Светловолосый, стройный паренек! В отца? Утяшева показала подросшего 8-летнего сына Роберта от звезды Comedy Club

Ляйсан Утяшева и Павел Воля считают, что личное и особенно воспитание детей не должно становиться достоянием публики. При этом в одном из интервью гимнастка призналась, что считает себя хорошей женой и матерью. Утяшева не понимает девушек, которые постоянно водят свою семью на обеды и ужины в ресторане, вместо того, чтобы побаловать близких домашней кухней. Ляйсан уверена, что ни один мужчина не будет чувствовать себя комфортно и уютно, если в его семейном гнездышке не бывает романтических домашних вечеров со вкусной едой.

Утяшева вообще не доверят общепиту, считая, что она не может в полной мере отследить, как было приготовлено то или иное блюдо. Гимнастке важно понимать, какие продукты использовал повар. Поэтому жена комика Павла Воли предпочитает готовить сама. Так она точно уверена в том, что на стол ее семье подается только полезная еда.

Не так давно Ляйсан Утяшева стала все чаще показывать своих детей в Instagram. Когда ее сын Роберт и дочка София были еще маленькими, она скрывала их от поклонников. Ну а теперь первенец пары заметно подрос, ему восемь лет. Кстати, многие фанаты подмечают, что мальчик очень похож на своего отца. Он такой же рослый, стройный и светловолосый.

«Ну какой прикольный паренек у вас вырос», «Здорово! Когда вот так всей семьей отдыхать ездят звезды! Дети, сразу видно, счастливые растут, когда мама и папа рядом», «Сын — копия папы! Такой же стройный и подтянутый», «Спортивная семья! Молодцы, так держать», «Чудесный у вас мальчик, чубчик такой на голове», «Парнишка и на маму чем-то похож! Так что не только в Пашку», — написали фолловеры.

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