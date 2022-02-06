Бузову завалили драгоценностями, а она вручила Милохину кроссовки за 400 тысяч

300 тыс. руб. на одежду и обувь

Чаще всего звездам и их детям дарят вещи: Волочкова получила на 46-й день рождения несколько платьев от подружек. Катя Лель вручила балерине приталенный трикотажный наряд стоимостью

Блогеру Дане Милохину на 20-летие надарили прикольных игрушек и одежды в пакетах дорогих брендов. Самым стоящим был презент Милохину от Бузовой — кожаные кроссовки Air Jordan из коллаборации Nike с рэпером Трэвисом Скоттом. Достать их было непросто, Бузовой пришлось выкупать обувь, которая стоит 300 тыс. руб., доплатив сверху еще сотню.

Недавно телеведущая Ксения Бородина удивила распаковкой подарков младшей дочери — на 6-летие Теоне подарили более 20 пакетов из дорогих магазинов с одеждой. Подруги Бородиной заранее согласовывали все подарки с мамой именинницы. В итоге девочке достались платья, дубленки, куртки, костюмы, купальники и обувь от главных модных домов: цены на подарки начинаются от 50 тысяч рублей за вещь. Сама Бородина подарила дочери айфон последней модели, его стоимость свыше 100 тыс. руб.

В ответ Ксения получила шквал критики. Бородина молчать не стала: «Зачем детям макияж? Зачем им столько одежды? А зачем такой большой торт? Зачем столько игрушек? А зачем ей в 6 лет 13-й айфон? Да потому что это мои дети и моя жизнь! Они не избалованы! Хорошо воспитаны! Потому что у меня есть возможность! Я их мама и буду делать для них все, что приносит им удовольствие и радость. Если вы — другие родители, то это ваша проблема или счастье. А у нас вот так. Мы не делаем ничего криминального».

100 тыс. руб. за один день в спа

Телеведущий Дмитрий Шепелев на 39-летие не стал устраивать большой и шумный банкет. Гражданская супруга Екатерина Тулупова подарила ему день в спа в одном из самых дорогих салонов в центре столицы. И сама пошла с ним. Дмитрий и Екатерина провели в спа восемь часов, брали самые дорогие процедуры для тела. Вышло по 50 тыс. руб. за праздник для души и тела на человека. А вечером дома с детьми Шепелев задувал свечи на торте.

40 тыс. руб. за щенка

На 10-летие дочки Филиппа Киркорова помимо традиционных подарков в пакетах из ЦУМа был и необычный презент. Рэпер Тимати, его мама и дочь подарили Алле-Виктории полуторамесячного щенка далматина, которого привезли из питомника на Урале. Щенок с хорошей родословной стоит от 40 тыс. руб. Выбор подарка был неслучайным — праздник устроили в тематике любимого фильма именинницы «Круэлла», где много далматинов.

7 млн руб. на благотворительность

В последнее время среди звезд новая мода — гостей просят вместо подарков делать отчисления в благотворительный фонд. Так было на праздновании 50-летия Константина Хабенского — почти сто гостей сделали отчисления в его благотворительный фонд. На 55-летии Евгения Миронова за вечер гости собрали более 7 млн руб. для детей, нуждающихся в протезировании.

Звезды шоу-бизнеса тоже подтягиваются. Тот же Киркоров создает верный праздничный фон вокруг дней рождения детей — на 10-летии Аллы-Виктории объявил аукцион детских и своих дизайнерских вещей — выручил 3,4 млн руб. Певец сообщил, что отправил эти деньги в благотворительный фонд Хабенского на помощь больным детям.

9 млн руб. на украшения

Ольге Бузовой друзья подарили на 36-летие целый комплект итальянского бренда Bvlgari — серьги, кольцо и колье из белого золота с бриллиантами. Цены впечатляют: 2,6 млн руб., 600 тыс. и 5,8 млн. У Бузовой уже был браслет из этой недешевой коллекции. Такими дорогими подарками друзья отблагодарили Ольгу за роскошное празднование дня рождения. Бузова вывезла подруг и свою команду на четыре дня на горнолыжный курорт Красная Поляна — отмечали в казино, дорогих ресторанах, на лыжне и в бане. А потом был салют.

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