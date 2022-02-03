Гладкая кожа без морщин, белоснежные зубки! Как сейчас выглядит Соланж Коуту, блиставшая в роли донны Журы

Актриса из бразильского сериала «Клон» до сих пор хороша собой.

Нашему зрителю Соланж Коуту полюбилась благодаря бразильскому сериалу «Клон». В этой теленовелле актриса сыграла хотя и второстепенную, но яркую и запоминающуюся роль. Соланж предстала в образе колоритной хозяйки бара. Женщина одна воспитывала сына, которого когда-то взяла из приюта. «Это вам не шутки!» — коронная фраза донны Журы.

К тому же, она взвалила на себя всю мужскую обязанность: сама вела дела в баре, проявляя силу и выносливый характер. Темпераментная и волевая, донна Жура сразу же понравилась русской публике. Как у нас принято говорить: такая и коня остановит, и в горящую избу войдет.

А как сейчас, спустя почти 22 года, выглядит полюбившаяся героиня из сериала «Клон», снискавшая признание поклонников в нашей стране? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Соланж Коуту родилась 1 июля 1956 года в городе Энженьо де Дентро. Этим летом ей исполнится 66 лет. Однако актриса из бразильского сериала «Клон» выглядит значительно моложе, ей не дашь и больше 50. Почти на всех снимках в своем Instagram Соланж позирует с неизменной улыбкой на лице. Как и ее донна Жура, Коуту очень жизнерадостная и открытая.

Актриса может похвастаться гладкой кожей без видимых мимических морщинок, белоснежной улыбкой и ровным овалом лица с острым подбородком и аккуратным носиком. Соланж любит яркий макияж с накладными ресницами, татуажными бровями и сочными губками. Бразильская дива старается выглядеть эффектно и утонченно. Кстати, ради съемок в сериале «Клон» Соланж Коуту пришлось поправиться на 18 килограммов. На самом деле актриса не была такой пышечкой, как ее донна Жура.

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