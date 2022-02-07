Самая большая любовь Стаса Михайлова

Популярный исполнитель Стас Михайлов не раз признавался, что его главное богатство – это большая любящая семья. С женой Инной у них в общей сложности шестеро детей, причем музыкант всех их воспитывает как родных. Две дочки – Иванна и Мария – общие.

От первого брака у певца взрослый сын Никита, которому 20 лет, и от вторых отношений дочь Дарья, ей 16 лет. Кроме того, у Инны есть старшие дети от футболиста Андрея Канчельскиса. Чем занимается Инна Михайлова, расскажем в видео.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.