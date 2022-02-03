Вере Брежневой — 40: как девчонка из бедной семьи стала певицей-миллионершей

3 февраля Вере Брежневой исполняется 40 лет. Поздравляем! Певица чаще других коллег попадает в списки секс-символов и прочие рейтинги красоты. На пути к богатству и славе у Брежневой было много крутых ступеней…

В школе работала посудомойкой

Настоящее имя певицы — Вера Галушка. Ее семья жила в украинском Днепродзержинске в четырехкомнатной квартире, которую дали от завода, где мама работала уборщицей, а отец — инженером. В 1993 году завод остановился, и родители Веры поехали на заработки в Москву. Там главу семейства в первый же день сбила машина, и домой он вернулся инвалидом. Вере было 11 лет, ее старшей сестре Галине — 16, а младшим, двойняшкам Анастасии и Виктории — по 8. Отец работать не мог. Семья жила бедно, поэтому девчонки-школьницы донашивали вещи друг за другом и рано пошли работать.

Вместе со старшей сестрой будущая звезда мыла посуду в кафе. «Я после занятий сразу шла на работу, там делала уроки, пока не было посетителей, и приступала к мытью посуды, — вспоминала Вера. — Самым страшным для меня были пепельницы и жвачки, очень трудно было отмывать столы». Подрабатывала Вера и продавцом на рынке, а еще сидела с маленькими детьми.

В школе будущий секс-символ носила очки и короткую стрижку. С мальчишками дралась в старших классах из-за того, что они прятали очки, а с девчонками — из-за насмешек над заштопанными капроновыми колготками и одной кофточкой на все случаи жизни. К близняшкам Галушкам в школе никто не цеплялся — все знали, что у них старшая сестра — знатная драчунья.

Папа научил девочку чинить электрические приборы. Поэтому школьница могла реанимировать поломанный утюг, устранить несложную поломку лампового телевизора, сестрам «Тетрис» починить. «Когда у тебя есть лишения, тебе впоследствии хочется чего-то добиться. Я мечтала оказаться на страницах каталога одежды «Отто» — мне казалось, что это круче некуда, — вспоминает Брежнева мечты тех лет. — Но моя реальность оказалась круче — потому что я много работала».

Галушка стала Брежневой

Через два года после школы Вера забеременела от своего парня Виталия Войченко. С ним Вера рассталась, поэтому дочку Соню поднимала сама.

В 2002-м, через год после родов, студентка-заочница экономфака Днепропетровского института железнодорожного транспорта Вера Галушка прошла кастинг в группу «ВИА Гра», начала петь и гастролировать, а с девочкой сидела ее мама.

Есть две версии того, как Вера попала в «ВИА Гру». Первая — официальная. «ВИА Гра» выступала в городе на праздник Ивана Купалы. Во время песни «Попытка номер пять» артисты позвали на сцену всех желающих спеть с ними. На сцене яркую блондинку заприметил Дмитрий Костюк и пригласил на кастинг, где Вера и спела хорошо, и станцевала. Так 20 лет назад и стала солисткой.

Вторая — неофициальная: экс-охранник группы Сергей уверял, что именно он познакомил девушку с продюсерами. Мужчина в интервью на youtubе-канале «Грошi» рассказывал, что приметил блондинку на концерте группы и позвал в гримерку, чтобы она могла сфоткаться с солистками и взять автограф: «Мы обменялись телефонами. Потом она просто ходила на все наши концерты». А когда Алена Винницкая решила уйти из группы, Сергей сообщил Вере о кастинге, она приехала и уже через три дня паковала чемоданы, чтобы укатить на гастроли. Мужчина в обиде: «С этого дня она со мной уже не здоровалась. Поэтому Верин характер я «вкурил» сразу… Ради своей цели она может перешагнуть через любого. Это, наверное, правила шоу-бизнеса…»

По правилам шоу-бизнеса тех лет фамилию Галушка сменили на более звучную — Брежнева. Выбирали из знаменитых земляков — генсек Леонид Ильич Брежнев тоже родом из Днепродзержинска. Фамилия принесла Вере известность.

А я люблю женатого

В 2006 году Вера вышла замуж за очень состоятельного украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В 2007-м ушла из группы и начала сольную карьеру. В 2009-м родила дочь Сару. В 2012-м Брежнева и Киперман развелись. А вскоре стало известно о самом громком романе в карьере Веры Брежневой — с продюсером «ВИА Гры» композитором Константином Меладзе. Начался он, когда Константин был женат. Об этом рассказала его экс-жена — Яна Сумм прожила в браке с Константином 19 лет, родила троих детей. А потом узнала, что муж изменял ей с Верой, и подала на развод.

«Я догадывалась, но не знала наверняка, — рассказывала Яна. — В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила в 2007 году. Я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала — набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение.

Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что проиcходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет…» Спустя пять лет, в начале 2013 года, у Константина случился очень непростой период. Я даже попросила ненадолго отложить развод. Костя ушел в себя, не отвечал на звонки. И тогда эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья».

В 2013-м Константин Меладзе получил развод и стал жить с Верой Брежневой, а в 2015-м они поженились в Италии. Общих детей у пары нет. Константин общается со своими дочками и сыном. На днях его 17-летняя дочь Лия рассказала, что «никак не относится к Брежневой»: «Мы не общаемся. Конфликтов не было, просто я общаюсь только с папой».

Жизнь на три страны

Брежнева — певица обеспеченная. С 58-летним мужем живет на три страны — на Украине, в Италии и России. Работают супруги в Москве, отдыхают в Италии в собственном доме у моря. Часто бывают на Украине — младшая дочь певицы ходит здесь в школу.

В Подмосковье Вера Брежнева несколько лет назад купила дом — говорили, что при участии мужа, в элитном поселке «Миллениум Парк» в 19 км от МКАД. Площадь двухэтажного особняка — 400 кв. м, рядом много зелени. Ориентировочная стоимость — более $1 млн.

А в Киеве Вера Брежнева перебралась в новые шикарные апартаменты, которые в прошлом году купил ее муж. Недвижимость площадью 206 кв. м находится в центре города, в стеклянной башне ЖК Skyline. Стоимость — около $900 тыс. По данным украинских журналистов, у Брежневой в Киеве также имеется квартира на 80 квадратов, пятикомнатные апартаменты и два нежилых помещения в новостройках.

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