Отъел щеки, седые волосы поредели, весь в морщинах! Жена подловила 51-летнего Халита Эргенча на прогулке

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» мало напоминает тот образ султана Сулеймана, к которому привыкли многие поклонники.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель трижды родители: у пары есть двое сыновей Али и Хан, они также воспитывают дочку Лейлу. Последняя беременность стала для актрисы из турецкого сериала «1001 ночь» незапланированной, но супруги сразу решили, что будут рожать.

Возлюбленная Халита Эргенча не скрывала, что заметно набрала в весе и «оплыла», когда ждала появления на свет третьего ребенка. А как сейчас выглядит актер, сыгравший султана Сулеймана в сериале «Великолепный век»? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro. Эта историческая лента и сейчас, спустя одиннадцать лет, с успехом идет на канале «Dомашний».

Бергюзар Корель подловила мужа на прогулке. Сама актриса светится лучезарной счастливой улыбкой. Халит также улыбается, демонстрируя свои морщинки в уголках глаз. Вообще, у актера много морщин: и на лбу, и меж бровей. А густая седая борода делает Эргенча еще старше.

В свои 51 год муж Бергюзар Корель остается представительным мужчиной, выглядит он замечательно: импозантно и внушительно. Вот только с годами волосы Халита все больше поредели и покрылись сединой. Но это актера совершенно не смущает. К тому же, как подметили многие поклонники, Эргенч «отъел себе щеки», набрав вес.

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