Кастрюльки, чайник, плита с духовкой: Бергюзар Корель засветила свою «султанскую» кухню в серо-голубых тонах

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» для гостей накрывает стол на террасе с панорамными окнами и видом на сад с бассейном.

Бергюзар Корель в своем микроблоге показала обстановку на фешенебельной элитной кухне. Тут у актрисы из турецкого сериала «1001 ночь» есть все необходимое, чтобы накормить большую семью. Все-таки у Бергюзар Корель и Халита Эргенча трое детей: сыновья Али и Хан, а также дочка Лейла. Актриса предпочитает готовить сама, так она может следить за тем, какие продукты попадают на стол ее семьи.

На кухне у Бергюзар полный люкс, вся обстановка укомплектована: помимо тумбочек есть и навесные настенные шкафчики для посуды, тарелок, кружек и бокалов. Актриса похвасталась и современной керамической плиткой с духовкой. Как у любой хозяйки, у Бергюзар есть кастрюльки, чайник и всевозможная посуда. А интерьеры кухни выполнены в серо-голубых тонах. Главное — практичность, минимализм и уют. Тут есть большой обеденный стол, за которой собирается вся семья.

А вот гостей Бергюзар Корель обычно встречает на террасе с панорамными окнами и видом на сад с бассейном. Тут актриса устраивает мини-фуршеты и застолья, накрывая на стол в садовом стиле с простыми деревянными стульями.

«Просто и со вкусом», «На кухне так много света, и самое главное — просторно!», «Какой красивый стол на террасе, особенно тарелочки!! Все подобрано со вкусом, прелесть», «Ну хозяюшка! Так уютно и светло в доме», «По-султански шикарно», «И султан Сулейман бы позавидовал», «Тепло и просторно», — написали фолловеры.

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