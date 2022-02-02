Кладезь знаний: почему Оксана Самойлова, Регина Тодоренко и другие звезды подались в инфоцыгане

Сегодня артисты, телеведущие, блогеры учат своих подопечных как похудеть, научиться жить в гармонии, заработать миллион, стать самой желанной и любимой

Инфоцыганство – термин, который вошел в нашу жизнь сравнительно недавно. Точного определения ему пока нет, но в общих чертах обозначает продажу знаний или материалов, которые не являются секретом, но продавец выдает их за «чудодейственную пилюлю». А если добавить к этому известную личность, то продукт будут расхватывать, как горячие пирожки.

Teleprogramma.pro вспомнила, кто из российских звезд «грешит» инфоцыганством. Мы включили в свою подборку только самых ярких представителей индустрии. А ведь при желании можно найти марафоны похудания от Анны Семенович, волшебство от Яны Рудковской и Евгения Плющенко, спорт и гармонию от Ляйсан Утяшевой и Павла Воли.

Оксана Самойлова

Жена Джигана, пожалуй, одна из ярких представительниц данного бизнеса. Она учит своих подписчиц справляться с любыми сложностями и щедро делится историями, что совсем недавно ютилась с детьми в маленькой квартирке, но получила «мощный инсайт» и запустила свой бизнес.

Марафон Оксаны называется «Стратегия на миллион». Этот курс, по словам жены Джигана она готовила больше года.

«Я жила только этим проектом, в него вложена вся моя душа, все мои знания», — делилась девушка перед стартом проекта.

Заплатить за участие придется от нескольких тысяч до несколько десятков тысяч рублей.

Пока Оксана учит, как прокачать свои знания и душевные качества, стать финансово независимой и заработать денег на свою мечту, покупатели ее курса не устают делиться, что коуч говорит «каНкулятор», «интриганТы» и дает советы из серии «быть любознательным» и «читать книги».

Елена Блиновская

Елену Блиновскую по праву можно назвать матерью инфоцыган.

Она первая запустила свой «Марафон желаний» и успела помочь достичь целей сотням тысяч человек. По крайней так объясняет сама Блиновская и прилагает в качестве подтверждения 250 тысяч отзывов на ее продукт в соцсетях.

Цены на марафон стартуют от 4000 рублей. Те, кто хотят личного общения с гуру – платят больше. Удивительно, но идея так зашла людям, что Елена явно не на последние деньги с помпой отметила день рождения. Ведущими на мероприятии стали Ксения Собчак и Иван Ургант.

Гостей развлекали Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Jah Halib, группа «Звери». А за столами сидели Андрей Малахов, Ксения Бородина, беременная Нюша и другие артисты. Всего инстаграмщица потратила на торжество 120 миллионов рублей. Это ли не показатель, что марафон работает и помогает достигать целей. По крайней мере целей Блиновской точно.

А недавно «мать инфоцыган» решила отказаться от марафона и запустить платные Stories. «Для тех, кто понимает». За подписку на особый контент попросила 10 тысяч рублей и тут же угодила в скандал. Часть тех, кто оторвали рубли от сердца, отметили, что никакой разницы между платными и бесплатными Stories нет, за что и были выдворены в черный список.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

34-летний футболист и многодетный отец, видимо, решил поставить на паузу свою спортивную карьеру и поискать предназначение в другой сфере. Ему от чего-то показалось, что зарабатывать инфоцыганством — не такая уж плохая идея. Главное, что Тарасову есть чем поделиться и какие советы дать миру.

Вдохновение спортсмен отыскал в семье. Тем более, судя по соцсетям, дома у него настоящая идиллия. Вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко оказалась очень мудрой женой. Именно к ней футболист ушел от Ольги Бузовой и пока не пожалел, как бы ни мечтала об этом поющая ведущая.

Супруги уверились в своих силах и открыли набор на марафон «Вместе». Судя по тексту на сайте, это проект «для тех, кто хочет жить насыщенной жизнью, построить гармоничные отношения с семьей и близкими, найти вторую половинку, не теряя своей личности».

Заплатить за советы придется от 3,9 до 16,9 тысяч рублей. Ну кому не хочется иметь такую же счастливую инстасемью, как у Тарасова и Костенко?

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Эта пара не стала подсиживать предыдущее семейство и заняла пустующую нишу. Регина в 2021 году запустила свой курс «Люби. Делай. Мечтай!». Влад Топалов, муж телеведущей, тоже приобщен к семейному бизнесу.

За участие в марафоне, который научит, как правильно хотеть, ставить цели и достигать их, придется заплатить от 5470 до 10 470 рублей.

Пользователи, конечно же, остались возмущены: мол, купить утюг — это не мечта, а начинать бизнес с продажи старый вещей на «Авито» — ну так себе совет по финансовому благополучию.

Виктория Боня

Виктория Боня может потеснить Елену Блиновскую. Хотя на празднества за 120 миллионов экс-участница «Дома-2» еще не заработала. Но в этом бизнесе она давно. Чему только Виктория ни учила своих подопечных, какие только супер-знания ни обещала прокачать. Одно из последних детищ Виктории — продукт «Женщина на миллион». Минимальный ценник марафона стартует от 5 тысяч рублей, а вот за вип-версию придется заплатить 60 тысяч рублей.

Очередной потом марафона стартует в апреле и злопыхатели спешат напомнить, что Виктория не раз обвиняли в плагиате. Материалы для своих продуктов она не стесняясь берет из книг успешных психологов и даже не пытается их переработаться. Но отвечать на эти обвинения Боня не считает нужным: мол, завидуют и точка.

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