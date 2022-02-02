Главные роли и доброе сердце: как Алена Хмельницкая мечтала стать актрисой и влюблялась в известных режиссеров

В этом году актриса отметила свой 51-й день рождения.

Еще в десять лет Алена Хмельницкая решила, что будет актрисой. К 50-ти в ее карьере — более полусотни ролей в кино и сериалах, а также проект для Netflix, о котором звезда пока не рассказывает. О том, как складывалась карьера и личная жизнь Алены — в материале Teleprogramma.pro.

Алена Хмельницкая: детство и начало карьеры

Алена Хмельницкая родилась 12 января 1971 года в Москве. Настоящее имя звезды – Елена, по национальности она русская. Ее родители – артисты балета. Папа Александр Хмельницкий и мама Валентина Савина более 20 лет отдали сцене Большого театра. Позже отец актрисы начала преподавать в хореографическом училище, а мать окончила ГИТИС и стала балетмейстером.

Долгое время родители Хмельницкой работали в Германии, а с 1983-го Валентина Савина ставила показы в доме моды Вячеслава Зайцева.

В детстве Алена Хмельницкая занималась настольным теннисом и художественной гимнастикой. В первом виде спорта добилась некоторых высот, выиграв несколько городских соревнований. Также у будущей звезды были и художественные наклонности. Некоторое время она посещала подготовительное отделение Московского художественного института имени В. И. Сурикова.

Еще в десятилетнем возрасте Алена поняла, что хочет стать актрисой. Поэтому после окончания школы со французским уклоном, в 1988 году, поступила в школу-студию МХАТ на курс Ивана Тарханова. Среди ее однокурсников были Гоша Куценко, Вячеслав Разбегаев, Екатерина Семенова, Ксения Энтелис и другие ставшие позже популярными актеры.

Однако первый актерский опыт у Хмельницкой случился намного раньше. В 1983-м она сыграла внучку главной героини в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта».

Алена Хмельницкая: театр и кино

Будучи студенткой второго курса Алена Хмельницкая прошла серьезный кастинг и стала актрисой Ленкома, где с 1990 года играла Кончиту в спектакле «Юнона и Авось». Однако в театре актриса надолго не задержалась. Ее манил таинственный мир кино.

В 1992-м она получила диплом и снялась в фильме «Сердца трех», снятом по мотивам одноименного романа Джека Лондона. Главная роль Леонсии Солано принесла Хмельницкой большую популярность. После этого в карьере Алены случился перерыв – актриса впервые стала мамой и наслаждалась декретным отпуском.

Начиная с 1996-го по 1999-й у Хмельницкой были всего три работы в кино, одной из них стала комедия Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка». Она оказалась наиболее популярной среди предыдущих работ Алены.

В 2000-м Хмельницкая отметилась сразу в трех проекта. Первым стала комедия «Ландыш серебристый» Тиграна Кеосаяна, где Хмельницкая сыграла певицу Ирму. После – сериал «Марш Турецкого», где актриса появилась во второй части «Убить ворона».

Алена Хмельницкая снялась в десятках сериалов, среди них — «Ундина», «Русские амазонки», «Самая красивая», «Петя Великолепный», «Сыщик Путилин», «Три счастливых женщины», «Война и мир супругов Торбеевых» и «Вторая молодость» и другие. В кино отметилась в лентах «Радости и печали маленького лорда», «Заяц над бездной» и «Мираж». В целом, сыграла более 50 ролей.

Алена Хмельницкая: ТВ, проекты, доход

Кроме ролей в кино и сериалах Алена Хмельницкая зарекомендовала себя как телеведущая. Еще в 1994-м она провела несколько выпусков «Утренней почты». А в 2009-м вновь вернулась на телевидение. В течение года в паре с тогда еще своим мужем Тиграном Кеосаяном Алена вела шоу «Ты и я» о семейной жизни звезд на телеканале «Россия».

Порядка двух лет назад Алена Хмельницкая начала помогать детям с редким генетическим заболеванием – спинальной мышечной атрофией (СМА). В 2020 году она вместе со своими коллегами — режиссером Сашей Франк и актрисой Ксенией Лавровой-Глинка развернули широкую медиакампанию и обратились с открытым письмом к российским бизнесменам из списка Forbes. Так появился благотворительный фонд «Звезда на ладошке».

Открытая информация о доходах Алены Хмельницкой в Сети отсутствует. Однако известно, что ее бывший муж, режиссер Тигран Кеосаян в 2000-х зарабатывал солидные суммы. Его годовой доход составлял порядка миллиона долларов.

Алена Хмельницкая: личная жизнь

Алена Хмельницкая – обладательница роскошной внешности. При росте 173 см ее вес составляет 63 кг. Неудивительно, что с такими данными она довольно рано начала пользоваться успехом у противоположного пола.

Первая любовь у Алены случилась в возрасте 15 лет. Ее избранником стал Андрей Деллос, который был почти в два раза старше будущей актрисы. Но их союз продлился недолго. Спустя время после того, как Алена и Андрей решили жить вместе, молодой человек влюбился в француженку и уехал во Францию.

После расставания Хмельницкая грустила недолго и закрутила роман с Егором Кончаловским. На тот момент режиссер со звездной фамилией проживал в Англии, поэтому у них были отношения на расстоянии.

В 1993 году Хмельницкая сыграла роль любовницы в фильме «Супермен поневоле, или Эротический мутант», где сценаристом, режиссером, композитором и исполнителем главной роли был Никита Джигурда.

Но роман с ним закончился, как только в жизни Алены появился режиссер Тигран Кеосаян. В 1993 году актриса вышла за него замуж. 21 сентября 1994-го Хмельницкая впервые стала мамой. Дочь назвали Александра, а спустя еще 16 лет – 24 июня 2010-го – у пары родилась дочь Ксения.

Новость о разводе Хмельницкой и Кеосаяна прозвучала в 2014-м буквально как гром среди ясного неба. Позже выяснилось, что до этого пара уже не жила вместе. Тем не менее бывшие супруги смогли сохранить такие дружеские отношения, что до сих пор отмечают праздники вместе, а Хмельницкая дружит с нынешней любовью бывшего мужа – журналисткой Маргаритой Симоньян.

«Долгое время мы уже не должны были быть в том качестве, в котором были. Нам уже не нужно было быть мужем и женой. И у нас все закончилось. К этому расставанию мы были готовы лет 10, а может и больше», — рассказала Хмельницкая в студии программы «Секрет на миллион».

В 2016-м стало известно, что Хмельницкая встречается с бизнесменом Александром Синюшиным, который младше ее на 13 лет. Синюшин занимается прокатом светового и музыкального оборудования. Ранее он был женат и растит сына.

«Александр делал предложение. Он абсолютно мой муж, мы живем одной семьей, но без штампа в паспорте. Я не понимаю, для чего он нужен», — рассказала Хмельницкая в студии программы «Секрет на миллион».

К слову, старшая дочь Алены Хмельницкой — Александра пошла по стопам отца и стала режиссером.

«Саша с детства находилась по ту сторону камеры, ей это было интереснее. Тигран был очень против, отговаривал, говорил, что женщину режиссера ждет «несчастная личная жизнь». Когда Саша поступила в Tisch School of the Arts Нью-Йоркского университета, и надо было переводить деньги, Тигран сказал: «Вот теперь я понимаю эту фразу из американских фильмов про то, что деньги на университет нужно копить с рождения ребенка», — рассказывала Хмельницкая Лере Кудрявцевой.

12 января этого года Алена Хмельницкая отметила свой 51-й день рождения. По мнению фанатов, их любимица находится в отличной форме. Актриса не стесняется показывать свои фото без макияжа и фильтров и не любит увлекаться чрезмерными процедурами по омоложению лица.

Алена Хмельницкая: последние новости

Последний сериал с участие Алены Хмельницкой вышел на экраны в 2019-м – «Все могло быть иначе» – вышел в 2019 году. А в 2021 году, в разгар пандемии, актрисе предложили сделать самопробы для Netflix. На роль ее утвердили, однако никаких подробностей она пока не раскрывает.

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