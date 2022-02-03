Наследный принц: что известно о звезде «Этерны» Анаре Халилове

Анар Халилов -— актер, сыгравший наследного принца в фэнтези-кинопроекте «Этерна», который недавно вышел на «Кинопоиске». Это первая экранизации книг Веры Камши.

На днях Анар пришел на программу «Вечерний Ургант» и получил в подарок от поклонницы ее бюстгальтер! По словам ведущего, это был первый такой случай за всю историю съемок.

Так что же известно о новой звезде? Мы собрали 8 фактов о молодом актере.

Родился в Баку

Анар родился 28 марта 1994 года в Баку. Говорит, что в нем шесть кровей. Первые годы жизни прошли в Азербайджане, а затем его семья перебралась в город Ейск Краснодарского края.

Родители развелись, мама вышла замуж второй раз. Какое-то время Анар думал, что отчим — это его родной отец. Но, признается, сильной любви к нему не испытывал.

Выступал в цирке

Халилов ходил в обычную школу, а также в художественную. Занимался бальными танцами и выступал в цирке. Фирменную стойку на руках актер показал во время съемок «Вечернего Урганта». Прямо на столе у ведущего!

«У моей крестной был свой цирк, я ходил к ней заниматься с 3 до 15 лет, — рассказал Анар Ивану Урганту. — Я ходил на руках, прыгал сальто. Была даже клоунада».

Учился на дизайнера

Окончив художественную школу, Анар вместе с мамой переехал в Москву и поступил на бюджет в колледж ландшафтного дизайна. Спустя четыре года он понял, что ошибся. Вспомнил о своем цирковом прошлом и решил подать документы в Театральный институт имени Щукина.

Учился в мастерской Валентины Николаенко. Также его педагогом была актриса Людмила Максакова. С ней он ставил спектакль «Преступление и наказание» и сыграл в нем Раскольникова.

Анар окончил институт в 2017 году. Для дипломных работ сыграл роль Дональда Бейкера в спектакле «Свободные бабочки» и роль Ивана Капитоновича в спектакле «Лев Гурыч Синичкин».

Любимый фильм — «Гарри Поттер»

Халилову нравится не только сниматься в фэнтези, но и смотреть его. Любимый фильм актера — «Гарри Поттер». Говорит, это его мир. Анар смотрел и несколько серий «Игры престолов», но не заинтересовался проектом.

Любит свое тело

Актер часто участвует в фотосессиях и не стесняется показывать свое тело. Да там, в общем-то, и стесняться нечего! Анар регулярно упражняется: стоит в планке, отжимается, качает пресс, подтягивается.

«Урок номер один: Полюби свое тело и не бойся его показать», — пишет он в Instagram.

Умеет фехтовать

Для съемок в «Этерне» актеры полгода учились фехтовать. В сценах поединков они снимаются сами, без дублеров.

«Для съемок мне дали очень длинную и тяжелую шпагу, а по моему телосложению можно догадаться, что я не самый сильный человек на планете. И как-то мы снимали сцену фехтовальной репетиции с Робером (Павел Крайнов), в ней была довольно жесткая, быстрая, крутая связка, которая начиналась с моих акробатических элементов, а потом переходила в фехтование, — вспоминает Анар. — По сценарию это была именно репетиция, и я не должен был задевать Робера. Но к середине съемочного дня я просто начал его бить, поскольку шпага была тяжелая и у меня не хватало сил остановить ее около его плеча, бедра или груди. В итоге Паша был весь в синяках. Он отнесся к этому героически, но меня тогда, кажется, возненавидел. На следующий день я не мог ходить, а Паша — вообще что-то делать. Но он никому об этом не сказал и не ныл».

Вообще весь мир «Этерны» собирали по крупицам, оружие и костюмы создавали специально для сериала. Образы отсылали к Европе XVII века.

«На моих штанах сзади были завязки — длинная шнуровка, почти до лопаток. Конечно, это выглядело потрясающе красиво, но я никак не мог их сам ни завязать, ни развязать, — говорит Халилов. — Мы снимали фехтовальную сцену в павильоне, где был сухой воздух, и я пил много воды. Из-за этого мне постоянно хотелось в туалет. Меня ненавидели художники по костюмам, которым приходилось помогать с завязками. Каждый раз, когда я к ним подходил, они смотрели на меня как на своего злейшего врага, потому что развязывать и завязывать все эти шнурочки — невыносимый труд».

Мечтает жить у моря

Мечта Анара — переехать к большой воде.

«Я просто хотел в новом году проснуться у океана. Не думать о пандемии, не говорить о политике, не следовать законам социума…» — написал он в Instagram 1 января 2021 года.

Но, по словам актера, работать там невозможно. Поэтому пока он жертвует мечтой ради карьеры и остается в большом городе.

Сердце свободно

Халилов признался, что ни с кем не встречается. Опять же, из-за работы он жертвует своей личной жизнью. Считает, что не готов к серьезным отношениям.

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