«Эта радость стала потрясением!»: молодая жена Николаева вспомнила, как он отреагировал на ее беременность

Юлия Проскурякова дала понять, что они с мужем мечтали именно о дочке.

Юлия Проскурякова не скрывает, что очень хотела родить малыша от именитого композитора, ставшего ее мужем. Правда, им с Игорем Николаевым не сразу удалось воплотить все задуманное в жизнь. Пара даже обращалась за консультацией к специалистам в репродуктивной области. А те, в свою очередь, подтвердили, что у супругов есть все шансы завести общего малыша. Так и произошло: когда Юлия немного отпустила ситуацию и они с Игорем перестали торопиться с родительством.

Вспоминая свою первую беременность, молодая жена композитора уточнила, что ее возлюбленный был на седьмом небе от счастья, когда она сообщила ему то, что он станет отцом. Парочка мечтала именно о дочери. Хотя у композитора уже была старшая наследница. Падчерица Юлии к тому же ее тезка. Ее тоже зовут Юлей.

Проскурякова уточнила, что узнав о своем интересном положении, они с Игорем решили никому об этом не рассказывать, боялись спугнуть счастье.

«Мы с Игорем так обрадовались, что эта радость стала настоящим потрясением. Долгое время вообще никому не говорили, боялись спугнуть счастье. Десять лет ожидания!» — отметила певица.

По словам Юлии, самое интересное, что врачи изначально поставили дату рождения их Вероники на 27 октября, а это день рождения старшей дочери музыканта. Молодая жена композитора тогда даже шутила, что у Игоря с Богом есть какая-то определенная договоренность. Было бы забавно, если бы сестры родились в один день, но с разницей в 38 лет. Но вышло иначе. Появление младшей дочки стало для музыканта чем-то особенным.

«Когда Игорь приехал к нам и взглянул на Нику, он сиял от счастья. Взял ее на руки, а они… затряслись от волнения: «Ой, какая же она кроха!». В первый раз Игорь стал папой совсем юным парнем, в 17 лет. И не смог насладиться отцовством в полной мере. С Никой, конечно, все иначе», — уточнила Проскурякова.

По материалам Tele.ru.

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