандала?

«Володька, я тебя понимаю — держись!»

Несмотря на огромное количество знаковых ролей, Куравлев был скромным человеком, с женой Ниной и двумя детьми жил в обычной трешке в районе Можайского шоссе. Лишь в нулевые семья переехала в престижное жилье: знаменитому актеру дали 5-комнатную квартиру в самом центре Москвы, в Доме на набережной.

С супругой, которая прожила с Леонидом Вячеславовичем 52 года, артист редко выходил в свет: выбирались иногда на премьеры фильмов, в гости к друзьям. Зато часто навещали детей и внуков. После того как 10 лет назад Нина Васильевна умерла, Куравлев практически оборвал связи с друзьями и коллегами, но при этом еще больше сблизился с детьми. Дочери Екатерине сейчас 59 лет, она по образованию психотерапевт, своих детей нет, с мужем в разводе.

После смерти матери Екатерина переехала к отцу. Жили дружно — соседи это подтверждали. Леонид Вячеславович до пандемии сам любил ходить в близлежащий магазин, дома много читал. По выходным Куравлев ездил в гости к сыну — Василию, названному в честь друга отца Василия Шукшина, сейчас 44 года, прежде он работал преподавателем в университете, а теперь занимается бизнесом. У Куравлева-младшего трое сыновей — 18-летний Степан, 14-летний Федор, 11-летний Григорий.

Многие сейчас говорят, что Куравлев жил затворником, но это не совсем так. Просто общества родных ему вполне хватало. Правда, в пандемию актер стал реже выходить из дома: сын с женой навещали Леонида Вячеславовича по выходным, внуки тоже приезжали и часто говорили с дедушкой по телефону. Звонил Леонид Вячеславович и друзьям. Владимир Конкин, полтора года назад похоронивший дочку, вспоминал: «Когда погибла дочь, мне на домашний телефон звонит Леня. Он наговорил столько всего на автоответчик!.. Он не знал мой мобильный телефон. Сказал: «Володька, я тебя понимаю. Держись». Я ему перезвонил, мы пообщались, он поддержал…»

«Если бы не пневмония, он бы вернулся домой»

Увы, в прошлом году у Куравлева начались серьезные проблемы со здоровьем. Конкин и другие коллеги знали о болезни, но не вмешивались: были уверены — дети должным образом заботятся о своем родителе. Пенсия у народного артиста РСФСР была приличная — более 50 тысяч рублей. Дочь и сын тоже люди обеспеченные, поэтому финансовых проблем не было.

Решение отправить артиста в частный пансионат «Идиллия» приняли на семейном совете минувшим летом. Василий объяснил, что его отец был временно помещен в резиденцию для пожилых, чтобы быть под присмотром медперсонала, чаще бывать на свежем воздухе и заниматься лечебной физкультурой: «Мы беспокоились, что дома не можем ему обеспечить необходимую двигательную активность». Условия, в которых пребывал артист, тянули на отель хорошего уровня и не были похожи на те, которые представляют многие, услышав словосочетание «Дом престарелых» — именно оно многих возмутило и заставило говорить о бессердечных детях, сдавших папу в богадельню.

Актриса Ирина Безрукова, которая бывала в пансионате «Идиллия» по своим делам, видела там Куравлева и позже говорила: «Выглядел он очень опрятно и вполне хорошо. Насколько я знаю, когда он только поступил в тот центр, то даже ходить не мог. Поэтому у него был очень хороший прогресс. Если бы не пневмония, скорее всего, он бы вернулся обратно, в свою семью…»

Именно с таким диагнозом — «пневмония» — в начале года Куравлева перевезли из «Идиллии» в больницу «Коммунарка». Помимо пневмонии врачи диагностировали серьезные возрастные заболевания, связанные с головным мозгом. Позже врачи порекомендовали детям перевезти Леонида Вячеславовича в хоспис: такое решение было принято из-за неизлечимой болезни артиста. В хосписе Куравлев прожил чуть больше недели — актер скончался 30 января.

На прощание с Куравлевым из звезд экрана приехал лишь Дмитрий Харатьян — он дружил и близко общался с Леонидом Вячеславовичем. Был сын с женой, внуки. Некоторые СМИ написали, что на похороны не пришла дочь, но Екатерина просто не стала говорить и держалась в стороне. Василий Куравлев у гроба отца сказал: «Папа, ты для меня не умер, а перешел в другое измерение. Мы в будущем будем общаться через твоих героев, через добрые детские воспоминания, которые остались о тебе и о маме. Я с тобой не прощаюсь, папа. Я очень люблю тебя». «Мне тебя будет не хватать, — обратился к деду Степан. — Буду скучать по твоим телефонным звонкам».

Памятник на аллее актеров Троекуровского кладбища Леонид Куравлев выбрал себе еще при жизни. На надгробии супруги он заранее попросил выбить и свое имя с открытой датой смерти…

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